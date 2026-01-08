Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.4 комментария
В России с 1 января ввели единую ставку НДФЛ в размере 30% для иноагентов
С 1 января 2026 года для лиц, признанных иностранными агентами, в России действует единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 30%, сообщает пресс-служба Госдумы.
Пресс-служба сообщила, что иноагенты лишены ряда налоговых льгот, на которые ранее могли рассчитывать, передает РИА «Новости».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул: «Иноагенты не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере». По его словам, такой подход соответствует курсу на защиту суверенитета и безопасности России, особенно на фоне попыток внешнего вмешательства.
Володин напомнил, что в конце сессии был принят в первом чтении законопроект, предусматривающий временные ограничительные меры для лиц, уклоняющихся от правосудия за границей. Он отметил, что эти меры призваны обеспечить принцип неотвратимости наказания: человек должен сначала понести ответственность по закону, прежде чем вновь пользоваться всеми правами и благами общества.
В сентябре Министерство финансов разработало инициативу, предполагающую применение фиксированной ставки налога на доходы физических лиц для лиц со статусом иноагента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия согласовала изменения в налоговое законодательство, которые касаются отмены льгот и преференций для физических и юридических иноагентов.