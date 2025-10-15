Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.9 комментариев
Армия Обороны Израиля получила еще два тела заложников ХАМАС от МККК
Армия Обороны Израиля получила два тела от Международного Комитета Красного Креста (МККК), что, по словам представителей ХАМАС, говорит об окончании передачи всех погибших заложников, тела которых смогли найти.
«Некоторое время назад военнослужащие Армии Обороны Израиля в секторе Газа получили от Красного Креста два гроба с телами, предположительно, погибших заложников. Гробы были собраны Красным Крестом у ХАМАС в городе Газа», – сообщила газета Times of Israel.
Армия Обороны Израиля намерена осмотреть гробы, прежде чем они будут украшены израильскими флагами и состоится короткая церемония прощания под руководством военного раввина.
Затем останки будут доставлены в судебно-медицинский институт Абу Кабир в Тель-Авиве для идентификации, чтобы подтвердить их принадлежность предполагаемым заложникам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе. Судмедэксперты Израиля 15 октября завершили процедуру идентификации трех заложников, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС.