Армия Обороны Израиля получила еще два тела заложников ХАМАС от МККК

Tекст: Ирма Каплан

«Некоторое время назад военнослужащие Армии Обороны Израиля в секторе Газа получили от Красного Креста два гроба с телами, предположительно, погибших заложников. Гробы были собраны Красным Крестом у ХАМАС в городе Газа», – сообщила газета Times of Israel.

Армия Обороны Израиля намерена осмотреть гробы, прежде чем они будут украшены израильскими флагами и состоится короткая церемония прощания под руководством военного раввина.

Затем останки будут доставлены в судебно-медицинский институт Абу Кабир в Тель-Авиве для идентификации, чтобы подтвердить их принадлежность предполагаемым заложникам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе. Судмедэксперты Израиля 15 октября завершили процедуру идентификации трех заложников, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС.