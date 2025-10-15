  • Новость часаПутин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой
    ФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Хегсет заявил о готовности США усилить давление на Россию
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов
    Силуанов озвучил сокращение доходов от утильсбора в 2025 году
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    9 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    9 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    10 комментариев
    15 октября 2025, 23:43 • Новости дня

    Армия Обороны Израиля получила еще два тела заложников ХАМАС от МККК

    Tекст: Ирма Каплан

    Армия Обороны Израиля получила два тела от Международного Комитета Красного Креста (МККК), что, по словам представителей ХАМАС, говорит об окончании передачи всех погибших заложников, тела которых смогли найти.

    «Некоторое время назад военнослужащие Армии Обороны Израиля в секторе Газа получили от Красного Креста два гроба с телами, предположительно, погибших заложников. Гробы были собраны Красным Крестом у ХАМАС в городе Газа», – сообщила газета Times of Israel.

    Армия Обороны Израиля намерена осмотреть гробы, прежде чем они будут украшены израильскими флагами и состоится короткая церемония прощания под руководством военного раввина.

    Затем останки будут доставлены в судебно-медицинский институт Абу Кабир в Тель-Авиве для идентификации, чтобы подтвердить их принадлежность предполагаемым заложникам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе. Судмедэксперты Израиля 15 октября завершили процедуру идентификации трех заложников, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС.

    13 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху

    Milliyet: Эрдоган развернул самолет из-за возможного визита Нетаньяху на саммит в Египте

    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявили о готовности бойкотировать саммит в Египте, если бы туда прибыл глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Эрдоган прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в международном саммите по окончанию войны Израиля и ХАМАС, но его самолет не сразу совершил посадку, пишет Milliyet, передает РБК. По данным издания, президент Турции отказался разрешить посадку самолета, узнав, что Нетаньяху может прибыть на мероприятие.

    После того как Эрдоган заявил, что не будет участвовать в саммите в случае приезда израильского премьера, участие Нетаньяху было отменено. Затем самолет президента Турции, некоторое время круживший над Красным морем, приземлился в Шарм-эш-Шейхе. Эту же информацию подтвердил телеканал TGRT.

    Иракское агентство INA сообщает, что аналогичную позицию занял и глава правительства Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. По информации источника INA, ас-Судани уведомил египетскую и американскую стороны, что Ирак не будет участвовать в саммите в случае присутствия Нетаньяху.

    Источник агентства добавил, что президент США Дональд Трамп пытался обеспечить участие израильского премьера в саммите, однако большинство стран поддержали позицию Ирака, и попытка не увенчалась успехом.

    Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани собираются обсудить прекращение огня в секторе Газа на предстоящем «саммите мира» 13 октября.

    Комментарии (9)
    13 октября 2025, 19:07 • Новости дня
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только при выполнении положений резолюций ООН о создании палестинского государства, передает РИА «Новости».

    «Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных – это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», – отметил Медведев в публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    Комментарии (12)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    ХАМАС освободило всех израильских заложников

    Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе

    ХАМАС освободило всех израильских заложников
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Вторая группа израильских заложников, насчитывающая тринадцать человек, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, передает РИА «Новости».

    В сообщении израильского 12-го телеканала отмечается: «Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста».

    По данным ТАСС, среди освобожденных находится уроженец Донбасса Максим Харкин. Процесс передачи заложников был показан в прямом эфире телеканала Al Hadath.

    На данный момент у палестинского движения ХАМАС не осталось живых израильских заложников. Ожидается, что тела погибших будут переданы позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    Комментарии (7)
    13 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона.

    В итоговом заявлении встречи в Шарм-эш-Шейхе отмечается, что конфликт в секторе Газа ослабил стабильность и уверенность народов Ближнего Востока, передает ТАСС.

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона. В итоговом документе говорится, что мир увидел, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности.

    На встрече было принято решение о тесном сотрудничестве для реализации положений соглашения по Газе. Особое внимание уделено необходимости объединения усилий международного сообщества для выполнения достигнутых договоренностей, среди которых полное прекращение огня, завершение обмена заложниками и заключенными, вывод израильских войск, а также доставка гуманитарной и чрезвычайной помощи в сектор.

    Египет подтвердил свою поддержку законных прав палестинского народа на безопасную и мирную жизнь в независимом государстве в границах 1967 года. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет будет работать с региональными и мировыми партнерами для построения справедливого и мирного Ближнего Востока, основанного на равенстве и добрососедстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    До этого Трамп объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    @ Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что «все 20 заложников были освобождены», передает ТАСС. «Второй этап начинается сейчас же», – написал он.

    Он также отметил, что тела погибших пока не возвращены.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

    Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Комментарии (5)
    13 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Израильские военные получили четыре тела заложников

    Израильские военные получили четыре гроба с телами заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные Израиля получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников.

    Согласно сообщению армейской пресс-службы, сейчас гробы везут на территорию Израиля, где планируется проведение процедуры опознания останков, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.

    До этого в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из семи заложников, освобожденных в рамках договоренностей, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

    Группа из семи израильских заложников была передана представителям Красного Креста в Газе, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале аффилированного с ХАМАС офиса по делам палестинских заключенных опубликовано, что после освобождения 154 палестинских заключенных из израильских тюрем они будут депортированы за пределы палестинских территорий, передает ТАСС.

    Среди них находятся сторонники ФАТХ, ХАМАС, «Исламского джихада» (организация запрещена в России) и «Народного фронта освобождения Палестины».

    Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня.

    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Нетаньяху с Герцогом встретили Трампа в аэропорту Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль, где его встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог с супругами.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара, а также президент страны Ицхак Герцог с супругой Михаль в эти минуты приветствуют президента США Дональда Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, передает РИА «Новости».

    Канцелярия израильского премьера официально подтвердила встречу высоких гостей.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой и президент Ицхак Герцог с супругой встречают президента США Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона», – говорится в заявлении. Визит Трампа в Израиль сопровождается повышенным вниманием СМИ.

    Кадры прибытия и церемонии встречи транслируются в прямом эфире ведущими телеканалами Израиля, а также доступны через YouTube. Самолет Трампа приземлился в аэропорту, что стало началом его официального визита в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.


    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп подшутил над Макроном на мирном саммите по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время выступления на мирном саммите по Газе поблагодарил многочисленных глав государств, присутствовавших в Египте, за этот исторический день и подшутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Поднявшись на место выступления, американский президент обернулся, ожидая, что увидит главу французского государства позади себя, но тот занял свое место в зале среди других глав государств, что удивило Трампа. «Я представлял себе, что Эммануэль стоит где-то позади меня... Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания!» – приводит шутку Трампа телеканал BFMTV.

    Эта шутка заставила значительную часть аудитории от души посмеяться, а Трамп перед продолжением велеречивых благодарностей отметил, указав на Макрона: «Он мой друг».

    Источники телеканала сообщили, что Макрон отказался выйти на трибуну и тем поддержать Трампа, как другие главы государств. «Он не хотел поддерживать лидера, который говорит. Это не то, чего французы ожидают от своего президента», – сообщили представители окружения Макрона телеканалу BFMTV.

    Но и тех, кто не прочь создать фон Трампу, набралось достаточно: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, к примеру, в то время как большинство участников саммита разместились в зале.

    «Не знаю, почему они решили встать за меня, но они здесь. Завтра они все станут очень знамениты», – подшутил Трамп и над ними.

    Напомним, 13 октября в Египте на мирном саммите по Газе Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    США, Турция, Катар и Египет приняли декларацию по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, заявили США, Турция, Катар и Египет в совместной декларации.

    В совместной декларации, опубликованной на сайте Белого дома, США, Турция, Катар и Египет выразили приверженность разрешать дальнейшие споры на Ближнем Востоке исключительно дипломатическими методами, передает ТАСС.

    «Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей», – говорится в декларации.

    В декларации особо подчеркивается важность построения такого мира, при котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать «при защите их основных прав человека, гарантиях безопасности и уважении достоинства», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 02:16 • Новости дня
    Самолет Трампа направился на Ближний Восток

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток, где американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Борт вылетел с военной базы Эндрюс. Ожидается, что американский лидер посетит саммит по Газе и выступит в израильском Кнессете, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершен: «Война закончена». По его словам, новая администрация в регионе начнет работу в ближайшее время. Трамп выразил желание лично посетить сектор Газа.

    «И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень тёмная туча, и люди бы не танцевали на улицах», – сказал Трамп. По его словам, через два месяца у Тегерана уже было бы ядерное оружие.

    Трамп подчеркнул, что опыт мирных переговоров по Газе показывает важность настойчивости и пообещал использовать этот принцип при разрешении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    Трамп предложил израильскому президенту помиловать Нетаньяху

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Кнессете после освобождения заложников неожиданно призвал израильского президента Ицхака Герцога рассмотреть возможность помилования премьера страны Биньямина Нетаньяху.

    Трамп выступил с инициативой помиловать Биньямина Нетаньяху во время заседания израильского парламента, сообщает New York Times.

    Американский президент обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с неожиданным предложением. «Мистер президент, почему бы вам не дать ему помилование?» – заявил он публично.

    Нетаньяху находится под следствием с 2020 года по трем коррупционным делам, связанным с получением подарков, вмешательством в следственные и судебные процессы и требованием лояльного освещения в СМИ. Он последовательно отвергает все обвинения.

    Израильские юристы выразили сомнения в возможности помилования на данной стадии разбирательства. Они отмечали, что прецедент досрочного помилования был лишь однажды в израильской истории – в 1986 году. Тогда фигурантов дела о сокрытии убийства палестинских боевиков помиловали до предъявления обвинений.

    Верховный суд тогда признал право президента на подобную меру, однако эксперты считают, что ситуация Нетаньяху существенно отличается по сути.

    Эксперт по конституционному праву Сюзи Навот подчеркнула, что премьеру вряд ли удастся воспользоваться этим прецедентом, так как обвинения против него – не по линии национальной безопасности, а по коррупции, что уже приводило к осуждению других высокопоставленных израильских политиков.

    Ранее президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил о невозможности начала третьей мировой войны, особенно на Ближнем Востоке.

    В июне генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, включая «дело 4000». В нем речь идет о предоставлении преференций компании «Безек» в обмен на положительное освещение в СМИ. Обвинительные заключения были переданы в суд в январе 2020 года.

    Все обвинения Нетаньяху отвергал.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 08:39 • Новости дня
    Мать Харкина: Сын содержался в плену ХАМАС лучше других благодаря России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Максим Харкин содержался в плену ХАМАС в более комфортных условиях, чем другие заложники, рассказала мать освобожденного Наталья Харкин.

    По ее словам, условия содержания Максима Харкина в плену ХАМАС были лучше, чем у других заложников, передает ТАСС.

    Харкин добавила: «Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники]. Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину».

    Мать отметила, что Максим значительно похудел за время плена – он потерял около 30 килограммов веса. Несмотря на это, по ее словам, молодой человек остался крепким и сильным. Она также добавила, что парень сейчас очень бледен, но находится в хорошем моральном состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. Семь израильских заложников переданы Красному Кресту в Газе. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту.

    Комментарии (0)
    Главное
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева
    Генсек НАТО Рютте негативно высказался о военных летчиках и моряках России
    Вучич предлагал России выкупить долю в NIS
    Экс-вице-премьер Кох внесен в список террористов и экстремистов
    Юрист: Губернатор не может единолично увольнять глав районов
    В Петербурге уличную певицу задержали за исполнение песен иноагентов

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Перейти в раздел

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Гороскоп на 2026 год: что готовят звезды каждому знаку зодиака

      Астрологи подготовили прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака. По их оценке, наступающий год даст многим возможность начать все с чистого листа после непростого периода – однако без испытаний и сюрпризов не обойдется ни для кого.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации