    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы
    Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за «просто камня»
    Трамп заявил о развале БРИКС и силе доллара
    Россия передала Конгрессу США секретные документы об убийстве Кеннеди
    Российские военные взяли под контроль часть Ямполя
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    МИД: «Азов» строит на Украине «гитлерюгенд»
    На границе Афганистана и Пакистана возобновились тяжелые бои
    Стоимость золота превысила 4,2 тыс. долларов за унцию
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    15 октября 2025, 10:41 • Новости дня

    Израиль опознал тела трех заложников, погибших в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судмедэксперты Израиля завершили процедуру идентификации еще трех заложников, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Израильские судмедэксперты опознали тела еще трех заложников, погибших в плену в Газе, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду.

    «После завершения процедуры идентификации Национальным центром судебной медицины совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители ЦАХАЛ сообщили семьям похищенных старшего сержанта Тамира Немроди (покойного), Уриэля Баруха (покойного) и Эйтана Леви (покойного), что их близкие были возвращены для захоронения», – говорится в сообщении.

    Эти тела были переданы палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем. Ранее на этой неделе радикалы уже вернули четыре тела, доведя общее число переданных погибших заложников до семи. Изначально группировка удерживала 28 человек на момент вступления в силу перемирия в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе.

    13 октября 2025, 19:07 • Новости дня
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только при выполнении положений резолюций ООН о создании палестинского государства, передает РИА «Новости».

    «Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных – это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», – отметил Медведев в публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    14 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    15 октября 2025, 10:10 • Видео
    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

    Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    13 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    ХАМАС освободило всех израильских заложников

    Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Вторая группа израильских заложников, насчитывающая тринадцать человек, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, передает РИА «Новости».

    В сообщении израильского 12-го телеканала отмечается: «Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста».

    По данным ТАСС, среди освобожденных находится уроженец Донбасса Максим Харкин. Процесс передачи заложников был показан в прямом эфире телеканала Al Hadath.

    На данный момент у палестинского движения ХАМАС не осталось живых израильских заложников. Ожидается, что тела погибших будут переданы позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    14 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    @ Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что «все 20 заложников были освобождены», передает ТАСС. «Второй этап начинается сейчас же», – написал он.

    Он также отметил, что тела погибших пока не возвращены.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    13 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

    Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    13 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона.

    В итоговом заявлении встречи в Шарм-эш-Шейхе отмечается, что конфликт в секторе Газа ослабил стабильность и уверенность народов Ближнего Востока, передает ТАСС.

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона. В итоговом документе говорится, что мир увидел, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности.

    На встрече было принято решение о тесном сотрудничестве для реализации положений соглашения по Газе. Особое внимание уделено необходимости объединения усилий международного сообщества для выполнения достигнутых договоренностей, среди которых полное прекращение огня, завершение обмена заложниками и заключенными, вывод израильских войск, а также доставка гуманитарной и чрезвычайной помощи в сектор.

    Египет подтвердил свою поддержку законных прав палестинского народа на безопасную и мирную жизнь в независимом государстве в границах 1967 года. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет будет работать с региональными и мировыми партнерами для построения справедливого и мирного Ближнего Востока, основанного на равенстве и добрососедстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    До этого Трамп объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    13 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из семи заложников, освобожденных в рамках договоренностей, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

    Группа из семи израильских заложников была передана представителям Красного Креста в Газе, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале аффилированного с ХАМАС офиса по делам палестинских заключенных опубликовано, что после освобождения 154 палестинских заключенных из израильских тюрем они будут депортированы за пределы палестинских территорий, передает ТАСС.

    Среди них находятся сторонники ФАТХ, ХАМАС, «Исламского джихада» (организация запрещена в России) и «Народного фронта освобождения Палестины».

    Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня.

    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    12 октября 2025, 12:28 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер, Макрон примут участие в подписании мирного плана по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие в церемонии подписания мирного плана для Газы, пишет Bloomberg.

    Британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон отправятся в Египет для участия в церемонии подписания мирного плана по Газе в понедельник, передает Bloomberg.

    Заявление Даунинг-стрит подтвердило, что Стармер планирует посетить прибрежный город Шарм-эш-Шейх, где состоится мирный саммит. Планы Макрона были подтверждены представителем Елисейского дворца.

    Египет ранее объявил, что его президент Абдель-Фаттах ас-Сиси совместно с президентом США Дональдом Трампом проведет мирный саммит в понедельник днем. Целью встречи является прекращение двухлетней войны в Газе, которая привела к гибели десятков тысяч людей и дестабилизировала Ближний Восток. Ожидается присутствие других лидеров из Европы и Ближнего Востока.

    Трамп в пятницу сообщил о встрече со «множеством лидеров со всего мира», приглашенных в Египет на церемонию празднования сделки между Израилем и ХАМАС. Соглашение предусматривает перемирие и освобождение заложников, достигнутое после переговоров при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, чтобы выработать условия мирного плана из 20 пунктов, представленного Трампом на прошлой неделе.

    Правительство Стармера в прошлом месяце официально признало Палестину, стремясь сохранить возможность решения на основе двух государств. Премьер-министр Британии будет призывать к продолжению международного сотрудничества для обеспечения следующей фазы мирного плана, включающей роспуск ХАМАС, развертывание миссии по наблюдению за прекращением огня и временные механизмы управления в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Стармер поддержал реализацию соглашения Израиля и ХАМАС по Газе. Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле для гарантий перемирия в Газе.

    12 октября 2025, 13:00 • Новости дня
    Евросовет анонсировал участие Кошты в саммите мира по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе 13 октября по приглашению лидеров Египта и США, говорится в сообщении пресс-службы Евросовета.

    Глава Евросовета Антониу Кошта примет участие в саммите по Газе, который состоится в Египте в понедельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

    «Председатель Европейского совета Антониу Кошта примет участие в саммите мира в Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября, от имени Евросоюза по приглашению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа», – говорится в официальном сообщении.

    Ранее Bloomberg сообщил, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие в церемонии подписания мирного плана для Газы.


    12 октября 2025, 22:23 • Новости дня
    «Галей ЦАХАЛ»: Первый этап освобождения заложников в Газе ожидается утром

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что первый этап передачи из сектора Газа израильских заложников стартует утром, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники.

    «Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 [совпадает с мск] утра ожидается первый этап освобождения похищенных», – приводит РИА «Новости» текст сообщения «Галей ЦАХАЛ».

    Освобождение израильских заложников пройдет в два этапа. При этом освобождение произойдет сразу из двух разных точек в секторе. Второй этап должен состояться вскоре после первого и будет проходить из третьей локации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля сообщили, что возвращение граждан Израиля, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    14 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    США, Турция, Катар и Египет приняли декларацию по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, заявили США, Турция, Катар и Египет в совместной декларации.

    В совместной декларации, опубликованной на сайте Белого дома, США, Турция, Катар и Египет выразили приверженность разрешать дальнейшие споры на Ближнем Востоке исключительно дипломатическими методами, передает ТАСС.

    «Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей», – говорится в декларации.

    В декларации особо подчеркивается важность построения такого мира, при котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать «при защите их основных прав человека, гарантиях безопасности и уважении достоинства», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

    13 октября 2025, 02:16 • Новости дня
    Самолет Трампа направился на Ближний Восток

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток, где американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Борт вылетел с военной базы Эндрюс. Ожидается, что американский лидер посетит саммит по Газе и выступит в израильском Кнессете, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершен: «Война закончена». По его словам, новая администрация в регионе начнет работу в ближайшее время. Трамп выразил желание лично посетить сектор Газа.

    «И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень тёмная туча, и люди бы не танцевали на улицах», – сказал Трамп. По его словам, через два месяца у Тегерана уже было бы ядерное оружие.

    Трамп подчеркнул, что опыт мирных переговоров по Газе показывает важность настойчивости и пообещал использовать этот принцип при разрешении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    14 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп подшутил над Макроном на мирном саммите по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время выступления на мирном саммите по Газе поблагодарил многочисленных глав государств, присутствовавших в Египте, за этот исторический день и подшутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Поднявшись на место выступления, американский президент обернулся, ожидая, что увидит главу французского государства позади себя, но тот занял свое место в зале среди других глав государств, что удивило Трампа. «Я представлял себе, что Эммануэль стоит где-то позади меня... Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания!» – приводит шутку Трампа телеканал BFMTV.

    Эта шутка заставила значительную часть аудитории от души посмеяться, а Трамп перед продолжением велеречивых благодарностей отметил, указав на Макрона: «Он мой друг».

    Источники телеканала сообщили, что Макрон отказался выйти на трибуну и тем поддержать Трампа, как другие главы государств. «Он не хотел поддерживать лидера, который говорит. Это не то, чего французы ожидают от своего президента», – сообщили представители окружения Макрона телеканалу BFMTV.

    Но и тех, кто не прочь создать фон Трампу, набралось достаточно: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, к примеру, в то время как большинство участников саммита разместились в зале.

    «Не знаю, почему они решили встать за меня, но они здесь. Завтра они все станут очень знамениты», – подшутил Трамп и над ними.

    Напомним, 13 октября в Египте на мирном саммите по Газе Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    12 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    WSJ: ХАМАС готов передать 20 заложников Израилю уже в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС выразило готовность передать 20 израильских заложников, впервые официально подтвердив их наличие, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

    Палестинское движение ХАМАС готово передать Израилю 20 заложников уже в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Однако, по данным издания, сроки могут быть сдвинуты. Переговоры ведутся при посредничестве арабских стран.

    ХАМАС впервые официально подтвердил, что удерживает 20 израильтян. Израильские военные уже готовятся принять заложников вечером того же дня, но источники издания отмечают: возможен перенос на понедельник, когда Израиль и Египет собирается посетить президент США Дональд Трамп.

    В секторе Газа, по данным израильских властей, находятся до 20 израильских заложников и тела еще примерно 28 человек. ХАМАС сообщил арабским посредникам, что не располагает точными сведениями о местонахождении всех тел, что усложнит передачу в отведенный 72-часовой срок.

    Для поиска тел заложников, отмечает WSJ, формируется международная группа с участием представителей Египта, Катара, США и Турции. Ожидается, что ее работа поможет ускорить поиски и передачу останков израильтян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские посредники Уиткофф и Кушнер остаются в Израиле для обеспечения исполнения перемирия. Израиль объявил даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    14 октября 2025, 08:39 • Новости дня
    Мать Харкина: Сын содержался в плену ХАМАС лучше других благодаря России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Максим Харкин содержался в плену ХАМАС в более комфортных условиях, чем другие заложники, рассказала мать освобожденного Наталья Харкин.

    По ее словам, условия содержания Максима Харкина в плену ХАМАС были лучше, чем у других заложников, передает ТАСС.

    Харкин добавила: «Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники]. Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину».

    Мать отметила, что Максим значительно похудел за время плена – он потерял около 30 килограммов веса. Несмотря на это, по ее словам, молодой человек остался крепким и сильным. Она также добавила, что парень сейчас очень бледен, но находится в хорошем моральном состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. Семь израильских заложников переданы Красному Кресту в Газе. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту.

    Британия поставила Украине за полгода 85 тыс. ударных дронов
    Гуцул рассказала о шантаже властей Молдавии и пообещала не сдаваться
    Премьер Грузии отказался встречаться с главой МИД Финляндии
    Маск перепостил заявление Дурова об ограничении прав европейцев
    На границах Казахстана с Россией и Китаем возникли огромные пробки из фур
    В Госдуме предупредили о крупных штрафах для неряшливых водителей
    Российские ученые нашли новый способ строить базы на Луне

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

