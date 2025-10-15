В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.0 комментариев
Израиль опознал тела трех заложников, погибших в Газе
Судмедэксперты Израиля завершили процедуру идентификации еще трех заложников, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильские судмедэксперты опознали тела еще трех заложников, погибших в плену в Газе, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду.
«После завершения процедуры идентификации Национальным центром судебной медицины совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители ЦАХАЛ сообщили семьям похищенных старшего сержанта Тамира Немроди (покойного), Уриэля Баруха (покойного) и Эйтана Леви (покойного), что их близкие были возвращены для захоронения», – говорится в сообщении.
Эти тела были переданы палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем. Ранее на этой неделе радикалы уже вернули четыре тела, доведя общее число переданных погибших заложников до семи. Изначально группировка удерживала 28 человек на момент вступления в силу перемирия в секторе Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе.