Израиль опознал тела трех заложников, погибших в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские судмедэксперты опознали тела еще трех заложников, погибших в плену в Газе, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду.

«После завершения процедуры идентификации Национальным центром судебной медицины совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители ЦАХАЛ сообщили семьям похищенных старшего сержанта Тамира Немроди (покойного), Уриэля Баруха (покойного) и Эйтана Леви (покойного), что их близкие были возвращены для захоронения», – говорится в сообщении.

Эти тела были переданы палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем. Ранее на этой неделе радикалы уже вернули четыре тела, доведя общее число переданных погибших заложников до семи. Изначально группировка удерживала 28 человек на момент вступления в силу перемирия в секторе Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе.