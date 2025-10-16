  • Новость часаКитай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Британские СМИ: Трамп готовит «фонд победы» для Украины
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    16 октября 2025, 10:21 • Новости дня

    Израиль заявил о проблемах реализации сделки по Газе из-за вопроса возврата тел

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переход к следующему этапу соглашения по Газе оказался невозможен из-за споров между Израилем и ХАМАС относительно возврата тел погибших заложников, пишет портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и одного чиновника из США.

    Израильские власти сообщили США о невозможности перехода к следующему этапу соглашения по Газе из-за недостаточных усилий ХАМАС по поиску тел погибших израильских заложников, передает РИА «Новости».

    Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников отмечает, что, по мнению израильской стороны, ХАМАС мог бы быстро вернуть от 15 до 20 тел, несмотря на сложности с обнаружением некоторых останков.

    В сообщении подчеркивается, что израильская сторона настаивает на более активных действиях ХАМАС для поиска тел, иначе процесс реализации соглашения по Газе застопорится.

    Американский чиновник заявил порталу: «ХАМАС вернет все тела, но это займет время». США намерены продолжить работу по этому вопросу и не допустить срыва соглашения.

    Один из советников администрации США сообщил, что власти предложат палестинцам вознаграждение за информацию, которая поможет найти тела погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников также была передана Красному Кресту в Газе.

    13 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона.

    В итоговом заявлении встречи в Шарм-эш-Шейхе отмечается, что конфликт в секторе Газа ослабил стабильность и уверенность народов Ближнего Востока, передает ТАСС.

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона. В итоговом документе говорится, что мир увидел, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности.

    На встрече было принято решение о тесном сотрудничестве для реализации положений соглашения по Газе. Особое внимание уделено необходимости объединения усилий международного сообщества для выполнения достигнутых договоренностей, среди которых полное прекращение огня, завершение обмена заложниками и заключенными, вывод израильских войск, а также доставка гуманитарной и чрезвычайной помощи в сектор.

    Египет подтвердил свою поддержку законных прав палестинского народа на безопасную и мирную жизнь в независимом государстве в границах 1967 года. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет будет работать с региональными и мировыми партнерами для построения справедливого и мирного Ближнего Востока, основанного на равенстве и добрососедстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    До этого Трамп объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    13 октября 2025, 19:07 • Новости дня
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только при выполнении положений резолюций ООН о создании палестинского государства, передает РИА «Новости».

    «Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных – это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», – отметил Медведев в публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    14 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    13 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    ХАМАС освободило всех израильских заложников

    Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе

    ХАМАС освободило всех израильских заложников
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Вторая группа израильских заложников, насчитывающая тринадцать человек, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, передает РИА «Новости».

    В сообщении израильского 12-го телеканала отмечается: «Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста».

    По данным ТАСС, среди освобожденных находится уроженец Донбасса Максим Харкин. Процесс передачи заложников был показан в прямом эфире телеканала Al Hadath.

    На данный момент у палестинского движения ХАМАС не осталось живых израильских заложников. Ожидается, что тела погибших будут переданы позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    14 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    @ Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что «все 20 заложников были освобождены», передает ТАСС. «Второй этап начинается сейчас же», – написал он.

    Он также отметил, что тела погибших пока не возвращены.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    13 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

    Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    14 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп подшутил над Макроном на мирном саммите по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время выступления на мирном саммите по Газе поблагодарил многочисленных глав государств, присутствовавших в Египте, за этот исторический день и подшутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Поднявшись на место выступления, американский президент обернулся, ожидая, что увидит главу французского государства позади себя, но тот занял свое место в зале среди других глав государств, что удивило Трампа. «Я представлял себе, что Эммануэль стоит где-то позади меня... Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания!» – приводит шутку Трампа телеканал BFMTV.

    Эта шутка заставила значительную часть аудитории от души посмеяться, а Трамп перед продолжением велеречивых благодарностей отметил, указав на Макрона: «Он мой друг».

    Источники телеканала сообщили, что Макрон отказался выйти на трибуну и тем поддержать Трампа, как другие главы государств. «Он не хотел поддерживать лидера, который говорит. Это не то, чего французы ожидают от своего президента», – сообщили представители окружения Макрона телеканалу BFMTV.

    Но и тех, кто не прочь создать фон Трампу, набралось достаточно: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, к примеру, в то время как большинство участников саммита разместились в зале.

    «Не знаю, почему они решили встать за меня, но они здесь. Завтра они все станут очень знамениты», – подшутил Трамп и над ними.

    Напомним, 13 октября в Египте на мирном саммите по Газе Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    14 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    США, Турция, Катар и Египет приняли декларацию по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, заявили США, Турция, Катар и Египет в совместной декларации.

    В совместной декларации, опубликованной на сайте Белого дома, США, Турция, Катар и Египет выразили приверженность разрешать дальнейшие споры на Ближнем Востоке исключительно дипломатическими методами, передает ТАСС.

    «Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей», – говорится в декларации.

    В декларации особо подчеркивается важность построения такого мира, при котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать «при защите их основных прав человека, гарантиях безопасности и уважении достоинства», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

    14 октября 2025, 08:39 • Новости дня
    Мать Харкина: Сын содержался в плену ХАМАС лучше других благодаря России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Максим Харкин содержался в плену ХАМАС в более комфортных условиях, чем другие заложники, рассказала мать освобожденного Наталья Харкин.

    По ее словам, условия содержания Максима Харкина в плену ХАМАС были лучше, чем у других заложников, передает ТАСС.

    Харкин добавила: «Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники]. Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину».

    Мать отметила, что Максим значительно похудел за время плена – он потерял около 30 килограммов веса. Несмотря на это, по ее словам, молодой человек остался крепким и сильным. Она также добавила, что парень сейчас очень бледен, но находится в хорошем моральном состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. Семь израильских заложников переданы Красному Кресту в Газе. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту.

    13 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    ХАМАС опубликовал имена погибших заложников перед передачей тел Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится, что тела Гая Илуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и Даниэля Переза будут переданы израильской стороне в понедельник, 13 октября, передает ТАСС.

    Ранее в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    13 октября 2025, 12:38 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Запада вернуть подмандатную Палестину

    Лавров сообщил о нежелании Запада создать независимую Палестину

    Лавров заявил о планах Запада вернуть подмандатную Палестину
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что ряд западных стран действует так, будто стремится не к независимости Палестины, а к ее подмандатному статусу.

    Лавров отметил, что некоторые западные коллеги, включая представителей Британии, демонстрируют действия, которые напоминают стремление к подмандатной Палестине. Он процитировал политолога, который высказал мнение, что Западу не нужна независимая Палестина, а нужна подмандатная, передает ТАСС.

    Лавров также отметил, что создание палестинского государства не имеет альтернатив, а этот вопрос можно решить только на основе взаимных компромиссов. Министр подчеркнул, что любые попытки заменить создание государства муниципалитетами или квазигосударственными структурами не будут восприняты как удовлетворительный итог в арабском мире и среди самих палестинцев. По его словам, компромиссы неизбежны.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему до сих пор никто точно не знает, что такое Государство Палестина.

    14 октября 2025, 01:50 • Новости дня
    ХАМАС объявило о готовности наладить отношения с Палестинской администрацией

    Tекст: Антон Антонов

    Движение ХАМАС выразило готовность начать новый этап взаимодействия с Палестинской национальной администрацией, которую возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС.

    «Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской администрацией», – приводит текст сообщения ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Также в ХАМАС заявили, что тема разоружения в секторе Газа преувеличена, и выразили убежденность в возможности урегулирования этого вопроса. Подчеркивается, что «разоружение – это сложный и запутанный вопрос.

    В организации считают, что решения по сдаче оружия и будущему управлению сектором Газа должны приниматься на основе национального консенсуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинские группировки освободили 20 израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Израиль освободил почти 2 тыс.  палестинцев.

    Израиль в 2005 году вывел войска и еврейские поселения из сектора Газа, после чего контроль перешел к ПНА. Однако победа ХАМАС на парламентских выборах привела к расколу с движением ФАТХ и полной передаче власти в Газе радикалам, а ПНА сохранила контроль над Западным берегом Иордана. Власти Палестины регулярно заявляют о намерении восстановить юрисдикцию ПНА над сектором Газа.

    13 октября 2025, 11:15 • Новости дня
    Посольство Израиля подтвердило скорое освобождение уроженца Донбасса Харкина

    Tекст: Вера Басилая

    Уроженец Донбасса Максим Харкин оказался в числе 20 заложников, которых планируется освободить в понедельник, сообщило посольство Израиля в России.

    Посольство Израиля в России подтвердило, что Максим Харкин, уроженец Донбасса, включен в список из 20 заложников, которые должны быть освобождены в понедельник, передает ТАСС.

    В диппредставительстве уточнили: «Да, он в списке 20 заложников, которых освобождают сегодня».

    При этом о состоянии здоровья Харкина пока ничего не известно, информации у посольства нет.

    Ранее Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля.

    Военное крыло ХАМАС заявило о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных действий Израиля.

    ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    15 октября 2025, 08:27 • Новости дня
    Турция добилась изменений в документе по урегулированию в Газе

    Турция настояла на изменении формулировок совместного документа по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Турция добилась внесения правок в текст совместного документа по урегулированию ситуации в секторе Газа, спор произошел из-за одного слова, сообщает турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турция добилась внесения изменений в текст совместного документа по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую проправительственную газету Hurriyet.

    Переговоры по формулировкам продолжались до последней минуты саммита. Всеобъемлющий документ для мирного урегулирования конфликта подписали на встрече в Шарм-эш-Шейхе лидеры США, Турции, Египта и Катара.

    Колумнист издания Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам, сообщил, что переговоры по тексту продолжались до последних 15 минут, но вскоре возник кризис из-за одного слова.

    В итоге, по настоянию Анкары, одно слово было удалено из текста, а другое, предложенное Турцией, – включено. При этом, о каком именно выражении идет речь, не уточняется.

    Ранее Анкара настояла на недопустимости присутствия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на саммите по Газе.

    Несколько других стран-участников встречи поддержали ее позицию. Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    14 октября 2025, 05:45 • Новости дня
    Организатор «Евровидения» решил не проводить голосование по участию Израиля

    EBU отменил голосование по участию Израиля в «Евровидении»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский вещательный союз (EBU) отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году, сообщает организатор конкурса.

    «Организаторы песенного конкурса »Евровидение« не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Обсуждение этого вопроса перенесено на декабрь, когда совет директоров EBU соберется на сезонную генеральную ассамблею. Решение связано с перемирием на Ближнем Востоке.

    Ранее EBU направил участникам конкурса письмо, в котором анонсировалось голосование по вопросу о недопуске израильской телекомпании Kan к трансляции Евровидения. Поводом для такого шага стали угрозы бойкота со стороны вещателей из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении в случае участия Израиля в конкурсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    ФСБ: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Европой
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    Британия обвинила Китай в «крупномасштабной шпионской операции»
    Польские депутаты поругались из-за выдачи украинца Германии
    Азербайджан решил сократить военные расходы
    В Ленобласти сотрудница салона связи продавала на Украину данные об абонентах
    В Госдуме предложили расширить список опасных пород собак

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Запад обрек Украину еще на три года войны

    Государства НАТО намерены продолжить военную поддержку Украины. В частности, в альянсе говорят, что Киев готов противостоять России еще три года. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации главным бенефициаром становятся США: Штаты отказались от прямых финансовых вливаний в ВСУ, но активизировали работу своего ВПК для продажи вооружений. Что это означает для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Гороскоп на 2026 год: что готовят звезды каждому знаку зодиака

      Астрологи подготовили прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака. По их оценке, наступающий год даст многим возможность начать все с чистого листа после непростого периода – однако без испытаний и сюрпризов не обойдется ни для кого.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

