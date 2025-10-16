Израиль заявил о проблемах реализации сделки по Газе из-за вопроса возврата тел

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские власти сообщили США о невозможности перехода к следующему этапу соглашения по Газе из-за недостаточных усилий ХАМАС по поиску тел погибших израильских заложников, передает РИА «Новости».

Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников отмечает, что, по мнению израильской стороны, ХАМАС мог бы быстро вернуть от 15 до 20 тел, несмотря на сложности с обнаружением некоторых останков.

В сообщении подчеркивается, что израильская сторона настаивает на более активных действиях ХАМАС для поиска тел, иначе процесс реализации соглашения по Газе застопорится.

Американский чиновник заявил порталу: «ХАМАС вернет все тела, но это займет время». США намерены продолжить работу по этому вопросу и не допустить срыва соглашения.

Один из советников администрации США сообщил, что власти предложат палестинцам вознаграждение за информацию, которая поможет найти тела погибших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников также была передана Красному Кресту в Газе.