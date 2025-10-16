Эрдоган поддержал участие войск Турции в группе по Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность отправки турецких военных в составе международной оперативной группы в Газу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Turkiye.

Выступая на заседании центрисполкома правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон поинтересовался у него, готовы ли турецкие военные войти в такую группу. «Почему бы нет? Нас можно включить в этот военный механизм, который будет создан в Газе. Но главное, на каких условиях мы будем там находиться», – сказал турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит добиваться создания независимого палестинского государства и, вероятно, примет участие в военных механизмах, которые развернутся в Газе. Он добавил, что региону еще предстоит восстановление, а несмотря на появление определённого доверия, нельзя считать ситуацию в Газе окончательно урегулированной.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в свою очередь, отметил, что Израиль, несмотря на перерывы в боевых действиях, может вновь сконцентрироваться на Ливане, Сирии и Иране. По его словам, следующий этап урегулирования в Газе предполагает вывод израильских войск после развертывания международной оперативной группы. Фидан считает, что если цель – справедливая система, Турция обязательно должна войти в такой механизм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция добилась внесения изменений в документ по урегулированию ситуации в Газе. Турция ранее требовала исключить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из саммита по Газе. Турция взяла на себя обязательства по восстановлению инфраструктуры сектора Газа.