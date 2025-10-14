Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Hurriyet: Турция требовала исключить Нетаньяху с саммита по Газе
Анкара настояла на недопустимости присутствия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на саммите по Газе, и ее позицию поддержали несколько других стран-участников встречи, сообщила газета Hurriyet.
Турция до последнего момента пыталась добиться исключения израильского премьера Биньямина Нетаньяху из списка участников саммита по Газе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Huriyet.
К дипломатическим усилиям Анкары, как сообщается, присоединились и другие государства, поддержавшие протест.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил египетские власти, что не будет участвовать в саммите при присутствии Нетаньяху, отмечает Milat.
По данным агентства Anadolu, самолет с Эрдоганом перед посадкой в Шарм-эш-Шейхе некоторое время кружил над Красным морем, прежде чем благополучно приземлиться. Причины необычного маневра экипажа в администрации президента Турции не прокомментировали.
«Турция выразила протест против участия Нетаньяху, и эта позиция была поддержана другими государствами. Одним словом, Анкара до последней минуты вела интенсивные дипломатические переговоры по данному вопросу и не допустила участия Нетаньяху в саммите», – заявила журналист Ханде Фырат, сопровождавшая Эрдогана.
По ее словам, делегация Турции начала активные действия сразу после получения сообщения о возможном прибытии израильского премьера. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан связался с американским коллегой Марко Рубио и предупредил: если Нетаньяху появится на саммите, Турция откажется от участия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники «саммита мира» отметили подрыв глобального миропорядка в результате конфликта в Газе. Турция взяла на себя обязательство восстановить инфраструктуру Газы. Дональд Трамп заявил о наступлении мира на Ближнем Востоке.