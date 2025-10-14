Hurriyet: Турция требовала исключить Нетаньяху с саммита по Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турция до последнего момента пыталась добиться исключения израильского премьера Биньямина Нетаньяху из списка участников саммита по Газе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Huriyet.

К дипломатическим усилиям Анкары, как сообщается, присоединились и другие государства, поддержавшие протест.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил египетские власти, что не будет участвовать в саммите при присутствии Нетаньяху, отмечает Milat.

По данным агентства Anadolu, самолет с Эрдоганом перед посадкой в Шарм-эш-Шейхе некоторое время кружил над Красным морем, прежде чем благополучно приземлиться. Причины необычного маневра экипажа в администрации президента Турции не прокомментировали.

«Турция выразила протест против участия Нетаньяху, и эта позиция была поддержана другими государствами. Одним словом, Анкара до последней минуты вела интенсивные дипломатические переговоры по данному вопросу и не допустила участия Нетаньяху в саммите», – заявила журналист Ханде Фырат, сопровождавшая Эрдогана.

По ее словам, делегация Турции начала активные действия сразу после получения сообщения о возможном прибытии израильского премьера. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан связался с американским коллегой Марко Рубио и предупредил: если Нетаньяху появится на саммите, Турция откажется от участия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники «саммита мира» отметили подрыв глобального миропорядка в результате конфликта в Газе. Турция взяла на себя обязательство восстановить инфраструктуру Газы. Дональд Трамп заявил о наступлении мира на Ближнем Востоке.