Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе

Tекст: Вера Басилая

В итоговом заявлении встречи в Шарм-эш-Шейхе отмечается, что конфликт в секторе Газа ослабил стабильность и уверенность народов Ближнего Востока, передает ТАСС.

Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона. В итоговом документе говорится, что мир увидел, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности.

На встрече было принято решение о тесном сотрудничестве для реализации положений соглашения по Газе. Особое внимание уделено необходимости объединения усилий международного сообщества для выполнения достигнутых договоренностей, среди которых полное прекращение огня, завершение обмена заложниками и заключенными, вывод израильских войск, а также доставка гуманитарной и чрезвычайной помощи в сектор.

Египет подтвердил свою поддержку законных прав палестинского народа на безопасную и мирную жизнь в независимом государстве в границах 1967 года. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет будет работать с региональными и мировыми партнерами для построения справедливого и мирного Ближнего Востока, основанного на равенстве и добрососедстве.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

До этого Трамп объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

