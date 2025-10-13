  • Новость часаЭрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    13 октября 2025, 19:48 • Новости дня

    Трамп подписал договор о прекращении конфликта в Газе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    Подписание состоялось в Шарм-эш-Шейхе, где собрались лидеры Египта, США, Катара и Турции. По данным трансляции Fox News, Трамп заявил: «Это действительно очень важное подписание». В саммите участвовал египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, чья канцелярия вела прямую трансляцию события, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. В египетском Шарм-эш-Шейхе прошли личные переговоры между спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями ХАМАС, где обсуждалось освобождение заложников.

    13 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине

    Политолог Лукьянов: Слова Трампа о «Томагавках» – часть закулисной игры

    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    @ Lt. James Caliva/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Намерение главы Белого дома Дональда Трампа обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk Украине сигнализирует о планах США предложить Москве пакетные условия по украинскому урегулированию, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Стиль и методы переговоров Трампа хорошо известны – вести диалоги со всеми акторами какого бы то ни было процесса, маневрируя от миролюбивого до резкого тона и не отмахиваясь при этом ни от одной из сторон. Все это мы видим и в части украинского урегулирования», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским. Это обычный способ коммуникации для американского лидера. При этом, судя по предыдущему примеру с Javelin, можно допустить, что некоторое количество ракет действительно будет поставлено Киеву. Но это не изменит общую динамику СВО», – продолжил спикер.

    «Нам неизвестно, в чем заключались базовые контуры договоренностей на Аляске, но, судя по всему, они были достигнуты. И нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает, что сейчас между Москвой и Вашингтоном ведется закулисная игра именно в контексте проработанных в Анкоридже тезисов. Судя по всему, они имели гораздо более предметное очертание, чем можно было подумать сразу после саммита», – отметил аналитик.

    «Впрочем, кейс с Tomahawk может показывать, что Трамп действительно хочет добиться прекращения боевых действий в зоне СВО. Для него это актуально особенно сейчас, когда он «триумфально завершает» конфликт в Газе. При этом необходимость избавиться от первопричин конфликта вряд ли является принципиальным условием для главы Белого дома. Его задача – заморозить открытое противостояние, а затем переложить глубинную работу на другие страны», – указал он.

    «Вместе с тем сам факт передачи Tomahawk сильно омрачит процесс диалога США и России. Вряд ли Трамп хочет переходить к такому сценарию, поэтому во всех его заявлениях и действиях по усилению ВСУ я вижу, прежде всего, попытку активизировать диалог по мирному урегулированию», – поделился мнением политолог.

    «С самого начала разговоров про Tomahawk было понятно, что это диалоги не про оружие, а про фигуру дипломатического воздействия Трампа на Москву. Образно говоря, для главы Белого дома это карта, которую нужно выложить на стол, сказать, что она козырная, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой. В таких делах любая угроза самоценна, безотносительно факта ее применения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Думаю, при обсуждении потенциальных поставок Tomahawk Киеву Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые из условий, которые выдвигает Запад в рамках украинского урегулирования, в частности о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Вместе с тем американский лидер в общении с российским коллегой также включит в пакет какие-то пункты, которыми предварительно согласен поступиться Киев. Видимо, как раз это глава Белого дома обсуждал с Зеленским», – продолжил спикер.

    «При этом военно-политическая аналитика говорит о том, что Украина во многом исчерпывает варианты сохранения позиций на фронте, которыми они постоянно гордились. Сейчас эти медленные количественные изменения, которые накапливала российская армия на протяжении последних месяцев, могут резко перейти в качественную плоскость и резко ухудшить положение ВСУ. После чего козырная карта в виде некоего дальнобойного американского оружия во многом потеряет ценность», – спрогнозировал он.

    «Я считаю, что десяток Tomahawk точно не помогут ВСУ переломить ситуацию, а большее количество ракет Вашингтон просто не сможет передать, поскольку у США должны быть неснижаемые остатки всех видов вооружения на фоне общего геополитического расклада в мире и потенциальной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с Китаем и Тайванем», – детализировал эксперт.

    «Также важно помнить, что переговоры между США и Россией не ведутся о заключении мира, поскольку страны не находятся в состоянии войны, а логика гибридного конфликта говорит о том, что позиция Трампа может поменяться в диалоге с Путиным. Тем более что в Белом доме понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято, но стороны добились прогресса в переговорах по этому вопросу, сообщает издание. Также стороны обсуждали поставки ВСУ новой партии систем ПВО Patriot.

    Ранее Трамп указывал, что он «в некотором роде принял решение» о продаже Tomahawk странам НАТО, которые поставят их Украине. При этом он отмечал, что хочет знать, как ВСУ будут применять ракеты. По словам американского лидера, украинской стороне, возможно, даже не придется их использовать, поскольку одного их наличия может быть достаточно, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.

    Зеленский в ответ заявил: «Есть хорошие варианты и веские идеи о том, как по-настоящему укрепить наши позиции». «Необходимо, чтобы российская сторона была готова к реальной дипломатии – этого можно добиться силой», – сказал он. Он также заверил, что «речь идет исключительно о военных целях».

    Между тем Путин отмечал, что ответом России на поставку Tomahawk ВСУ станет «усиление системы ПВО». «Мы будем их сбивать», – сказал российский лидер. Тем не менее передача этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля», предупредил он.

    «Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», – констатировал российский лидер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил: «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа». Он напомнил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. «Как отвечать России? Вот именно!» – намекнул он.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине Tomahawk, и эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. При этом, добавил он, несмотря на опасность и эффективность Tomahawk, их поступление в распоряжении ВСУ не сможет изменить ситуацию на фронте. По мнению представителя Кремля, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий в зоне СВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что появление Tomahawk на Украине не окажет влияния на ход боевых действий. По мнению дипломата, инициатива обсуждения такой помощи ВСУ связана, прежде всего, с давлением европейских стран на Вашингтон. По его словам, США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче ракет пока нет.

    Крылатая ракета Tomahawk – это многоцелевая дозвуковая ракета с дальностью до 2,5 тыс. км, скоростью около 880 км/ч и высокой точностью наведения, способная поражать как наземные, так и морские цели. По данным из открытых источников, ракета имеет высоту полета от 30 до 150 м, что позволяет обходить рельеф местности.

    13 октября 2025, 11:41 • Новости дня
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Передача ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву может «плохо кончиться», прежде всего для «бизнес-миротворца» Дональда Трампа и США, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале угрозы Дональда Трампа поставить ракеты Tomahawk на Украину.

    По словам Медведева, Трамп вновь заявил, что если президент России не решит вопрос украинского конфликта, то «для него это плохо кончится». Политик отметил, что такие угрозы звучат уже не впервые.

    Медведев подчеркнул, что если речь идет о ракетах Tomahawk, то ситуация «может кончиться плохо для всех, и прежде всего – для самого Трампа»

    «Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», – подчеркнул Медведев.

    По его словам, запуск таких ракет будет рассматриваться как действие США, а не Киева.

    Медведев отметил, что надеется – это всего лишь очередная пустая угроза, вызванная затянувшимися переговорами. Он иронично сравнил такие заявления с угрозами о появлении американских атомных подлодок вблизи России.

    «Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», – пошутил Медведев.

    Ранее Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским о вероятной передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk американского производства.

    Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США.

    Трамп уже однажды предупреждал бывшего президента России Медведева «следить за речью». Между Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 01:32 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    «Возможно, я поговорю с ним, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

    Президент США также выразил уверенность, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это». Трамп выразил уверенность в том, что Путин урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп пригрозил, что отказ от урегулирования «плохо кончится» для России.

    Трамп также рассказал, что у него состоялся хороший разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос вооружения для Украины, включая ракеты Tomahawk. «Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», – сказал Трамп.

    Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в ответ на обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву Россия усилит систему противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступление таких ракет на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте.

    13 октября 2025, 14:42 • Новости дня
    Трамп: Путин и Уиткоф пять часов говорили об интересных вещах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая в парламенте Израиля.

    «Я знаю переговорщиков, которые действительно хороши, но без него (Стива Уиткоффа – прим. ВЗГЛЯД) мира на Ближнем Востоке бы не было – сейчас мы уже были бы в третьей мировой войне», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Также американский президент заявил, что в ходе последней встречи, которая состоялась в начале августа, президент России Владимир Путин и Уиткофф обсуждали множество различных тем.

    «Через пять часов он (Уиткофф) вышел, и я спросил: «Что вы обсуждали пять часов?!». Он ответил, что обсуждалось множество интересных вещей», – вспомнил Трамп.

    Напомним, последняя встреча Путина и Уиткоффа прошла в начале августа. Газета ВЗГЛЯД писала, что эта встреча стала примером «спокойной» дипломатии.

    13 октября 2025, 11:25 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
    Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
    @ WhiteHouse

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вмешаться в урегулирование вооруженного конфликта между Пакистаном и Афганистаном после нескольких дней боев на границе, в результате которых, по данным Пакистана, погибли 23 его военных.

    Дональд Трамп заявил о своей готовности вмешаться в урегулирование конфликта между Пакистаном и Афганистаном, передает Bloomberg.

    «Я слышал, что сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном. Я сказал, что должен подождать, пока не вернусь», – привели слова президента США журналисты на борту Air Force One.

    Трамп сделал это заявление по пути в Египет, где должен принять участие в международном саммите по урегулированию ситуации в Газе. Ожидается, что там же будут присутствовать премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, глава пакистанской армии Асим Мунир и министр иностранных дел Исхак Дар.

    Пакистанские СМИ сообщают о вероятном проведении встречи между пакистанской делегацией и Трампом в рамках саммита. Мероприятие также посетят лидеры более двадцати стран, сопредседателем выступит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Обострение конфликта на границе произошло после того, как Кабул обвинил Исламабад в авиаударах по афганской территории. По данным пакистанских военных, за несколько дней столкновений были убиты 23 пакистанских военнослужащих, еще 29 получили ранения. По оценке Associated Press, афганская сторона утверждает о гибели 58 пакистанских солдат. В свою очередь Пакистан сообщил об уничтожении более 200 боевиков движения «Талибан» и связанных с ним формирований на территории Афганистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном. Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в этом противостоянии. Движение «Талибан» объявило об успешном завершении операции против Пакистана.

    13 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы
    Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, заявил о своих приоритетах в международной политике.

    По его словам, после завершения усилий по достижению мира в секторе Газа он намерен сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. В ходе выступления Трамп обратился к своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу со словами: «Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп во время выступления в израильском Кнессете признался, что считал урегулирование на Украине более простой задачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    13 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

    Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    13 октября 2025, 07:19 • Новости дня
    Трамп отправил помилованных Байденом в тюрьму особого режима

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп распорядился вернуть 37 помилованных при его предшественнике Джо Байдене преступников в тюрьму ADX Florence, известную особой строгостью.

    Эти 37 человек были осуждены за особо тяжкие преступления, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Их вновь отправили в тюрьму строгого режима ADX Florence в штате Колорадо.

    В ADX Florence осужденные большую часть времени проводят в одиночных камерах, практически полностью изолированы от общения и внешнего мира. Это учреждение считается самой суровой тюрьмой Соединенных Штатов.

    В качестве мотивации своих действий Трамп заявил, что желает «самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, катиться в ад».

    Напомним, Байден в последние часы своего президентства в заранее помиловал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу Джеймса Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. Также он помиловал своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов.

    13 октября 2025, 02:16 • Новости дня
    Самолет Трампа направился на Ближний Восток

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток, где американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Борт вылетел с военной базы Эндрюс. Ожидается, что американский лидер посетит саммит по Газе и выступит в израильском Кнессете, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершен: «Война закончена». По его словам, новая администрация в регионе начнет работу в ближайшее время. Трамп выразил желание лично посетить сектор Газа.

    «И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень тёмная туча, и люди бы не танцевали на улицах», – сказал Трамп. По его словам, через два месяца у Тегерана уже было бы ядерное оружие.

    Трамп подчеркнул, что опыт мирных переговоров по Газе показывает важность настойчивости и пообещал использовать этот принцип при разрешении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    13 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Нетаньяху с Герцогом встретили Трампа в аэропорту Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль, где его встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог с супругами.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара, а также президент страны Ицхак Герцог с супругой Михаль в эти минуты приветствуют президента США Дональда Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, передает РИА «Новости».

    Канцелярия израильского премьера официально подтвердила встречу высоких гостей.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой и президент Ицхак Герцог с супругой встречают президента США Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона», – говорится в заявлении. Визит Трампа в Израиль сопровождается повышенным вниманием СМИ.

    Кадры прибытия и церемонии встречи транслируются в прямом эфире ведущими телеканалами Израиля, а также доступны через YouTube. Самолет Трампа приземлился в аэропорту, что стало началом его официального визита в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.


    13 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    Трамп признался, что считал урегулирование на Украине более простой задачей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в израильском Кнессете высказал мнение о перспективах урегулирования конфликта на Украине.

    Американский лидер признался: «Я был убежден, что (конфликт РФ и Украины – прим. ВЗГЛЯД) будет куда проще (урегулировать – прим. ВЗГЛЯД), чем сделать то, что мы уже сделали (на Ближнем Востоке – прим. ВЗГЛЯД)», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. В египетском Шарм-эш-Шейхе прошли личные переговоры между спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями ХАМАС, где обсуждалось освобождение заложников.

    13 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о планах превратить Газу в «ривьеру»

    Трамп назвал сектор Газа стройплощадкой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Трамп во время беседы с журналистами на борту самолета, следуя на Ближний Восток, заявил, что прежде чем обсуждать превращение сектора Газа в «ривьеру», необходимо в первую очередь заняться вопросами жизнеобеспечения местных жителей, передает ТАСС.

    «Я пока не знаю насчет ривьеры. Прежде всего необходимо позаботиться о людях», – отметил Трамп в ответ на вопрос о возможности превращения анклава в туристический курорт.

    Президент США добавил, что первоочередной задачей он считает демонтаж разрушенных в ходе боевых действий зданий и объектов инфраструктуры. По его словам, разрушенные дома представляют опасность для жизни населения.

    Трамп сравнил нынешнее состояние сектора Газа со стройплощадкой, подчеркнув необходимость восстановления региона, прежде чем обсуждать грандиозные планы его преобразования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    13 октября 2025, 15:06 • Новости дня
    Министр финансов США Бессент заявил о планах Трампа встретиться с Си Цзиньпином

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

    Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business добавил: «Президент Трамп заявил, что пошлины [США в отношении КНР] вступят в силу не раньше 1 ноября. Он встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее. Я полагаю, что эта встреча все же состоится», передает ТАСС.

    Ранее президент США выразил сомнение в целесообразности переговоров с лидером Китая.

    Трамп на фоне обострения торговых разногласий между США и Китаем заверил, что стороны заинтересованы в стабильности и взаимопомощи.

    Однако президент США сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на саммите АТЭС, скорее всего, не состоится.

    1 октября Трамп сообщил о предстоящей через четыре недели встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, на которой «соя станет главной темой обсуждения».

    13 октября 2025, 17:35 • Новости дня
    Названа дата встречи Трампа и Зеленского

    FT: Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне в пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне запланирована на пятницу, 17 октября, пишет Financial Times.

    По данным FT, подготовке визита предшествовала серия телефонных переговоров между главами государств, передает РИА «Новости».

    В ходе этих разговоров обсуждались вопросы возможной продажи Украине ракет Tomahawk. Детали предстоящих контактов между Трампом и Зеленским не раскрываются.

    Накануне Зеленский заявил о проведении повторных телефонных переговоров с Трампом, в ходе которых затронули вопросы обороны и дальнобойности.

    До этого Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    13 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    Ас-Сиси решил вручить Трампу высшую награду Египта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о решении отметить лидера США Дональда Трампа за вклад в мирные инициативы, включая прекращение конфликта в Газе.

    Канцелярия египетского президента передает, что ас-Сиси решил наградить Трампа орденом Нила – самой высокой государственной наградой Египта, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении говорится: «Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил наградить президента США орденом Нила в знак признания его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов, последний из которых – его ключевая роль в прекращении войны в Газе».

    Орден Нила вручается за особые заслуги перед государством и обществом. Решение принято на фоне оценки заслуг Трампа в дипломатических процессах на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

  О газете
