The Washington Post: Трамп начал сокращение министерства образования США

Tекст: Ольга Иванова

Администрация Дональда Трампа объявит о передаче ряда подразделений Министерства образования другим федеральным ведомствам, сообщает The Washington Post. Как рассказали три человека, знакомые с планом, шесть офисов будут переданы в другие ведомства, однако точные детали пока не известны. Отмечается, что в этот список не попадут службы, отвечающие за специальное образование, несмотря на слухи.

Министр просвещения Линда Макмэон по-прежнему настаивает, что ее задача – сократить аппарат ведомства, возвращая управление образованием штатам. Она уверена: «Министерство в основном занимается бюрократией, а его функции можно с успехом реализовать в других структурах, возможно, даже более эффективно».

Ведомства, которые могут получить образовательные программы, включают Министерство труда, внутренних дел, здравоохранения и внешнеполитическое ведомство. Речь идет, в частности, о программах по начальному и среднему образованию, поддержке колледжей, языковом и индейском образовании, а также детском уходе. Планируется заключить межведомственные соглашения, позволяющие другим агентствам администрировать эти программы.

Несмотря на инициативу администрации, закрытие министерства невозможно без решения Конгресса, а законодатели пока не поддержали такие шаги. Ряд экспертов подчеркивает, что даже при передаче функций Вашингтон сохранит значительное влияние на школы и штаты, поскольку финансирование и федеральные требования останутся на прежнем уровне.

Министерство образования также существенно сократило штат в последние годы: вместо 4 133 сотрудников осталось менее 2 100 после сокращений, связанных в том числе с закрытием правительства. Ранее администрация пыталась уволить еще 465 человек, однако суд это решение заблокировал, и впоследствии его отменили вообще.

Ранее Макмэон заявила, что затянувшаяся на 43 дня приостановка работы федерального правительства в США подняла вопрос о необходимости ликвидации Минобразования и возврате полномочий штатам.