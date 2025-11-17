  • Новость часаКитай пригрозил Японии жесткими санкциями
    Европа вынуждена расширить связи с Россией и Белоруссией
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Экс-госсекретарь США Помпео стал членом совета связанной с Миндичем Fire Point
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Отражены контратаки ВСУ под Купянском
    Стало известно о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя
    Трамп поддержал подготовку Конгрессом санкций против партнеров России
    Китай пригрозил Японии жесткими санкциями
    Долг России снизился до 14% от ВВП
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    14 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    17 ноября 2025, 11:35 • Новости дня

    Американская чиновница заявила о ликвидации Минобразования после шатдауна

    Министр США Макмэон назвала оправданной ликвидацию Минобразования после шатдауна

    Tекст: Мария Иванова

    Затянувшаяся на 43 дня приостановка работы федерального правительства в США подняла вопрос о необходимости ликвидации Минобразования и возврате полномочий штатам, заявила глава министерства образования США Линда Макмэон.

    Рекордный 43-дневный шатдаун подтвердил целесообразность ликвидации министерства образования США, заявила его глава Линда Макмэон.

    В статье для USA Today она отмечает, что перерыв пришелся на середину осеннего семестра, однако жизнь в школах не остановилась: «Ученики продолжали ходить на занятия, учителя продолжали получать зарплату, не было перебоев в спортивных соревнованиях и в поездках автобусов».

    Макмэон подчеркнула, что исторически вопросы образования в США всегда решались на уровне штатов. Она добавила: ведомство, созданное в 1979 году, по ее мнению, сейчас лишь перераспределяет средства и создает дополнительную бюрократию, отмечает ТАСС.

    Министр уверена, что ликвидация министерства не лишит вузы и школы федеральной поддержки, но «прекратит централизованную бюрократию, которая берется за то, что, по сути, должно регулироваться штатами».

    Министр напомнила, что команда американского президента «решительно настроена выполнить данное президентом обещание вернуть образование на уровень штатов». В марте Трамп подписал указ о начале ликвидации Минобразования, а в июле Верховный суд разрешил ему реализовать главные положения документа. Однако, как уточняет газета The Hill, полная ликвидация возможна только по решению Конгресса, где изначально было учреждено министерство.

    Ранее частичная приостановка работы правительства стартовала 1 октября из-за разногласий партий в Конгрессе по ряду бюджетных статей. Президент США подписал закон о продлении финансирования только 12 ноября, а шатдаун продлился всего 43 дня, став самым долгим в истории США.

    Как отмечала в разгар шатдауна газета ВЗГЛЯД, Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса.

    Власти США опубликовали эпитафию по случаю окончания шатдауна.

    Между тем суд тогда запретил приостановку продовольственной помощи малоимущим в США.

    16 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный летчик рассказал, как раскрыл личность человека, пытавшегося завербовать его для угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обратив внимание на речевые особенности.

    Российский пилот рассказал о попытке вербовки с целью угона истребителя МиГ-31, оборудованного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает Lenta.ru. В интервью программе «Вести недели» он назвал главным просчетом вербовщика необычное произношение буквы «Г», по которому пилот определил украинское происхождение собеседника.

    По словам летчика, мужчина связался с ним и представился журналистом издания Bellingcat, предъявив фотографию пресс-карты. Пилот уточнил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него подозрения по поводу истинной национальности и намерений этого человека.

    Он подчеркнул, что именно речевые особенности говорящего помогли ему вовремя распознать попытку вербовки и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытку угона и незаконного вывоза за границу истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

    Комментарии (36)
    16 ноября 2025, 20:29 • Новости дня
    Волна странных гибелей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В разных регионах Украины участились необычные случаи гибели военнослужащих ВСУ, среди которых убийства, странные взрывы и внезапные смерти.

    Волна странных и нелепых смертей среди военнослужащих ВСУ отмечена на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, один из трагических инцидентов произошел в Кировоградской области, где 50-летний мужчина обманом выманил военного ВСУ под предлогом продажи машины, после чего застрелил его, чтобы завладеть крупной суммой денег. Источник заметил: «Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине».

    Собеседник напомнил, что в стране действуют преступные группировки, которые регулярно вымогают деньги у возвращающихся с передовой солдат. По его словам, часто подобные вымогательства заканчиваются обычными грабежами.

    Еще один случай произошел в Краматорске. Военнослужащий купил на рынке пауэрбанк, который взорвался, когда он поставил его заряжаться в машину. Источник отметил, что объяснения причин взрыва вызывают сомнения, а также предположил возможность дистанционного подрыва устройства противниками.

    Также под Волчанском во время дежурства внезапно скончался офицер из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цема – официальной причиной смерти указано кровоизлияние в мозг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили, что в районе Садков Сумской области фиксируются смерти украинских военных из-за болезней и отсутствия медикаментов. Часть опорных пунктов украинской армии в этом районе покинута без приказа.

    Солдаты ВСУ в Харьковской области обратились с просьбой сдать их в плен из-за истощения и отсутствия пищи. Украинские силовики подтвердили факты длительного нахождения бойцов ВСУ без провизии в районе Купянска.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Дмитриев назвал молчание США по коррупционному скандалу на Украине редким случаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на молчание Белого дома в связи с коррупционным скандалом на Украине.

    Он отметил: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», опубликовав это заявление в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Поводом для комментария Дмитриева стала публикация телеканала Fox News, посвященная новому коррупционному скандалу в сфере энергетики на Украине.

    Ранее британское издание Financial Times сообщало, что энергетический коррупционный скандал на Украине серьезно дестабилизировал руководство в Киеве и усугубил внутренние политические конфликты.

    В воскресенье советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров

    Минобороны: ВС России совершили прорыв на пять километров при освобождении Ровнополья

    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России провели молниеносное наступление на пять километров при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, рассказали в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» совершили прорыв на пять километров вглубь обороны Вооруженных сил Украины при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, передает ТАСС. «Сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на пять километров в глубину оборонительных порядков ВСУ. Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в Ровнополье», – подчеркнули в Минобороны.

    Ровнополье стало уже четвертым населенным пунктом, освобожденным бойцами 114-го мотострелкового полка за неделю. Всего с начала ноября подразделения 127-й дивизии 5-й армии установили контроль над шестью населенными пунктами в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области. ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области.

    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 17:47 • Новости дня
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии

    Коломойский усомнился в ведущей роли Миндича в коррупционной схеме на Украине

    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему, и назвал его не главой мафии, пишет Страна.ua.

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский высказал сомнения по поводу роли Тимура Миндича, близкого соратника Владимира Зеленского, в скандальной коррупционной схеме, пишет РИА «Новости».

    «Он идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт», – заявил Коломойский, подчеркнув, что не верит в причастность Миндича к «откатам» на 100 млн долларов.

    Коломойский предположил, что Миндич мог оставить Украину из-за опасений за свою безопасность. По мнению олигарха, Миндич опасался, что настоящие организаторы схемы могут принять меры, чтобы замести следы, и не исключено, что именно по этой причине он покинул страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Власти на Украине дали Конгрессу США разъяснения по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где фигурирует Тимур Миндич.



    Комментарии (14)
    16 ноября 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки

    Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области

    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова. ВС РФ три года не могли приступить к штурму города, поскольку путь к нему преграждала Малая Токмачка. Теперь этого препятствия нет и наступление сможет разыграться в полную силу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Рогов. Ранее ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье.

    «Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.

    «Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.

    «В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.

    «Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.

    «Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.

    В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    Комментарии (9)
    16 ноября 2025, 15:15 • Новости дня
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о «русскоязычности» кошек подняли во Львове – местного журналиста Илью Лемко возмутила реклама кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота – мяу!».

    Журналист Илья Лемко во Львове обратил внимание на рекламу, где использовалось слово «мяу», и выразил возмущение по поводу «русскоязычности» кошек, передает ТАСС. В своей авторской колонке для zaxid.net он заявил: «По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота – мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают».

    После этого в публикации Лемко рассуждает о том, что авторы рекламы могли проявить низкий интеллектуальный уровень, выбирая «мяу» вместо «няв». Он считает, что украинские коты должны «нявкать», а не «мяукать», и призывает к дерусификации кошачьего языка.

    На ситуацию уже отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский. Он предположил, что вопрос «мяу» или «няв» вскоре может привести к созданию специальных комиссий, таких как «кото-Рада доброчестности», и даже предложил разработать гранты по теме поведения котов. По мнению депутата, эта тема вполне способна перерасти в абсурдные инициативы на государственном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине запланировали дерусификацию более 700 населенных пунктов. Украинские полярники в Антарктиде уже переименовали указатели в рамках кампании по декоммунизации. В офисе Владимира Зеленского ранее выразили желание распространить дерусификацию на Харьков и Донбасс.

    Комментарии (28)
    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 18:01 • Новости дня
    Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше жены
    Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше жены
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в эфире подкаста MD Meets о своих отношениях с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

    «Я уважал Ангелу Меркель. Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена. Но она открытый человек, интеллектуал», – отметил политик в эфире подкаста MD Meets, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Меркель никогда не пользовалась властью, чтобы навязать свою точку зрения Венгрии, и всегда была готова выслушать доводы собеседников и обсуждать разные взгляды. По его словам, с экс-канцлером Германии у него было почти полное согласие по вопросам стратегических интересов Европы и отношениях с Россией.

    Премьер Венгрии добавил, что в рамках работы Евросовета они часто выступали за мир и сотрудничество в Европе. Орбан также признал, что Меркель внесла значительный вклад в развитие Германии и ЕС, хотя и совершала ошибки.

    Ранее Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией.

    Комментарии (8)
    16 ноября 2025, 12:22 • Новости дня
    Китайцев в Японии предупредили об опасности

    Пекин предостерег граждан Китая в Японии об угрозах из-за обострения отношений

    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    @ Rodrigo Reyes Marin/AFLO/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай выразил обеспокоенность ростом опасности для своих граждан в Японии после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити по поводу Тайваня, пишет Bloomberg.

    Китай предупредил студентов, планирующих обучение в Японии, о повышенных рисках для граждан КНР на фоне обострения дипломатических разногласий между двумя странами, передает Bloomberg. Речь идет о напряжении, вызванном высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу Тайваня, который Пекин считает своей территорией.

    Министерство образования КНР рекомендовало китайским студентам, уже находящимся в Японии и тем, кто собирается туда поехать, внимательно следить за ситуацией с безопасностью, о чем сообщило центральное телевидение Китая. Одновременно в спорных водах, которые контролирует Япония, появились четыре вооруженных китайских корабля береговой охраны – впоследствии они покинули район. Оба государства претендуют на ряд необитаемых островов в Восточно-Китайском море; в последние годы присутствие китайских судов там заметно участилось.

    Трения усилились после слов Такаити, что применение военной силы в отношении Тайваня может рассматриваться Японией как «ситуация, угрожающая выживанию страны». Это определение позволяет японскому правительству юридически оправдать возможное вмешательство в конфликт, связанный с Тайванем. Хотя Такаити не заявляла прямо о готовности отправить военных, Пекин потребовал от Токио опровергнуть ее заявление, обвинив японскую сторону во вмешательстве во внутренние дела.

    В Токио настаивают, что их позиция по Тайваню не изменилась, и вопросы безопасности должны решаться мирным путем. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги подчеркнул, что мнение правительства соответствует международному и внутреннему законодательству. Пресс-секретарь кабмина Минору Кихара отметил в беседе с Kyodo: нынешние действия Китая не соответствуют достигнутым ранее договоренностям о взаимовыгодном стратегическом партнерстве между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и Япония обменялись угрозами о возможности войны из-за заявлений о ситуации вокруг Тайваня. Китай выразил решительный протест после слов премьер-министра Японии Такаити о поддержке Тайваня. Эксперт объяснил усиление риторики нарастанием противоречий между странами и позицией США.

    Комментарии (4)
    17 ноября 2025, 08:14 • Новости дня
    Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске

    Пленный спецназовец ГУР рассказал о гибели десанта при высадке в Красноармейске

    Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группа украинского спецназа ГУР, высадившись на окраинах Красноармейска, по ошибке открыла огонь по позициям своих же военных, что привело к потерям среди сослуживцев, заявил участвовавший в попытке высадки десанта в Красноармейске пленный Руслан Шахун.

    Военнослужащий ГУР Украины Руслан Шахун сообщил, что в ходе высадки украинского спецназа у Красноармейска отсутствовала четкая задача, а бойцам было приказано двигаться после выхода из вертолета. Уже при продвижении по городу украинские военные по ошибке открыли огонь по собственным блокпостам, не имея информации о расположении своих сил, передает ТАСС.

    По словам Шахуна, в первые минуты после десантирования большая часть его группы получила ранения или была уничтожена, а связь с ними потерялась.

    «По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на блокпостах этих», – заявил Шахун.

    Сам Шахун получил ранение от удара дрона и лишился пальцев, а после этого долгое время скрывался в развалинах на окраине Красноармейска. Военнослужащие 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обнаружили его спустя более двух недель. В Министерстве обороны России также уточнили, что раненый попал в плен после попытки спрятаться от дронов, запутавшись в колючей проволоке. Шахун отметил, что, исчерпав силы, стал звать на помощь, после чего был спасен, ему оказали первую медицинскую помощь.

    Ранее Киев предпринял попытки десантирования спецназа для деблокирования окруженных в Красноармейске формирований ВСУ, которые закончились уничтожением или тяжелыми ранениями для украинских военных.

    Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов названа безграмотным решением украинским журналистом Юрием Бутусовым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.

    Комментарии (9)
    16 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщили: «Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области». Также завершена операция по освобождению Малой Токмачки силами группировки «Днепр».

    В Сумской области подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение егерским подразделениям и батальону беспилотников ВСУ в окрестностях Катериновки, Алексеевки, Великой Чернетчины и Храповщины. На Харьковском направлении были атакованы мотопехотные и механизированные бригады ВСУ в населенных пунктах Революционное, Жовтневое, Малиновка и других. ВСУ потеряли до 125 человек и четыре автомобиля, уничтожен склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» уничтожены 230 человек противника, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, склады боеприпасов и техника зарубежного производства, включая самоходную установку Paladin и реактивную систему залпового огня АРR-40. Части 6-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в районе Купянска, отражены попытки деблокирования окружаемых подразделений, противник потерял до 10 бойцов и пикап.

    На Донецком и Артемовском направлениях подразделения группировки «Центр» сорвали атаки ВСУ и нанесли существенный урон в живой силе – до 470 военнослужащих за сутки, уничтожив различную технику, гаубицу М777 производства США и четыре автомобиля. На красноармейском участке удалось уничтожить до 280 бойцов ВСУ, технику и гаубицу того же типа. Штурмовые подразделения 2-й армии продолжают очищать Красноармейск, Ровное и другие населенные пункты от украинских формирований.

    В Запорожской области военные группировок «Восток» и «Днепр» завершили освобождение очередных поселков, уничтожив свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    Всего с начала спецоперации Минобороны заявляет об уничтожении 668 самолетов, 283 вертолетов, 96 993 беспилотников, более 26 тыс. танков и других бронированных машин, более 31 тыс. артиллерийских орудий и почти 47 тыс. единиц специальной техники.

    Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области.

    За день до этого российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь. Кроме того, ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 22:45 • Новости дня
    Рейтинг Зеленского за неделю упал почти на 40%

    Железняк: Уровень поддержки Зеленского упал ниже 20%

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский столкнулся с резким падением популярности после коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют его «кошельком».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил со ссылкой на закрытые социологические исследования, что рейтинг Владимира Зеленского за неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%, передает ТАСС.

    По словам Железняка, впервые в украинской социологии уровень недоверия к Зеленскому значительно превысил уровень доверия.

    Железняк отметил: «У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%». Он также указал, что столь заметное падение произошло после вспыхнувшего коррупционного скандала и публикации так называемых «пленок Миндича» о коррупционных схемах при участии высших чиновников Украины. Источники своих данных Железняк не раскрыл.

    Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели ряд обысков в рамках операции «Мидас».

    Следственные действия проходили у бизнесмена Миндича, некоторых бывших и действующих министров, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который на момент событий возглавлял Министерство энергетики, и в компании «Энергоатом».

    Следствие считает Миндича координатором схемы, где были задействованы чиновники и крупные бизнесмены. В ходе расследования были обнародованы записи, на которых обсуждались схемы отмывания средств.

    Обвинения предъявлены ряду фигур, среди которых Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина, работавшие в бэк-офисе схемы. Кроме того, обвинения выдвинуты бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который является другом и кумом Зеленского. Миндич покинул Украину незадолго до начала обысков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Коломойский заявил в суде, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему и не является главой мафии.

    Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильнейший удар по режиму под руководством Зеленского.

    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 18:34 • Новости дня
    Маск пообещал, что робот Optimus устранит бедность навсегда

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что робот-гуманоид, созданный компанией Tesla, способен кардинально изменить финансовое положение населения всего мира.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что разработанный компанией Tesla гуманоидный робот Optimus сможет устранить бедность, а также предоставить всем людям универсальный высокий доход, передает РИА «Новости».

    Маск также прикрепил к своему сообщению фрагмент выступления с встречи инвесторов Tesla, состоявшейся 6 ноября. В видеозаписи он выразил уверенность, что робот сможет выполнять работу лучше самого опытного хирурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил о планах Tesla запустить линию, способную ежегодно выпускать миллион роботов Optimus.

    В прошлом году Маск презентовал гуманоидных роботов Optimus от Tesla, которые смогут выполнять множество задач, включая уход за детьми и прогулки с собаками.

    Он продемонстрировал возможности робота, опубликовав видео с танцем в режиме реального времени.

    Между тем задержка Китаем поставок редкоземельных магнитов поставила под угрозу сроки выпуска роботов Optimus, и Tesla столкнулась с перебоями в цепочке поставок.


    Комментарии (4)
    17 ноября 2025, 08:07 • Новости дня
    Стало известно о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя

    Кимаковский сообщил о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения 144-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя предпринимают попытки покинуть позиции малыми группами из-за высокого уровня огневого воздействия, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группы 144-й бригады ВСУ стремятся покинуть свои позиции в районе Гуляйполя, передает ТАСС.

    Кимаковский подчеркнул ухудшение положения украинских военных из-за интенсивного огневого давления.

    Он добавил: «Ситуация для противника в районе Гуляйполя оставляет желать лучшего. Интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады ВСУ к попыткам к бегству». Кимаковский уточнил, что украинские военные отходят малыми группами, чтобы избежать значительных потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.

    Эксперты отмечали, что взятие Яблокова обеспечило продвижение ВС России к Гуляйполю.

    ВСУ ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка? Подробности

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Несмотря на крайне русофобскую риторику, Польша решила расширить пограничное взаимодействие с Белоруссией, а в Финляндии намекают на скорое открытие границы с Россией. Почему в Литве называют происходящее «ударом хитрых поляков ниже пояса» и какие причины заставляют западных соседей России поступать таким образом? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

