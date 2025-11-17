Американская чиновница заявила о ликвидации Минобразования после шатдауна

Министр США Макмэон назвала оправданной ликвидацию Минобразования после шатдауна

Tекст: Мария Иванова

Рекордный 43-дневный шатдаун подтвердил целесообразность ликвидации министерства образования США, заявила его глава Линда Макмэон.

В статье для USA Today она отмечает, что перерыв пришелся на середину осеннего семестра, однако жизнь в школах не остановилась: «Ученики продолжали ходить на занятия, учителя продолжали получать зарплату, не было перебоев в спортивных соревнованиях и в поездках автобусов».

Макмэон подчеркнула, что исторически вопросы образования в США всегда решались на уровне штатов. Она добавила: ведомство, созданное в 1979 году, по ее мнению, сейчас лишь перераспределяет средства и создает дополнительную бюрократию, отмечает ТАСС.

Министр уверена, что ликвидация министерства не лишит вузы и школы федеральной поддержки, но «прекратит централизованную бюрократию, которая берется за то, что, по сути, должно регулироваться штатами».

Министр напомнила, что команда американского президента «решительно настроена выполнить данное президентом обещание вернуть образование на уровень штатов». В марте Трамп подписал указ о начале ликвидации Минобразования, а в июле Верховный суд разрешил ему реализовать главные положения документа. Однако, как уточняет газета The Hill, полная ликвидация возможна только по решению Конгресса, где изначально было учреждено министерство.

Ранее частичная приостановка работы правительства стартовала 1 октября из-за разногласий партий в Конгрессе по ряду бюджетных статей. Президент США подписал закон о продлении финансирования только 12 ноября, а шатдаун продлился всего 43 дня, став самым долгим в истории США.

