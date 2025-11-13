  • Новость часаЛавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    13 ноября 2025, 06:58 • Новости дня

    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Дональдом Трампом закон о продлении финансирования федерального правительства на США позволяет завершить рекордный 43-дневный шатдаун и восстановить работу госструктур.

    Президент США Дональд Трамп в среду вечером подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно, передает ТАСС. Таким образом, рекордная по продолжительности приостановка работы американского правительства (шатдаун) преодолена на 43-й день.

    По словам Трампа, с момента подписания им документа «федеральное правительство возвращается к нормальной работе». При этом американский лидер в очередной раз обвинил в провоцировании шатдауна своих политических оппонентов из Демократической партии, заявив, что по их вине в США были отменены или задержаны 20 тыс. авиарейсов.

    Трамп также отметил, что «более миллиона госслужащих» оставались без зарплаты, множество малоимущих американцев не получали выплаты по программе обеспечения продовольствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские конгрессмены договорились завершить самый длительный шатдаун в истории США. Министр транспорта США ранее предупреждал об угрозе авиапаралича на Восточном побережье из-за остановки работы правительства. Белый дом высмеял демократов-призраков на Хэллоуин на фоне затяжного шатдауна.

    10 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си

    Захарова об отставке главы Би-би-си за ложь о Трампе: На них клейма ставить негде

    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Алёна Задорожная

    Би-би-си точно так же «отредактировала», а на самом деле сфабриковала историю с Бучей. Западные СМИ в целом неоднократно создавали фейки, в том числе о России, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала отставку главы британской телерадиокорпорации Би-би-си за ложь о президенте США Дональде Трампе.

    «На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же «отредактировала», а на самом деле информационно сфабриковала, именно Би-би-си», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, «также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные «вбросы» про Скрипалей и многое другое».

    Ранее генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс решили уйти в отставку после скандала с дезинформацией о штурме Капитолия в США в 2021 году.

    Как указывает Би-би-си, Дэйви и Тернесс «уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм BBC Panorama дезинформировал зрителей, отредактировав речь президента США Дональда Трампа». Дэйви и Тернесс заявили, что «в целом Би-би-си работает хорошо». Однако, по их словам, «были допущены несколько ошибок».

    Трамп в Truth Social уже оценил отставку руководства издания: «Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. В дополнение ко всему прочему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Как это ужасно для демократии».

    Напомним, The Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Трампа 2021 года. Сообщалось, что редактирование речи президента США создало впечатление, будто он призвал к беспорядкам в Капитолии.

    11 ноября 2025, 01:41 • Новости дня
    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

    Трамп заявил о прекращении Вашингтоном трат денег на Украину

    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также заявил об ущербе для Соединенных Штатов из-за украинского конфликта, оценив его в 350 млрд долларов. На эту сумму Трамп ранее оценивал переданное США при прошлой администрации оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в обозримом будущем. Трамп также заявил о значительном прогрессе в урегулировании ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта, однако важным условием считает достижение изначально поставленных задач.

    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    12 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Я думаю, что тот же Стив Уиткофф услышал от президента Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал», – заявил он РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Трамп также мог узнать нечто подобное в Анкоридже. В частности, речь шла о преследовании канонической Украинской православной церкви на Украине.

    «Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», – подчеркнул дипломат.

    Встреча Путина и Трампа на Аляске, состоявшаяся 15 августа, была посвящена путям  урегулирования украинского конфликта. По итогам саммита Трамп заявил о возможности достижения завершения конфликта на Украине.

    Он подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании. В октябре состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, после которого было объявлено о подготовке новой встречи в Будапеште, но она была отменена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет. Эксперты ООН выразили тревогу из-за ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    12 ноября 2025, 19:20 • Новости дня
    Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху

    Kan: Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху

    Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху
    @ Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от американского лидера Дональда Трампа с предложением помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

    По данным источника Kan, Трамп в письме Герцогу назвал дела против Нетаньяху «политическими и необоснованными» и призвал «положить конец политическим преследованиям» премьера, передает ТАСС.

    По информации гостелерадиокомпании, израильский президент в ответном комментарии заявил, что «любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами».

    В ноябре 2019 года генпрокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Глава израильского правительства неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима в январе 2020 года.

    В июне этого года президент США призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле.

    Суд Израиля отклонил просьбу Нетаньяху об отсрочке слушаний по его делам.

    10 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    В Совфеде назвали скандал вокруг Би-би-си «верхушкой айсберга лжи» Запада

    Сенатор Джабаров: Увольнение руководства Би-би-си не решит системную проблему западных фейков

    В Совфеде назвали скандал вокруг Би-би-си «верхушкой айсберга лжи» Запада
    @ Hannah McKay/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Скандал с увольнением руководства Би-би-си – лишь верхушка айсберга лжи западных СМИ. Системную проблему это не решит. Поэтому Россия продолжит работу по обличению фейков иностранных медиа, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее гендиректор британской телерадиокорпорации Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку из-за искажения речи президента США Дональда Трампа.

    «В голове не укладывается, как можно было настолько неверно изложить материал, тем более касающийся главы государства. Причем многие поверили этой подделке лишь на том основании, что это передает Би-би-си – солидное в прошлом издание», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Впрочем, это лишь верхушка айсберга лжи и дезинформации западных СМИ. Им не впервой создавать чудовищные фейки. К сожалению, иностранные журналисты во многом забывают о таких вещах, как достоинство и профессиональная честь, нередко используются откровенно грязные методы пропаганды. Поэтому любое их громкое заявление нужно многократно проверять и изучать, что называется, под микроскопом», – посетовал парламентарий.

    «При этом в данном скандале с Би-би-си был обличен фейк на высшем уровне, но не сам подход западных медиа к работе. Многолетняя ложь иностранных СМИ против России остается безнаказанной. Здесь можно вспомнить сообщения о том, что наша страна якобы сама организовала подрыв «Северных потоков», материал Reuters о «гибели» Башара Асада в авиакатастрофе и многое другое», – добавил сенатор.

    «На этом фоне нам необходимо и дальше указывать мировой общественности на фейки иностранных СМИ, обличать их, выносить на поругание. Я не исключаю, что их осудят и собственные читатели. У нас по этому направлению идет работа широким фронтом, в том числе и мы – члены законодательных органов – продолжим такую деятельность», – резюмировал собеседник.

    Ранее стало известно, что гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс уходят в отставку из-за скандала с дезинформацией, связанной со штурмом Капитолия в 2021 году. Триггером послужила публикация The Telegraph выдержек из служебной записки Би-би-си, в которой говорилось, что речь Дональда Трампа была отредактировала, чтобы создать впечатление, будто он поощрял беспорядки на Капитолийском холме.

    В своей речи в Вашингтоне 6 января 2021 года Трамп сказал: «Мы пойдем в Капитолий и поддержим наших храбрых сенаторов, конгрессменов». Однако в выпуске Би-би-си он сказал: «Мы пойдем в Капитолий, и я буду там с вами. Мы будем сражаться как в аду».

    Сам глава Белого дома одобрил «разоблачение продажных журналистов». «Это крайне нечестные люди, которые пытались вмешаться в ход президентских выборов. Вдобавок ко всему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Какой ужас для демократии!» – написал он в соцсети Truth Social.

    11 ноября 2025, 12:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов

    NYT: Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов

    Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против компании Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи и прямом искажении смысла в документальном фильме о событиях 6 января 2021 года.

    Дональд Трамп пригрозил подать в суд иск на Би-би-си на сумму 1 млрд долларов из-за документального фильма. Адвокат Трампа заявил, что речь политика от шестого января 2021 года была отредактирована «злонамеренно и уничижительно».

    В письме телекомпании адвокат потребовал полного отзыва документального фильма, извинений и выплат, которые «должным образом компенсируют ущерб, причиненный президенту Трампу». В случае невыполнения этих требований Трамп намерен «защищать свои законные права, в том числе путем подачи иска на сумму не менее одного млрд долларов».

    The New York Times сообщает, что глава Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты в воскресенье из-за давления в связи с монтажом документального фильма. В заявлении на своем сайте Би-би-си сообщила о получении письма с угрозой судебного иска и пообещала ответить «в установленном порядке». Документальный фильм под названием «Трамп: второй шанс?», который транслировался перед президентскими выборами в прошлом году, уже был удален с онлайн-платформы Би-би-си.

    Председатель Би-би-си Самир Шах заявил, что комитет по стандартам обсуждал жалобы на монтаж ролика в январе и мае, и что замечания были переданы команде BBC, которая занималась производством документального фильма. «Оглядываясь назад, было бы лучше принять более формальные меры», – отметил он и добавил: «Мы признаем, что способ редактирования речи создал впечатление прямого призыва к насильственным действиям. Би-би-си хотела бы принести извинения за эту ошибку».

    Следует отметить, что Трамп неоднократно использовал судебные иски для оказания давления на медиакомпании и журналистов, которые ему не нравятся. В октябре 2024 года Трамп подал иск, заявляя, что CBS News отредактировала интервью «60 минут» с Камалой Харрис, чтобы ее ответы выглядели более сложными, чем они были. Paramount Global согласилась выплатить Трампу 16 млн долларов для урегулирования дела в июле. В этом году президент подал в суд на The New York Times и трех ее репортеров на 15 млрд долларов за статьи, которые он счел ложными и злонамеренными. Он также подал в суд на Penguin Random House, издателя книги, написанной двумя репортерами Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии в 2021 году.

    Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Дональда Трампа, заявляя, что редактирование речи создало впечатление призыва к беспорядкам.

    Эксперты отметили, что увольнение руководства Би-би-си не решит системную проблему и Россия продолжит разоблачать фейки западных СМИ.

    Скандал с Би-би-си уже вызвал раскол среди британских политиков и усилил внимание к публикациям, связанным с США, но в отношении России потоки лжи останутся прежними.

    12 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который недавно находился в Соединенных Штатах, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с телеканалом «Россия-1».

    Ушаков подчеркнул: «Мы не получали никаких сигналов через него». Помощник российского лидера отметил, что визит Токаева в США не стал каналом для передачи каких-либо сообщений между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил содержательность переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Токаев назвал государственный визит главной политической встречей года и подчеркнул хорошую подготовку российской стороны.

    11 ноября 2025, 03:37 • Новости дня
    Аш-Шараа назвал присутствие войск США в Сирии обоснованным
    Аш-Шараа назвал присутствие войск США в Сирии обоснованным
    @ B.Shamlo vi/snapshot-photography/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Присутствие американских военных в Сирии является обоснованным, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, который встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

    В интервью Fox News аш-Шараа заявил: «Существуют причины для присутствия вооружённых сил США в Сирии. Сейчас это должно осуществляться в координации с сирийским правительством», – передает РИА «Новости».

    Аш-Шараа также подчеркнул, что страна вступила в новую эру и будет строить новую стратегию взаимодействия, прежде всего с США. О возможности присоединения к международной коалиции против террористической организации ИГ (запрещена в России) он сказал, что данный вопрос будет обсуждаться внутри сирийского правительства.

    По его словам, в ходе переговоров с президентом США стороны обсуждали перспективы инвестиций в сирийскую экономику. Аш-Шараа указал, что сейчас Сирия воспринимается не как угроза, а как геополитический союзник, и особый интерес для инвесторов может представлять газовая промышленность страны.

    Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия не намерена вступать в переговоры по Авраамовым соглашениям из-за продолжающейся оккупации Голанских высот Израилем.

    Аш-Шараа рассказал, что по завершении встречи Трамп подарил ему кепку движения MAGA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Сирии провели переговоры в Белом доме. Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки в Сирию большинства товаров и технологий гражданского назначения, включая программное обеспечение. Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

    12 ноября 2025, 06:05 • Новости дня
    Песков не нашел ничего необычного в общении Токаева с Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом в Кремль 11 ноября на неформальную встречу в президентом России Владимиром Путиным его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с американским лидером Дональдом Трампом, обращение к которому озадачило некоторых журналистов, но не представителя Кремля Дмитрия Пескова.

    «Вы – великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю, поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам», – приводит спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников слова Токаева.

    Иронизируя над возможными эмоциями Трампа и допуская, что тот наверняка расчувствовался от такого пиетета, автор в Кремле, ожидая начала встречи казахстанского лидера с Путиным поинтересовался у его пресс-секретаря, знает ли он, в какой тональности нынешний гость общался с главой Белого дома.

    «Конечно, а что странного? Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», – ответил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    11 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп учредил в США День победы «во всех войнах»

    Трамп заявил об учреждении Дня победы во всех войнах в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в США будут отмечать дни победы в Первой, Второй мировых войнах и «во всех остальных», подчеркнув, что смотрел парад Победы в России.

    В США теперь будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА «Новости».

    «Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», – сказал Трамп.

    Кроме того, Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. «Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы – я смотрел за этим, я видел Британию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, – и я сказал: нам тоже нужен День Победы», – сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные СМИ отмечали, что президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне».

    3 сентября Китай провел крупный военный парад в честь победы во Второй мировой войне, который западная пресса назвала сигналом для Вашингтона.

    Комментируя парад, Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    10 ноября 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп начал переговоры с президентом Сирии

    Трамп начал переговоры с президентом Сирии аш-Шараа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белом доме начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщил Белый дом.

    Встреча лидеров двух стран проходит в закрытом формате, совместная пресс-конференция и публикация итогового заявления не планируются, передает РИА «Новости».

    Как отмечал пресс-пул Белого дома, основными темами встречи станут обсуждение перспектив присоединения Сирии к международной коалиции против запрещенной в России террористической организации ИГ, а также возможность смягчения американских санкций в отношении Дамаска. В частности, аш-Шараа нацелен поднять вопрос о снижении давления со стороны Вашингтона, учитывая длительный период санкционного режима и международной изоляции Сирии.

    В журналистских кругах также подчеркивается, что сам факт визита президента Сирии в Вашингтон может расцениваться как важный политический сигнал.

    Ранее аш-Шараа и министр внутренних дел Сирии Анас Хасан Хаттаб были исключены из санкционного списка США.

    11 ноября 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль сообщил о готовности оперативно организовать беседу Путина и Трампа

    Песков сообщил о готовности быстро организовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    При необходимости телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может быть организован очень быстро, однако пока контактов не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом могут быть подготовлены в кратчайшие сроки, однако на данный момент новой беседы не состоялось, передает ТАСС.

    «Еще раз повторяю, при необходимости есть возможность организовать такие разговоры максимально оперативно», – подчеркнул Песков.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера.

    12 ноября 2025, 12:14 • Новости дня
    Захарова назвала преступлением действия Би-би-си

    Захарова: Исказившая слова Трампа Би-би-си совершила информационное преступление

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Би-би-си, исказившей заявления Дональда Трампа, являются информационным преступлением, поскольку от подобных материалов зависит судьба человека и страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Действия британской телерадиокомпании Би-би-си, которая исказила заявления президента США Дональда Трампа по поводу событий в Капитолии в 2021 году, являются информационным преступлением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Дипломат пояснила, что руководство Би-би-си обвиняют в подтасовке программ и цензурировании речей Трампа. По ее словам, выступление президента так «искромсали», что возникло впечатление, будто он призывал к беспорядкам в Капитолии или по меньшей мере одобрял их.

    «Это были подтасовки за счет цензурирования его выступления. Вообще, для тех, кто заявляет, что он является свободной независимой прессой в условиях запрета цензуры, это является чудовищным преступлением», – заявила Захарова.

    Представитель МИД отметила, что рассматривает такие действия, как «настоящее информационное преступление, особенно когда ситуация напряженная и на кону находятся судьбы человека, страны и народа».

    Ранее Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи в фильме о событиях 6 января 2021 года.

    Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии.

    Издание Telegraph обвинило Би-би-си во фальсификации выступления Дональда Трампа путем монтажа, создающего впечатление призыва к беспорядкам.

    Эксперты заявили, что уход руководства Би-би-си не решит системную проблему с дезинформацией, и Россия продолжит разоблачать фейки западных СМИ.

    12 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Названа цена переименования Минобороны США

    Траты на смену названия Пентагона могут составить 2 млрд долларов

    Названа цена переименования Минобороны США
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство может стоить американскому бюджету около двух млрд долларов, сообщают американские СМИ.

    Инициатива о переименовании Министерства обороны в Военное министерство, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, оценивается в сумму около двух млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News,

    По информации телеканала, для реализации идеи понадобится замена множества табличек, знаков, бланков и других носителей с названием ведомства. Замена только бланков и вывесок оценивается в 1 млрд долларов.

    В Пентагоне сообщили о начале работ по смене названия, но окончательная стоимость пока не определена. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл заявил: «Военное министерство активно реализует замену названия в соответствии с указанием президента Трампа, и делает это имя постоянным».

    Парнелл также отметил, что смена названия важна, поскольку «отражает основную миссию министерства: победу в войнах». «Это всегда было нашей миссией, и в то время, как мы надеемся на мир, мы будем готовиться к войне», – добавил он.

    Военное министерство США существовало с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в национальное военное ведомство, а в 1949 году стало Министерством обороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 сентября Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство или Министерство войны.

    Американист Дудаков объяснил решение Трампа о переименовании ведомства необходимостью вернуть историческое название.

    В июне Трамп уже высказывался за возвращение прежнего названия министерства и сомневался в целесообразности современных формулировок.

    12 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    Песков заявил в интервью CNN об опасности ядерной риторики
    Песков заявил в интервью CNN об опасности ядерной риторики
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве считают, что ядерное оружие является инструментом сдерживания, но ядерная риторика всегда опасна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Ядерная риторика всегда опасна. С одной стороны, ядерное оружие является хорошим инструментом для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но, с другой стороны, об этом даже говорить опасно. Честно говоря, мы бы предпочли вовсе не делать заявлений», – сказал он в интервью телеканалу CNN.

    Песков высказался корреспонденту CNN Фредерику Плейтгену о том, что называет «опасной» ядерной риторикой в контексте слов президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина о возможности новых ядерных испытаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств  подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил внимание на отсутствие четкого ответа Вашингтона по вопросу возможного возобновления ядерных испытаний.

