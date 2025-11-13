Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства

В Совфеде назвали скандал вокруг Би-би-си «верхушкой айсберга лжи» Запада

Сенатор Джабаров: Увольнение руководства Би-би-си не решит системную проблему западных фейков

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В голове не укладывается, как можно было настолько неверно изложить материал, тем более касающийся главы государства. Причем многие поверили этой подделке лишь на том основании, что это передает Би-би-си – солидное в прошлом издание», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

«Впрочем, это лишь верхушка айсберга лжи и дезинформации западных СМИ. Им не впервой создавать чудовищные фейки. К сожалению, иностранные журналисты во многом забывают о таких вещах, как достоинство и профессиональная честь, нередко используются откровенно грязные методы пропаганды. Поэтому любое их громкое заявление нужно многократно проверять и изучать, что называется, под микроскопом», – посетовал парламентарий.

«При этом в данном скандале с Би-би-си был обличен фейк на высшем уровне, но не сам подход западных медиа к работе. Многолетняя ложь иностранных СМИ против России остается безнаказанной. Здесь можно вспомнить сообщения о том, что наша страна якобы сама организовала подрыв «Северных потоков», материал Reuters о «гибели» Башара Асада в авиакатастрофе и многое другое», – добавил сенатор.

«На этом фоне нам необходимо и дальше указывать мировой общественности на фейки иностранных СМИ, обличать их, выносить на поругание. Я не исключаю, что их осудят и собственные читатели. У нас по этому направлению идет работа широким фронтом, в том числе и мы – члены законодательных органов – продолжим такую деятельность», – резюмировал собеседник.

Ранее стало известно, что гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс уходят в отставку из-за скандала с дезинформацией, связанной со штурмом Капитолия в 2021 году. Триггером послужила публикация The Telegraph выдержек из служебной записки Би-би-си, в которой говорилось, что речь Дональда Трампа была отредактировала, чтобы создать впечатление, будто он поощрял беспорядки на Капитолийском холме.

В своей речи в Вашингтоне 6 января 2021 года Трамп сказал: «Мы пойдем в Капитолий и поддержим наших храбрых сенаторов, конгрессменов». Однако в выпуске Би-би-си он сказал: «Мы пойдем в Капитолий, и я буду там с вами. Мы будем сражаться как в аду».

Сам глава Белого дома одобрил «разоблачение продажных журналистов». «Это крайне нечестные люди, которые пытались вмешаться в ход президентских выборов. Вдобавок ко всему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Какой ужас для демократии!» – написал он в соцсети Truth Social.