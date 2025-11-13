Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
Подписанный Дональдом Трампом закон о продлении финансирования федерального правительства на США позволяет завершить рекордный 43-дневный шатдаун и восстановить работу госструктур.
Президент США Дональд Трамп в среду вечером подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно, передает ТАСС. Таким образом, рекордная по продолжительности приостановка работы американского правительства (шатдаун) преодолена на 43-й день.
По словам Трампа, с момента подписания им документа «федеральное правительство возвращается к нормальной работе». При этом американский лидер в очередной раз обвинил в провоцировании шатдауна своих политических оппонентов из Демократической партии, заявив, что по их вине в США были отменены или задержаны 20 тыс. авиарейсов.
Трамп также отметил, что «более миллиона госслужащих» оставались без зарплаты, множество малоимущих американцев не получали выплаты по программе обеспечения продовольствием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские конгрессмены договорились завершить самый длительный шатдаун в истории США. Министр транспорта США ранее предупреждал об угрозе авиапаралича на Восточном побережье из-за остановки работы правительства. Белый дом высмеял демократов-призраков на Хэллоуин на фоне затяжного шатдауна.