Конгрессмены США договорились завершить самый длительный шатдаун

Tекст: Катерина Туманова

«Итоговое голосование приняло законопроект 222 голосами «за» при 209 «против», при этом почти все республиканцы, а также несколько демократов проголосовали за законопроект», – передает CNN.

Ожидается, что президент Дональд Трамп подпишет законопроект около 21.45 (05.45 мск четверга). Хотя его подпись официально возобновит работу правительства, потребуется время, чтобы все вернулось в нормальное русло.

Законопроект предусматривает очередной финансовый кризис в Конгрессе 30 января 2026 года, так как финансирование работы правительства продлено на несколько месяцев.

Последствия шатдауна будут ощущаться еще какое-то время: путешественники будут сталкиваться с последствия неработавших аэропортов, так как в США на текущий момент было отменено более 900 рейсов, а скорость получения продовольственных талонов и льгот зависит от штата и его руководства.

Напомним, шатдаун в США начался 1 октября и стал самым продолжительным в истории страны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса. Авиакомпании США столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов, причиной которых стала приостановка работы федерального правительства в стране.