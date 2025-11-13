Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Конгрессмены США договорились завершить самый длительный шатдаун
Палата представителей одобрила поддержанный Сенатом законопроект, призванный положить конец самому длительному закрытию правительства в истории США, документ планируется передать на подпись президенту Дональду Трампу утром четверга.
«Итоговое голосование приняло законопроект 222 голосами «за» при 209 «против», при этом почти все республиканцы, а также несколько демократов проголосовали за законопроект», – передает CNN.
Ожидается, что президент Дональд Трамп подпишет законопроект около 21.45 (05.45 мск четверга). Хотя его подпись официально возобновит работу правительства, потребуется время, чтобы все вернулось в нормальное русло.
Законопроект предусматривает очередной финансовый кризис в Конгрессе 30 января 2026 года, так как финансирование работы правительства продлено на несколько месяцев.
Последствия шатдауна будут ощущаться еще какое-то время: путешественники будут сталкиваться с последствия неработавших аэропортов, так как в США на текущий момент было отменено более 900 рейсов, а скорость получения продовольственных талонов и льгот зависит от штата и его руководства.
Напомним, шатдаун в США начался 1 октября и стал самым продолжительным в истории страны.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса. Авиакомпании США столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов, причиной которых стала приостановка работы федерального правительства в стране.