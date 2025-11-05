Шатдаун в США побил рекорд по длительности

Шатдаун в США побил абсолютный рекорд по длительности

Tекст: Мария Иванова

Шатдаун в США продолжается уже 36-й день, побив рекорд по продолжительности, передает «Интерфакс».

Правительственные учреждения страны не работают с 1 октября из-за того, что Конгресс не смог согласовать закон о продлении финансирования федеральных ведомств. Палата представителей одобрила законопроект, однако Сенат не поддержал его, так как республиканцы и демократы не сошлись во мнениях относительно субсидий на медицинское обслуживание.

Экономические последствия продолжающегося шатдауна становятся все острее, отмечает Bloomberg. В ближайшее время могут исчерпаться средства, которые сейчас позволяют выплачивать зарплаты военным и частично финансировать продовольственную помощь. Возникают и перебои с авиасообщением: диспетчеры, не получающие зарплату, берут отгулы, что приводит к отмене и задержкам рейсов в канун сезона активных перевозок.

Бюджетное управление Конгресса прогнозирует: если шатдаун продлится восемь недель, то темпы роста ВВП в четвертом квартале сократятся на два процентных пункта. Кроме того, министерство труда США прекратило сбор статистики, что повлияло на публикацию ключевых экономических отчетов.

Несмотря на затянувшийся конфликт, определенные сигналы поиска компромисса уже появились, пишет Reuters. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил, что «настроен оптимистично», добавив: «Просто исходя из моего внутреннего ощущения того, как обычно развиваются подобные ситуации, мне кажется, мы приближаемся к развязке». Сенатор-демократ Дик Дербин также отметил, что у него есть ощущение приближения к договоренности, хотя вопросы здравоохранения пока остаются нерешенными.

Глава сенатского комитета по ассигнованиям Сьюзан Коллинз назвала переговоры между партиями конструктивными и подчеркнула, что демократы предложили конкретные формулировки, над которыми обе стороны активно работают. По ее словам, на этой неделе атмосфера в Конгрессе заметно улучшилась.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, шатдаун в США оставил сотрудников без зарплат и привел к перебоям с продуктами.

Между тем конгресс США начал обсуждать соглашение, позволяющее возобновить работу правительства и прекратить шатдаун.

Накануне министр транспорта США отметил нехватку персонала в аэропортах и предупредил о новых задержках и отменах рейсов.