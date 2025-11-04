Министр транспорта США пригрозил стране закрытием воздушного пространства

Tекст: Катерина Туманова

«Мы будем задерживать или отменять любые полеты через национальное воздушное пространство, чтобы обеспечить безопасность людей. Существует определенный уровень риска, который возникает в системе, когда у нас есть контроллер, выполняющий две задачи вместо одной. Мы не хотим аварий, мы хотим, чтобы люди передвигались в безопасности, и поэтому будем замедлять и останавливать движение, если не будем уверены, что сможем управлять им таким образом, чтобы обеспечить безопасность людей», – приводит The Hill его слова в интервью ABC News.

Он предупредил, что задержки и отмены рейсов в аэропортах могут усилиться, если остановка работы правительства продолжится.

«Если правительство не начнет работать в течение следующей недели или двух, мы оглянемся назад, поскольку это были хорошие дни, а не плохие», – сказал он.

Федеральное авиационное управление (FAA) объявило о наземной остановке в международном аэропорту Ньюарк Либерти в воскресенье утром из-за нехватки авиадиспетчеров. По данным сайта для отслеживания рейсов FlightAware, в воскресенье было задержано около 3 300 рейсов внутри США, в США и из США, почти 530 из них были отменены.

Авиадиспетчеры работали без оплаты во время продолжающегося шатдауна. В пятничном заявлении FAA говорится, что «авиадиспетчеры испытывают огромный стресс и усталость» после 31 дня работы без оплаты.

«В настоящее время половина из наших 30 основных авиабаз испытывает нехватку персонала, и почти 80% авиадиспетчеров отсутствуют на авиабазах в районе Нью-Йорка», – говорится в заявлении.

В отдельном воскресном интервью программе CBS News Даффи сказал, что он поощрял авиадиспетчеров выходить на работу, но остановка правительства вынудила их принимать жизненные решения, «которые они не должны были принимать».

«Они стоят перед выбором: накормить своих детей, заправить машину, заплатить за квартиру или пойти на работу и не получать зарплату? И они принимают решения», – сказал Даффи.

