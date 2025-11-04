Semafor: Сенаторы обсуждают завершения шатдауна в США

Tекст: Ольга Иванова

Американские сенаторы обсуждают возможность достижения соглашения, способного завершить шатдаун в США, пишет РИА «Новости». По информации издания, в Конгрессе обсуждают новую временную резолюцию о финансировании правительства, которая могла бы обеспечить функционирование федеральных структур как минимум до декабря текущего года, а, возможно, и дольше.

Сейчас действует проект резолюции, который предполагает выделение средств только до 21 ноября. Республиканцы предложили рассмотреть новую версию резолюции, предусматривающую финансирование правительства вплоть до 19 декабря или даже до 15 января, чтобы перенести дебаты с демократами на будущий год.

Сенаторы отмечают, что по итогам последних выходных стороны достигли определённого прогресса и оценивают перспективы достижения договорённости по бюджету несколько оптимистичнее. Вместе с тем они признают, что риск провала соглашения по-прежнему остается.

Администрация президента США 31 октября разместила в соцсетях шуточное видео о «призрачных» демократах на фоне продолжающегося шатдауна.

Американист Малек Дудаков оценил последствия длительного шатдауна в стране.