Белый дом высмеял демократов-призраков на Хэллоуин из-за шатдауна

Белый дом перед Хэллоуином опубликовал видео с «демократами-призраками»

Tекст: Мария Иванова

Администрация президента США опубликовала в соцсети X короткий видеоролик, в котором члены Демократической партии были изображены в виде исчезающих призраков, сообщает ТАСС.

В подписи к ролику говорится: «Призрачные: когда американцы больше всего нуждаются в демократах, они исчезают. Шатдаун демократов». Видео приурочено к Хэллоуину и текущей приостановке финансирования федерального правительства.

Шатдаун начался в США в полночь на 1 октября из-за отсутствия согласия в Конгрессе по ряду статей расходов, в том числе в области здравоохранения. Республиканцы и демократы продолжают обвинять друг друга в провоцировании и затягивании кризиса, используя ситуацию для политической борьбы.

Отметим, что подобная ситуация в США происходит не впервые: с 1977 года федеральное правительство приостанавливало работу более 20 раз по аналогичным причинам. Самый длительный шатдаун был зафиксирован с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года и продолжался 35 дней.

