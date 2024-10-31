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    ВСУ не смогли адаптироваться к каскадному наступлению России
    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США
    В Госдуме назвали недостатки ограничений на продажу алкоголя
    Шоумен рассказал о предстоящей Хэллоуин-вечеринке в замке Пугачевой
    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
    Путин назвал недостаточной помощь получившим инвалидность бойцам СВО
    Еврокомиссия высказала свои претензии к телевидению Украины
    Украина нарушила правило Красного Креста
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

    4 комментария
    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    22 комментария
    31 октября 2024, 07:38 • Новости дня

    Байден покусал детей на Хэллоуин в Белом доме

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден был замечен в необычном инциденте во время празднования Хэллоуина в Белом доме, когда он покусал двух младенцев.

    По данным канала Fox News, Байден укусил по меньшей мере двух младенцев, чьи матери привели их на мероприятие, чтобы встретиться с 81-летним лидером, передает RT.

    Это произошло во время фотографирования с детьми, одетыми в праздничные костюмы.

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

    30 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Путин поручил разработать программу продвижения российской продукции за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил разработать программу «Сделано в России» для продвижения отечественной продукции за границей.

    «Правительству ... разработать совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», предусмотрев в этой программе план совместных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации по ее реализации», – указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения назначен на 30 декабря 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЭЦ планировал расширить продвижение товаров под брендом «Сделано в России» на международных рынках, используя инновационные инструменты и увеличивая участие в международных выставках и мероприятиях.

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    30 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    «Госуслуги» попросили пользователей заменить почту Gmail из-за проблем Google

    Пользователей Госуслуг попросили пользователей заменить почту Gmail из-за ограничений Google

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портал «Госуслуги» начал уведомлять пользователей о необходимости заменить почту @gmail в связи с ограничениями Google на смс-подтверждения.

    В уведомлении на портале говорится: «Вы используете для доступа к «Госуслугам» почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля... Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета», передает «РИА Новости».

    Просьба заменить почту связана с недавними ограничениями от компании Google. «Мы не можем гарантировать, что эта функция (смс-подтверждений – ред.) для уже созданных аккаунтов продолжит работать», – уточняется в сообщении.

    В качестве альтернативы «Госуслуги» предлагают использовать почтовый сервис @xmail.ru от VK, который уже интегрирован с порталом госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский суд назначил Google штраф за блокировку телеканалов на YouTube, и сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию, а также Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом.

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    30 октября 2024, 19:45 • Видео
    Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

    Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    30 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Зеленский призвал солдат ВСУ отходить и спасаться

    Зеленский рассказал о причинах отступления ВСУ по всему фронту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия отступает на линии фронта из-за недостатка личного состава, рассказал президент страны Владимир Зеленский.

    Нехватка военнослужащих в рядах вооруженных сил Украины вынуждает украинскую армию отступать на линии фронта, сказал Зеленский, передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    По словам Зеленского, в сложившейся ситуации важно спасать жизни солдат. «Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», – отметил он.

    Ранее президент Украины выразил недовольство публикацией западными СМИ информации о запросе Украиной ракет «Томагавк» у США.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные начинают воспринимать боевые действия как бессмысленные, поэтому дезертируют или сдаются в плен.

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    30 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    @ Foto Olimpik/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в случае отказа от сотрудничества со следствием Генпрокуратуры о возможных фальсификациях на выборах в парламент 26 октября «совершит окончательное политическое самоубийство», заявил в интервью газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Процесс этого политического самоубийства ею уже был начат, когда она вместо защиты Конституции стала ее регулярно и грубо нарушать. Теперь же, если она не явится на опрос после собственных заявлений о фальсификациях, которые я считаю оголтелой клеветой, это будет последней деталью такого политического самоубийства», – сказал он.

    При этом он предположил, что Зурабишвили явится на опрос «только в том случае, если сможет это преподнести как собственный пиар».

    «В целом очень хорошо, что начато следствие по обвинениям в фальсификациях. Заработала Генпрокуратура, я это только приветствую. Обратите внимание – сама ЦИК, которая незаслуженно находится под таким прессингом оппонентов, обратилась в правоохранительные органы. Это проявление высокой государственной ответственности. О расследованиях возможных нарушений ведь просили и западные критики? Теперь на все будет дан ответ!» – сказал Петрэ Мамрадзе.

    Ранее политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

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    30 октября 2024, 20:41 • Новости дня
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    Британский эксперт Меркурис заявил о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    «Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», – предположил Меркурис в видео на своем YouTube-канале, передает «Лента.Ру». Он добавил, что такой сценарий мог бы помешать российским войскам форсировать реку.

    Однако, по мнению аналитика, подрыв мостов приведет к серьезным последствиям для украинских сил. Этот шаг стал бы сильным психологическим ударом, так как отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ, расположенные к востоку от Днепра.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что украинские войска начали усиливать свои позиции в районе Каменского на Запорожском фронте, перебрасывая резервы с других направлений, включая Ореховское.

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    30 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово

    ВСУ оставили стрелковое вооружение и раненых на улицах Курахово

    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ отступили с восточной части Запорожского проспекта в Курахово, оставляя стрелковое вооружение и раненых сослуживцев, что свидетельствует о сложном положении гарнизона противника.

    Подразделения Вооруженных сил Украины покинули свои позиции на восточной части Запорожского проспекта в Курахове ДНР, передает ТАСС. Источник в силовых структурах сообщил, что Кураховский гарнизон противника оказался в невыгодном положении, что вынудило часть украинских сил отступить.

    Силовики отметили, что при отступлении украинские военные оставляют на позициях стрелковое вооружение, а также раненых сослуживцев. Это может свидетельствовать о спешке и отсутствии времени на эвакуацию всех сил и средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ; российские войска уничтожили склад ВСУ в Курахово; ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

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    30 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Пересчет голосов на выборах в парламент Грузии подтвердил данные ЦИК
    Пересчет голосов на выборах в парламент Грузии подтвердил данные ЦИК
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Выборочный пересчет голосов на 366 из 3111 участков, открытых 26 октября в день выборов в парламент Грузии, подтвердил предварительные итоги ЦИК о победе «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как отмечено в заявлении ЦИК, без изменений оставлены результаты на 334 участках – это 91,25% от общей численности, где пересчитаны голоса.

    На 32 участках итоговые протоколы были «незначительно изменены», заявил ЦИК Грузии. Пересчет голосов состоялся 29 октября.

    Напомним, ЦИК Грузии сообщил, что пересчитает выборочно голоса во всех 73 округах, в каждом из них на пяти участках. Это было сделано на фоне критических замечаний к результатам выборов.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» получила на парламентских выборах в Тбилиси 263 тыс. голосов, что на 45 тыс. больше, чем четыре года назад.


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    30 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    Шоумен рассказал о предстоящей Хэллоуин-вечеринке в замке Пугачевой

    Шоумен Барецкий раскрыл планы по празднованию Хэллоуина в замке Пугачевой

    Шоумен рассказал о предстоящей Хэллоуин-вечеринке в замке Пугачевой
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Шоумен Стас Барецкий анонсировал грандиозную вечеринку на Хэллоуин, которая пройдет в замке Аллы Пугачевой с участием звезд российской эстрады и экстравагантными элементами.

    Как передает Life.ru, Барецкий организует масштабное празднование Хэллоуина в замке Пугачевой. По словам шоумена, место идеально подходит для такого события благодаря своему мрачному дизайну с большими коридорами и укромными помещениями.

    Барецкий рассказал, что в подвале замка будет создана тематическая комната пыток с реальными инструментами, предоставленными его другом-коллекционером. Вечеринка пройдет под сопровождение хитов Пугачевой и Бориса Моисеева. Среди приглашенных гостей числятся Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Настя Ивлеева, Инстасамка и Сергей Шнуров.

    «Я буду в роли свиньи, у меня есть костюм свиньи... Все будут наряжены в разные костюмы, от Бабы-яги до свиньи. У нас запланирован приезд Аллы Борисовны, конечно. Какой Хэллоуин без нее? По моему сценарию, ее будет причащать Филипп Киркоров, то есть он будет ее избавлять от злых духов, от демонов, сгонять демонов. Филипп Бедросович дал добро, поэтому надеюсь, что все у нас получится», – заявил Стас Барецкий.

    Кристина Орбакайте якобы также примет участие в мероприятии и будет помогать Киркорову в церемонии изгнания демонов из Примадонны, признается Барецкий. На столах будет много алкоголя, однако наркотики на вечеринке не допускаются.

    Напомним, Стас Барецкий заявил, что  купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в России иностранным агентом). Барецкий планирует превратить замок в морг и крематорий, отметив, что его помещения холодные и напоминают бункер.

    Между тем Галкин (иноагент) и Пугачева решили покинуть Израиль из-за обострения ситуации с Ливаном.

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    30 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США

    FAZ: Зеленский и Ермак мешают переговорам Украины и США плохим английским

    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Украиной и США осложняются из-за посредственного английского главы киевского режима Владимира Зеленского и главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

    Как отмечает FAZ, чаще всего Зеленский и Ермак разговаривают с американскими коллегами без помощи переводчиков, что создает трудности в коммуникации.

    По данным источников издания, Зеленский обладает посредственными навыками английского языка, а у Ермака ситуация обстоит еще хуже. «Однако английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака – откровенно плохой», – говорится в статье.

    Это приводит к тому, что американская сторона не всегда уверена в правильности понимания украинских политиков, пишет газета. Кроме того, представители США часто сомневаются, насколько корректно их собственные объяснения были поняты.

    Ранее Зеленский ошибся в обращении к гражданам Канады, назвав их канадианцами.

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    30 октября 2024, 19:40 • Новости дня
    Еврокомиссия высказала свои претензии к телевидению Украины

    Еврокомиссия раскритиковала украинский телемарафон за недостаток объективности и независимости

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия выразила сомнения в объективности украинского телемарафона, финансируемого государством, и призвала к восстановлению независимого медиаландшафта в стране.

    Как сообщает издание «Страна», в отчете о прогрессе Украины для вступления в ЕС ставится под сомнение, что финансируемый государством проект дает объективную картину происходящего. Украину призвали восстановить прозрачный и независимый медиаландшафт.

    В документе отмечается, что правительство страны в 2023 году инвестировало государственные средства в телевизионный марафон, и предложено переоценить, является ли это лучшей площадкой для свободной дискуссии.

    Отдельно критикуется телеканал «Рада» за редкие приглашения оппозиции в эфиры. Еврокомиссия призывает к восстановлению медиаплюрализма, не дожидаясь завершения конфликта. Подчеркивается необходимость постепенного восстановления прозрачного медиаполя, что является частью требований для вступления в ЕС.

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    30 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку на университет спецназа
    Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку на университет спецназа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удары по зданию генерального штаба вооруженных сил Украины наносились как ответ на атаку на Российский университет спецназа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Удар наносили ударные комплексы «Герань», их применили в 4.00 и в 5.30 мск, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что из здания генштаба ВСУ управлялся дрон, атаковавший университет спецназа в чеченском Гудермесе.

    В результате второго удара по центру управления беспилотниками и генштабу ВСУ погибли девять человек, а 17 получили ранения, добавил Кадыров со ссылкой на перехват радиопереговоров украинской стороны.

    Напомним, ВСУ атаковали Российский университет спецназа в Чечне, в результате чего загорелась крыша пустующего здания. После этой атаки Кадыров заявил, что за нее последует «возмездие, что даже им не снилось».

    Об ударе по генштабу ВСУ официально сообщало Министерство обороны России. Оно отмечало, что также был поражен центр управления беспилотными системами, находящийся в этом же здании.

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    30 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении

    Зеленский обвинил Запад в раскрытии конфиденциальных данных о запросе Киевом «Томагавков»

    Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении
    @ IMAGO/Future Image/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о запросе Украиной американских ракет «Томагавк», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В ходе пресс-конференции для североевропейских СМИ Зеленский заявил о том, что публикация западными СМИ сведений о запросе Украиной американских ракет «Томагавк» является раскрытием конфиденциальной информации, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот запрос обсуждался в рамках «плана победы» и касался пакета дальнобойных вооружений.

    Президент Украины отметил, что Запад изначально отказался предоставить такие вооружения, сославшись на возможную эскалацию конфликта. Теперь же, по его словам, информация о запросе Украины стала достоянием общественности через СМИ, что поставило под сомнение наличие конфиденциальности между Украиной и западными партнерами.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

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    30 октября 2024, 12:26 • Новости дня
    Рар предсказал исход досрочных выборов в Германии

    Германский эксперт Рар: Вместо Олафа Шольца канцлером ФРГ в марте может стать Фридрих Мерц

    Рар предсказал исход досрочных выборов в Германии
    @ Uwe Koch/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У всех трех фракций, составляющих правящую коалицию федерального правительства ФРГ, катастрофически низкие рейтинги. Досрочные выборы с большой вероятностью приведут к власти ХДС. В этом случае вместо Олафа Шольца канцлером уже в марте может стать Фридрих Мерц, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Financial Times предсказала распад правящей коалиции в Германии и досрочные выборы в марте.

    «Правящая коалиция в ФРГ действительно разваливается. Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) рассорились. На этом фоне шансы на то, что они продолжат руководить страной до очередных выборов в сентябре 2025 года, крайне низкие», – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом у всех трех фракций, составляющих правящую коалицию федерального правительства ФРГ, «катастрофически низкие рейтинги», напомнил собеседник. По его мнению, досрочные выборы с большой вероятностью приведут к власти Христианско-демократический союз (ХДС). «В этом случае вместо Олафа Шольца канцлером уже в марте может стать Фридрих Мерц», – указал политолог.

    Однако ХДС не сможет заручиться поддержкой более 30% избирателей и партии придется создавать коалиционное правительство, считает Рар. «Поскольку свободные демократы маргинализированы, в качестве партнеров у ХДС остаются «Зеленые» или СДПГ», – рассуждает эксперт.

    «Многие в руководстве ХДС предпочитают коалицию с «Зелеными». Таким образом, Анналена Бербок сохранит пост министра иностранных дел ФРГ. Партнерство ХДС с социал-демократами будет означать, что вице-канцлером становится Борис Писториус, а Шольц выходит на пенсию», – заключил Рар.

    Ранее Financial Times предсказала распад правящей коалиции в Германии. По информации издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц провел индустриальный саммит, не пригласив на него министров финансов и экономики. Это вызвало недовольство и усилило слухи о возможных досрочных выборах весной. Министр экономики Роберт Хабек представил план инвестиционного фонда, не согласованный с кабинетом, а министр финансов Кристиан Линднер организовал собственный саммит.

    Эти события на фоне стагнации экономики и возможных закрытий заводов Volkswagen символизируют кризис в коалиции, подчеркивает FT. Некоторые СМИ предполагают, что выборы могут пройти 9 марта. Линднер, однако, заявил, что правительство должно действовать вместе ради страны.

    Партнеры коалиции – социал-демократы, «Зеленые» и свободные демократы – испытывают трудности в согласовании бюджета на 2025 год с разрывом финансирования в почти 10 млрд евро. Неспособность договориться может стать поводом для распада. Однако сторонники Шольца считают, что необходимо продолжать работу ради достижения договоренности.

    Возможная победа Дональда Трампа на выборах в США может сплотить коалицию, считают некоторые эксперты. Германия должна проявить лидерство в такой ситуации. Однако с приближением выборов противоречия между партнерами усиливаются, что затрудняет совместную работу, пишет FT.

    Коментарии (8)
    30 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Рогов сообщил об отступлении ВСУ из трех населенных пунктов ДНР

    Рогов: ВСУ выбиты из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР

    Рогов сообщил об отступлении ВСУ из трех населенных пунктов ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска отступили из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки, и в этих населенных пунктах ведется проверка и зачистка, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в указанных населенных пунктах не наблюдается никакого сопротивления со стороны украинских военных, особенно организованного. В настоящее время там проводится проверка и зачистка территорий, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что темпы наступления и освобождения территорий являются обнадеживающими. После завершения проверок и зачистки данных населенных пунктов Рогов ожидает их фактического освобождения от присутствия украинских войск.

    Ранее военнослужащие 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Российские войска также освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР. Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Цукурино в Донецкой народной республике.

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    30 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Украина нарушила правило Красного Креста

    Украинская делегация нарушила запрет на политические споры на конференции Красного Креста Женеве

    Украина нарушила правило Красного Креста
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация нарушила правило, введенное на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, выступив с политизированной речью об обвинениях России в конфликте.

    Постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что одна из делегаций затронула конкретный вооруженный конфликт и предъявила политизированные обвинения в адрес одного из государств-членов, что противоречит правилам мероприятия, передает РИА «Новости».

    Хотя российское представительство отказалось комментировать эти слова, агентство уточняет, что речь шла об украинской делегации, обвинявшей Россию в продолжающемся конфликте. Пресс-служба конференции отказалась подтверждать информацию и подчеркнула, что председатель напомнила участникам о запрете на подобные дискуссии.

    В комментарии бюро конференции сказано, что все политические заявления будут удалены из материалов мероприятия, и решение о включении в окончательные документы будет принято комитетом.

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    Какой президент США выгоден для золота, доллара и России

    От того, кто победит на выборах в США, зависит динамика золота, доллара и биткоина, считает Bloomberg, который провел опрос на этот счет. Как победа Дональда Трампа или Камалы Харрис скажется на финансовых рынках и чья победа выгоднее для России с экономической точки зрения? Подробности

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    Американская идея «Минска-3» показывает опасность Трампа

    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

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    ВСУ не смогли адаптироваться к каскадному наступлению России

    Российские военные наращивают темп продвижения на разных участках фронта, освобождая все новые населенные пункты. На Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и жалуются на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно. Подробности

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    Против России готовят солдат от имени королевы Франции

    Несколько тысяч человек личного состава, более сотни бронемашин, танки «Леопард» и гаубицы «Цезарь» – таким будет состав новой бригады ВСУ, которая прямо сейчас обучается Францией. У этого воинского соединения как минимум две особенности: имя русской княжны (она же французская королева) и тот факт, что на самом деле обучение проходят сами французы. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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