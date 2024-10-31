Байден покусал детей на Хэллоуин в Белом доме

Tекст: Александра Юдина

По данным канала Fox News, Байден укусил по меньшей мере двух младенцев, чьи матери привели их на мероприятие, чтобы встретиться с 81-летним лидером, передает RT.

Это произошло во время фотографирования с детьми, одетыми в праздничные костюмы.

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.