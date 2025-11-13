Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Власти США опубликовали эпитафию по случаю окончания шатдауна
Белый дом опубликовал мем-эпитафию после завершения 43-дневного шатдауна
После подписания временного бюджета и завершения 43-дневной приостановки работы правительства в США, Белый дом опубликовал мем*-видео с эпитафией о шатдауне.
Белый дом опубликовал эпитафию в память о завершении шатдауне, передает РИА «Новости».
Сообщение появилось утром в четверг после того, как президент США подписал закон о временном бюджете, который позволяет правительству возобновить работу до 30 января. Это завершило самый продолжительный шатдаун в истории США, который длился 43 дня.
В посте на официальной странице Белого дома в соцсети X была приведена эпитафия: «Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 – 12 ноября 2025». К публикации прикреплен видеоролик с мемами* о шатдауне и музыкальным сопровождением, в том числе шутливыми изображениями лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса в сомбреро.
С начала октября аккаунт Белого дома в X регулярно выкладывал ролики с Джеффрисом, к которому были пририсованы усы и увеличивающееся сомбреро. Как заявляли представители Белого дома, шляпа на изображении увеличивалась ежедневно до завершения шатдауна.
Напомним, в четверг американский президент подписал закон о прекращении шатдауна правительства.
Конгрессмены США ранее договорились завершить самый длительный шатдаун в истории страны.
Белый дом на Хэллоуин высмеял демократов-призраков на фоне кризиса с отсутствием финансирования.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента