Суд запретил приостановку продпомощи малоимущим в США

Федеральный апелляционный суд в США постановил не приостанавливать продовольственную помощь для малоимущих, разрешив использовать до 9 млрд долларов на финансирование программы в зимний период.
Апелляционный суд США заблокировал решение администрации поезидента о приостановке оказания продовольственной помощи малоимущим американцам, пишет ТАСС.
Суд подтвердил постановление окружного суда Род-Айленда, который ранее обязал направить дополнительные 9 млрд долларов на финансирование программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP).
Судья Джули Рикельман в своем постановлении заявила: «Мы не можем заключить, что окружной суд превысил полномочия, обозначив неопровержимые доказательства масштабного ущерба, который нанесет задержка выплаты прямо сейчас, оставив десятки миллионов американцев без продовольствия по мере наступления зимы».
Ранее президент США объяснял, что Белый дом не может выделить средства на программу SNAP из-за частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Президент поручил юристам обратиться в суд для разъяснения, как возможно законно профинансировать эту программу.
Частичный шатдаун начался в США с 1 октября из-за отсутствия согласованного бюджетного финансирования. Разногласия между республиканцами и демократами в Конгрессе по распределению средств, в том числе в сфере здравоохранения, привели к затяжному кризису, обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании этой ситуации.
Между тем в понедельник Сенат США поддержал законопроекты по финансированию правительства для завершения шатдауна.