Ространснадзор взял на контроль задержку багажа на рейсе Москва – Дубай
Ространснадзор начал мониторинг после сообщений о задержке доставки багажа пассажиров рейса Москва – Дубай авиакомпании Utair, передает ТАСС.
В рамках мониторинга специалисты Ространснадзора выясняют фактические обстоятельства произошедшего, проводят правовую оценку сложившейся ситуации, проверяют соблюдение прав пассажиров в соответствии с действующим законодательством».
Ространснадзор отметил, что если в ходе проверки будут выявлены нарушения, то инспекторы незамедлительно примут меры реагирования.
Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что более 30 пассажиров рейса UT-715 из Москвы ожидали получения багажа в Дубае на протяжении нескольких дней. Сейчас ведомство продолжает работу по выяснению всех обстоятельств инцидента и контролирует ситуацию.
В ноябре на рейсе Air Arabia из ОАЭ не доставили около 90 мест багажа.
В московских аэропортах усилили контроль за соблюдением прав пассажиров из-за задержек рейсов на фоне снегопада.