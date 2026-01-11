  • Новость часаГазпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
    Telegraph: В ЕС обсуждают изгнание военных США из Европы
    СМИ узнали о новом приказе Трампа относительно Гренландии
    Die Welt: Удар «Орешником» может быть намеком европейцам
    FT: Европа напугана молчанием НАТО в ответ на угрозы Трампа
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Газпром указал на снижение запасом газа в Германии и Франции
    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    34 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    18 комментариев
    11 января 2026, 14:26 • Новости дня

    На Украине спрогнозировали улучшение энергоснабжения Киева через четыре дня

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ситуация со снабжением энергией украинской столицы станет лучше не раньше, чем через четыре дня, заявила украинский премьер-министр Юлия Свириденко.

    Сейчас действуют плановые и экстренные графики отключений, чтобы существенно улучшить энергоснабжение города, необходимо время, указала Свириденко, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что такое улучшение может случиться только к четвергу, то есть к 15 января.

    Ранее крупнейший украинский энергохолдинг «ДТЭК» заявил о критической обстановке с электроснабжением в Киеве и Днепропетровской области из-за аварий.

    До этого в украинской столице перестали работать две ТЭЦ.

    10 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае наличия боевой части у баллистической ракеты «Орешник», которой Россия атаковала Львовскую область, последствия были бы катастрофическими. При этом даже так ракета нанесла значительный ущерб объекту критической инфраструктуры. Об этом Садовый заявил в интервью телеканалу «Твое мисто».

    По его словам, даже без боевой части ракета нанесла значительный ущерб одному из объектов критической инфраструктуры, но человеческих жертв нет. Садовый отметил: «Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. (...) Те повреждения, которые, есть, конечно, ужасны, но это не то, что могло бы быть», – передает его слова украинское издание «Политика страны».

    Садовый считает, что атака стала демонстрацией силы России, особенно учитывая близость Львова к границе с Евросоюзом. По словам мэра, баллистическая ракета не была обнаружена радарами, а на реакцию у служб было менее 10 минут.

    Мэр Львова добавил, что на Украине сейчас отсутствуют технологии для перехвата подобных ракет. В ударе «Орешником» он видит сигнал Соединенным Штатам и европейским странам о развитии российских ракетных технологий и существующих угрозах.

    Ранее Садовый заявил о масштабных повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    В результате удара часть Киева осталась без отопления и электричества. Значительный ущерб получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    Европейские чиновники назвали произошедшее предупреждением для Европы и США. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» стал ответом на теракты Киева.

    Комментарии (66)
    9 января 2026, 12:58 • Новости дня
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВС России не выбирают цели для ударов, которые не принесут эффективного снижения боеспособности ВСУ. Поэтому лучшим ответом на обстрел резиденции президента России и стало уничтожение объектов ВПК и энергетической сферы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли «удар возмездия» «Орешником» по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

    «Важно отметить, что Минобороны официально назвало прошедшее поражение целей на Украине «ударами возмездия» за атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Известно, что российская армия била по мощностям производства БПЛА и энергообъектам, обеспечивающим их работу», – сказал политолог Иван Лизан.

    «На первый взгляд, может показаться, что выбранные нами цели не соответствуют масштабу действий противника, направленных непосредственно против лидера РФ. Однако в этом случае необходимо понимать, что Украина не обладает суверенитетом в классическом понимании этого слова», – пояснил он.

    «Банальный пример: если все сервера «Госуслуг» находятся исключительно в России, то аналог «незалежной» «Дiя» активно пользуется мощностями США и ЕС. С властью в республике похожая ситуация: многие вещи решаются не на Банковой, а в Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне. Соответственно, в ударе по резиденции Владимира Зеленского или по зданию Рады попросту нет смысла», – продолжает собеседник.

    «Конечно, подобные действия могли бы «порадовать» некоторую часть населения нашей страны, но кроме морального удовлетворения Москва ничего от поражения этих целей не получила бы. Мы же при определении объектов руководствуемся в первую очередь прагматизмом: что именно позволит нам снизить боеспособность противника», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что удар нанесен с целью «возмездия» ,подтверждает и выбранное вооружение, а именно – ракета «Орешник». Данный боеприпас давно заслужил репутацию грозного и разрушительного снаряда. Соответственно, сам факт его применения подчеркивает «внештатность» атаки. То есть речь идет не о рядовом обстреле, а о важном, практически символическом, действии», – акцентирует он.

    «Впрочем, необходимость применения именно «Орешника» может диктоваться и чисто прагматическими соображениями. По неподтвержденным Минобороны данным, одной из целей удара стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ). Данный объект находится на значительной глубине под землей», – добавляет собеседник.

    «Соответственно, если ВС РФ действительно били по нему, «Орешник» в силу своей мощности мог пробить защиту столь значимого объекта. Подобный удар рискует стать значительной проблемой для Киева. Речь идет о крупнейшем ПХГ в стране, соответственно, республике придется «доживать» на остатках газа, а затем полностью переключиться на поставки энергоресурсов из Европы. Таким образом, речь может идти о логичном завершении серии ударов по хранилищам, начавшейся еще в 2024 году», – резюмировал Лизан.

    Напомним, ВС РФ нанесли «удар возмездия» по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Как сообщает Минобороны, несколько целей были поражены «высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования» при помощи БПЛА и, примечательно, ракеты «Орешник».

    Сообщается, что объектами для удара стали места производства беспилотников на Украине, которые «использовались в ходе террористической атаки» на резиденцию Владимира Путина. Кроме того, были поражены и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу ВПК противника. Подчеркивается, что все цели атаки были достигнуты.

    Как отмечает военкор Александр Коц, одной из целью удара могло стать Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ. Данное хранилище имеет проектную емкость в размере 17 млрд куб. метров, что занимает около 50% от общей мощности всех хранилищ на Украине. Тем не менее, Минобороны на данный момент не подтвердило корректность данной информации.

    Комментарии (49)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (29)
    9 января 2026, 15:15 • Новости дня
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции

    Посольство России осудило отмену концертов Захаровой во Флоренции

    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступления российской балерины Светланы Захаровой, запланированные на конец января во Флоренции, отменили после обращения посольства Украины, что вызвало резкую реакцию российских дипломатов.

    Посольство России в Италии прокомментировало отмену двух выступлений балерины Светланы Захаровой во Флоренции, назвав это решение проявлением русофобии, передает РИА «Новости».

    В заявлении посольства отмечается: «В очередной раз мы являемся свидетелями ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского... Можно лишь «поздравить» Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным «достижением», а точнее – дальнейшим погружением в мутные воды русофобии».

    Согласно сообщению, театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил запланированные на 20 и 21 января выступления Захаровой после обращения посольства Украины в Италии.

    Захарова должна была представить авторский проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев» вместе с супругом, скрипачом Вадимом Репиным.

    Российское посольство также связало случившееся с давлением Еврокомиссии, отметив, что финансирование театра может быть «перекрыто» из-за участия российских артистов. Аналогичные случаи уже происходили в Италии: в июле прошлого года был отменен концерт дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты после протестов антироссийских активистов и представителей украинских организаций.

    Издание Nazione уточняет, что инициатором отмены выступлений Захаровой стало посольство Украины в Италии, которое направило соответствующие письма в адрес властей Флоренции и руководства театра в декабре 2025 года. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал в свое время аналогичную отмену концерта Гергиева.

    Комментарии (30)
    9 января 2026, 09:09 • Новости дня
    ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщили в Минобороны.

    Российские Вооруженные силы в ночь на 9 января провели массированный удар по критически важным объектам на Украине, используя в том числе ракетный комплекс средней дальности «Орешник», сообщает Минобороны в Telegram.

    Массированная атака стала ответом на попытку Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

    «Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», – говорится в сообщении Минобороны.

    По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Были поражены производственные объекты, где изготавливались беспилотные летательные аппараты, применявшиеся при атаке на российскую резиденцию, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

    В Минобороны отметили, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима не останутся без ответа.

    В ночь на 9 января украинские Telegram-каналы распространили видео с якобы зафиксированным ударом по объекту инфраструктуры во Львовской области.

    Напомним, Минобороны России сообщало, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Комментарии (83)
    10 января 2026, 14:24 • Новости дня
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press, IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице Украины продолжаются масштабные перебои с энергоснабжением и водоснабжением. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к решению возникших проблем.

    Владимир Зеленский подверг резкой критике мэра Киева Виталия Кличко за то, что столица оказалась не готова к возникшим проблемам с энергетической инфраструктурой, передает ТАСС. В городе и области уже несколько дней действуют экстренные отключения электроэнергии, отмечаются перебои с водоснабжением.

    Зеленский в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале, заявил: «Основное внимание следует уделять не избеганию проблем, а их решению, особенно когда для этого есть необходимые ресурсы – как в Киеве. Это самый финансируемый город на Украине, и все необходимые резервные системы должны быть на месте».

    В ночь накануне в Киеве также были зафиксированы взрывы, что усугубило ситуацию с энергоснабжением и усилило напряженность в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две киевские ТЭЦ – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – сейчас не работают и требуют восстановления, на которое потребуется один-два дня.

    Часть города осталась без отопления и электричества.  Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть столицу из-за перебоев с отоплением и электричеством.

    Комментарии (14)
    9 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Появились видео взрывов во Львовской области

    Появились видео удара по объекту инфраструктуры во Львовской области

    Появились видео взрывов во Львовской области
    @ кадр из опубликованного видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские Telegram-каналы распространили видео, на котором якобы зафиксирован удар по объекту инфраструктуры во Львовской области, о котором сообщал мэр Львова Андрей Садовый.

    «Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара», – написал в Telegram-канале мэр Львова Садовый.

    Он добавил, что гражданские объекты и жилые дома города не пострадали.

    В соцсетях пользователи выкладывают ролики, на которых якобы показаны взрывы на западе Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр украинского Львова в ночь на пятницу сообщил о взрывах в городе. До этого украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления. Во Львове 7 января отключили часть больниц и весь электротранспорт.


    Комментарии (7)
    10 января 2026, 14:22 • Новости дня
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник».

    Свое мнение Медведев выразил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), сопроводив пост англоязычным комментарием о том, что «европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе». В качестве иллюстрации он опубликовал видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам на территории Украины.

    Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу давно известна: «Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине». Он добавил: «Ну, приходите. Тогда будет так».

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о планах президента Франции Эмманюэля Макрона разместить 6 тыс. французских военных на Украине, о чем тот рассказал на закрытом совещании с правительством и парламентскими лидерами.

    Медведев также прокомментировал заявления французского президента Эмманюэля Макрона о планах разместить 6 тыс. военнослужащих на Украине, назвав его слова «позорной чушью».

    Напомним, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину. На встрече обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (36)
    9 января 2026, 09:59 • Новости дня
    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью

    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью сработавшей защитой

    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После ночного удара ракетным комплексом «Орешник» в селе Рудно Львовской области была активирована система безопасности, временно отключившая газоснабжение для 376 абонентов.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил России по селу Рудно Львовской области, автоматическая система безопасности газа временно прекратила подачу газа для 376 абонентов, сообщает Lenta.ru.

    Мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале заявил, что система защиты сработала из-за ударной волны. По его словам, специалисты уже работают на месте аварии и проверяют оборудование. Садовой добавил, что подача газа будет восстановлена после завершения всех проверок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Депутат горсовета Львовской области Игорь Зинкевич отметил перебои с подачей газа в одном из поселков.

    Украинские Telegram-каналы показали видео удара по объекту инфраструктуры во Львовской области.

    Российские военные нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России, используя высокоточное оружие и комплекс «Орешник».


    Комментарии (24)
    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (4)
    10 января 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Харьковском направлении группировка российских войск «Север» на отбитых позициях ВСУ обнаружила яму, в которой содержались украинские дезертиры и отказники, в яме было три трупа.

    На Харьковском направлении бои в населенных пунктах возле Волчанска продолжаются. «Северяне» ведут наступление на всех участках фронта, используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для ударов по выявленным целям, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Старицы «Северяне» продвинулись на семи участках фронта на 700 м, а авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ. В лесу возле Лимана бойцы «Северян» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 250 м.

    «На занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», – говорится в сообщении.

    В Волчанских Хуторах российские штурмовики продвинулись на восток на 300 м, добившись тактических успехов. На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на двух направлениях на 150 м, уничтожив ВСУ огнем ТОС-1А. На Липцовском участке фронта существенных изменений не произошло, ВСУ не предпринимали активных действий.

    В Сумской области группировка войск «Север» наращивает темпы наступления при поддержке артиллерии, «Солнцепеков» и ударных БПЛА. У ВСУ наблюдаются проблемы с ротацией и моральным состоянием. В Сумском районе «Северяне» продвинулись на 12 участках фронта, в Краснопольском – на трех, общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не было, артиллерия и FPV-дроны наносили удары по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 55 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Комментарии (13)
    8 января 2026, 17:29 • Новости дня
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство

    Полный блэкаут стал причиной остановки производства на «Запорожстали»

    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    @ gmk.center

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший украинский металлургический завод «Запорожсталь» приостановил работу после отключения внешнего электроснабжения, причиной стала масштабная авария в энергосистеме региона.

    Металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью приостановил производственные процессы из-за потери внешнего энергоснабжения, передает ТАСС.

    Согласно заявлению предприятия, отключение произошло в результате масштабного блэкаута в регионе, затронувшего основные производственные мощности.

    В официальном сообщении завода говорится: «Комбинат «Запорожсталь» потерял внешнее энергопитание. В связи с этим остановлены все производственные процессы. Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, приняв антикризисные меры для безопасной остановки оборудования».

    Сейчас на территории предприятия продолжаются регламентные работы на основных агрегатах, которые обеспечиваются посредством ограниченного энергоснабжения.

    Стоит отметить, что «Запорожсталь» остановила работу из-за обесточивания уже второй раз за три недели. А в сентябре 2025 года ракетный удар по заводу «Запорожсталь», принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, уничтожил западную военную технику, включая танки и артиллерию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с Ахметовым.

    Комментарии (22)
    9 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коммунальные службы Киева приняли меры по сливу воды из отопительных систем ряда зданий для предотвращения повреждений трубопроводов на фоне сильных морозов.

    Коммунальщики в Киеве слили воду из систем отопления значительной части жилых и нежилых зданий, чтобы батареи не лопнули при минусовой температуре. По сообщениям городской администрации, это связано с повреждениями критической инфраструктуры, из-за чего многие дома временно остались без теплоснабжения.

    В официальном Telegram-канале администрации уточнили: «В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет идти восстановление тепла».

    Власти Киева уверяют, что слив воды – это стандартная процедура при подобных авариях в морозы и не означает долгого отсутствия отопления. Однако городские власти признали, что ситуация остается «чрезвычайно сложной» из-за ударов российских войск по инфраструктуре.

    Также в пятницу киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 остановили работу и нуждаются в восстановлении, которое займет один-два дня. А ранее в столице Украины ввели экстренные отключения электроэнергии из-за регулярных взрывов.

    Комментарии (15)
    9 января 2026, 12:41 • Новости дня
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине показал, как следует действовать против «опасных психов», сравнив его с применением галоперидола.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» по территории Украины с уколом галоперидола в своем Telegram-канале. Политик отметил, что этот пример наглядно показывает, как необходимо действовать против «опасных психов».

    Медведев заявил: «И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичными лицами. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    В Киеве отключили электричество и остановили движение электротранспорта на левом берегу. Коммунальная служба сообщила о прекращении подачи воды после серии взрывов.

    В селе Рудно Львовской области после ночного применения ракетного комплекса «Орешник» система безопасности отключила газоснабжение для 376 абонентов.

    Комментарии (12)
    Главное
    Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    Reuters: Израиль готовится ко вторжению США в Иран
    Жители пригорода Киева перекрыли трассу из-за отключения света
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    Мэр Львова раскрыл последствия удара «Орешником»
    Раскрыт новый способ похищения профилей на «Госуслугах»
    На Земле произошла вторая с начала года сильнейшая магнитная буря

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации