Axios: Уиткофф и Кушнер провели переговоры с ХАМАС о соглашении по Газе

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера, лично встретились с представителями палестинского движения ХАМАС. Встреча прошла на прошлой неделе в египетском Шарм-эш-Шейхе.

По данным источников, на переговорах также присутствовали руководители разведок Египта и Турции, а также высокопоставленные чиновники из Катара. Движение ХАМАС представляли четыре человека, включая главу организации в анклаве и лидера переговорной делегации Халиля аль-Хейя.

Встреча длилась около 45 минут. По сообщению источников, Уиткофф заявил: «Заложники для движения скорее обуза, чем преимущество», и предложил «вернуть людей домой по обе стороны границы». Он также заверил, что президент США Дональд Трамп поддержал «все 20 пунктов мирного плана и позаботится, чтобы все они были выполнены».

После основной части встречи представители ХАМАС и посредники провели совещание в отдельной комнате. Позднее глава египетской разведки Хасан Рашад сообщил Уиткоффу и Кушнеру, что по итогам переговоров стороны пришли к соглашению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.