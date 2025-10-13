Лавров выразил надежду на выполнение договоренностей по Газе

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия рассчитывает на выполнение всех достигнутых на саммите в Шарм-эш-Шейхе договоренностей по сектору Газа, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что на встрече присутствовали более двадцати государств, включая страны арабского мира и ряд западных государств.

Лавров подчеркнул: «Мы искренне желаем успеха сегодняшнему мероприятию, сегодняшней встрече в верхах в Шарм-эш-Шейхе, где участвуют, как я понимаю, более 20 стран и арабского мира, и ряд западных государств. Надеюсь, что все договоренности будут выполнены, хотя мы слышим и из рядов ХАМАС, и из Тель-Авива заявления о том, что еще не все закончено и могут быть рецидивы кризиса».

Министр обратил внимание на важность действий инициаторов форума – в первую очередь президента США Дональда Трампа, а также руководства Египта, Катара и Турции. По его словам, они должны сконцентрироваться на необходимости немедленного прекращения огня, соблюдении согласованной линии для отвода израильских войск из сектора Газа, налаживании гуманитарной помощи и восстановлении региона.

Кроме того, Лавров отметил, что положения мирного плана Трампа касаются только сектора Газа и требуют существенной конкретизации, особенно в части, касающейся Западного берега реки Иордан. Он указал, что необходимо определить, что будет происходить на этой территории, поскольку в плане государственность упоминается лишь в общих выражениях.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что ХАМАС согласен на разоружение в рамках мирного урегулирования.

Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.