США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

Журналист Равид: США нанесли удары по иранским целям в районе Ормуза

Tекст: Антон Антонов

«Как заявил американский чиновник, военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на утреннюю атаку Ирана на коммерческий танкер», – пишет Равид в X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ответных ударов по иранским объектам.

Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что в будущем подобные эксцессы могут регулярно повторяться.

