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США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива
Журналист Равид: США нанесли удары по иранским целям в районе Ормуза
Американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на атаку на коммерческий танкер, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.
«Как заявил американский чиновник, военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на утреннюю атаку Ирана на коммерческий танкер», – пишет Равид в X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ответных ударов по иранским объектам.
Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США.
Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что в будущем подобные эксцессы могут регулярно повторяться.