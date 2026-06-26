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    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

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    26 июня 2026, 23:51 • Новости дня

    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары в зоне Ормузского пролива по связанным с Ираном целям, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Армия США атаковала иранские цели в районе Ормузского пролива», – сообщил Равид в X со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    25 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    Трамп высказался об ударе по иранской школе для девочек в Минабе

    Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в Минабе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что, возможно, никогда не станет известно, кто виновен в смертоносном ударе по школе для девочек в Иране 28 февраля, в результате которого погибли десятки детей.

    «Я не знаю, смогут ли они когда-нибудь решить этот вопрос. Я не знаю, удастся ли когда-нибудь решить этот вопрос в плане выяснения, кто виноват, потому что ракеты летали повсюду, и это ужасно, что произошло подобное, но ракеты летали повсюду. Кто-то сказал, что это была наша ракета, может быть, это и не наша ракета, но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить в это. Я не думаю, что это были мы», – приводит слова Трампа Reuters.

    В марте агентство Reuters впервые сообщило, что предварительное внутреннее расследование американских военных показало вероятную причастность американских военных к смертельному удару в Минабе на юге Ирана. С тех пор Пентагон активизировал расследование, но не подтвердил никаких результатов.

    Источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству в марте, что удар мог быть результатом использования США устаревших данных для наведения на цель. Преднамеренное нападение на школу будет квалифицироваться как военное преступление согласно международному гуманитарному праву.

    Американские официальные лица публично заявляли, что Вашингтон не стал бы бить по школам. Удар в Минабе вызвал всеобщее возмущение. Управление ООН по правам человека назвало атаку «абсолютно ужасающей».

    Первоначально Трамп бездоказательно утверждал, что ответственность за инцидент несет Иран. С тех пор он заявил, что об ударе он знает недостаточно и  расследование продолжается, а целенаправленного удара на школу никто не наносил.

    Напомним, удар по начальной школе для девочек в Минабе произошла 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана. Похороны 168 погибших детей прошли в Иране 3 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Власти Ирана установили личности атаковавших школу в Минабе пилотов. ВВС Ирана показали розовые «Шахед-136» в память о погибших девочках в Минабе.

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    26 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Bloomberg: Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

    Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

    «Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации. Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

    США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

    Стоит отметить, что южным берегом Ормузского пролива является провинция Мусандам – это стратегически важный полуэксклав Омана. От основной территории страны регион отделен территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Напротив Мусандама, на северном берегу Ормузского пролива, находится территория Ирана. Такое географическое положение делает Мусандам одним из важнейших военно-стратегических районов Ближнего Востока.

    Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США  категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.


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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрывом переговоров из-за Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности прервать диалог при взимании Ираном пошлин в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Тегерана, заявив о возможном прекращении мирных переговоров.

    Поводом для такого шага могут стать попытки взимать плату за проход судов в Ормузском проливе, заявил он, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что американская сторона получила от Ирана гарантии отсутствия подобных сборов. «Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!» – подчеркнул Трамп.

    Политик добавил, что иранские власти опровергли сообщения СМИ о взимании пошлин. Тегеран заверил Вашингтон, что не требует никаких страховых выплат или иных сборов с проходящих через пролив кораблей.

    Накануне Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Американский лидер заявил о согласии Тегерана на сохранение свободного режима навигации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал бесплатный проход торговых судов по этому маршруту в течение двух месяцев американо-иранских переговоров.

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    26 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    WSJ узнала об атаке Ирана на судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

    WSJ пишет об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран атаковал грузовое судно через несколько часов после того, как Тегеран предупредил суда не использовать маршруты, которые не санкционированы для гарантированно безопасного прохода Ормуза.

    «По словам двух высокопоставленных американских чиновников, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана атаковал грузовое судно под сингапурским флагом в Ормузском проливе в четверг, проверяя соглашение, подписанное на прошлой неделе США и Ираном о прекращении боевых действий и возобновлении жизненно важного судоходного пути», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам одного из информаторов, ударный беспилотник пролетел к западной стороне судна, прежде чем врезаться в него, что указывает на то, что атака была преднамеренной.

    По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в результате атаки был поврежден мостик судна, жертв не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) заявило, что Иран отказывается гарантировать безопасность следующим вне установленных маршрутов судам в Ормузе.

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    24 июня 2026, 06:52 • Новости дня
    Гросси заявил о скором начале инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты МАГАТЭ намерены в течение двух месяцев обследовать места хранения высокообогащенного урана в Иране, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    «В этом соглашении есть ограничение в 60 дней, поэтому надо действовать, не теряя времени даром», – сказал Гросси, передает РИА «Новости».

    Особое внимание специалисты уделят точкам нахождения высокообогащенного урана. Гросси отметил, что примерное расположение этих объектов известно, однако Тегеран должен предоставить точные координаты. Ситуация осложняется тем, что часть хранилищ пострадала во время недавних атак.

    Порядок и конкретные даты визитов планируется согласовать с иранской стороной в ближайшее время. Глава агентства особо выделил независимый характер предстоящей миссии.

    По его словам, привлечение третьих стран или получение помощи от США для проведения инспекций не предполагается.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Ирана согласилось возобновить допуск экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

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    25 июня 2026, 23:24 • Новости дня
    Иран отказался гарантировать безопасность судов вне установленных маршрутов

    Иран отказался гарантировать безопасность судам в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран предупредил международных перевозчиков о снятии с себя ответственности за безопасность судов, которые следуют вне оговоренных коридоров, о чем сообщило Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA).

    «Любое движение по маршрутам вне установленного рамками PGSA, не подпадает под гарантию безопасного прохода и не будет охвачено страховым покрытием и соответствующими обязательствами», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х

    В PGSA добавили, что последствия движения по неавторизованным маршрутам – это ответственность исключительно собственника, оператора и командира судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз.


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    24 июня 2026, 21:14 • Новости дня
    Рубио назвал дату возобновления технических переговоров США и Ирана

    Рубио: Технические группы США и Ирана продолжат переговоры 29 или 30 июня

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся 29-го или 30-го июня.

    По словам Рубио, технические переговоры США и Ирана продолжатся 29 или 30 июня, передает РИА «Новости».

    «Технические группы вернутся 29-го или 30-го. Они разделены на группы по различным темам. Я думаю, они вернутся в Швейцарию, если я не ошибаюсь», – заявил американский госсекретарь журналистам.

    Марко Рубио добавил, что сам не поедет на эти встречи. Он пояснил, что на рабочем уровне Вашингтон будут представлять делегаты от Государственного департамента, Министерства энергетики и других профильных структур.

    Участники переговоров Ирана и США в Швейцарии сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения.

     Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади объявил об успешном завершении подготовки к следующему этапу диалога.

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    25 июня 2026, 19:50 • Новости дня
    Росавиация отменила введенные ранее ограничения на ночные рейсы в Иран

    Росавиация отменила введенные ранее ограничения на ночные рейсы в Иран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные авиаперевозчики снова могут выполнять рейсы в Иран в любое время суток, сообщили в Росавиации. Агентство отозвало рекомендации, которые лимитировали полеты над территорией ближневосточного государства.

    Теперь воздушные суда из России вправе отправляться туда без временных ограничений, передает ТАСС.

    «Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использованиe воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», – говорится в официальном сообщении.

    Строгие правила действовали с 14 по 24 июня текущего года. В этот период авиакомпаниям не разрешалось совершать вылеты с 23.00 до 11.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Росавиация запретила ночные вылеты российских авиакомпаний в Иран.

    Ранее власти Исламской республики отменили внутренние ограничения на использование неба для гражданских лайнеров.

    Весной пассажирские перелеты между двумя странами возобновились после двухмесячного перерыва.

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    26 июня 2026, 17:45 • Новости дня
    Глава Росатома сообщил о скором возвращении специалистов на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Росатом вернет специалистов на АЭС «Бушер», если позволит обстановка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возвращение российских атомщиков на АЭС «Бушер» может состояться уже в течение ближайших семи дней, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    «Если события хуже не станут, то в ближайшую неделю мы начнем возвращение нашего персонала на площадку», – подчеркнул руководитель компании, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что после начала обострения обстановки в Персидском заливе на территории станции продолжали трудиться лишь несколько отечественных экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока иранской станции.

    В апреле российская атомная компания полностью завершила эвакуацию более 600 работников с площадки этого объекта.

    Причиной отъезда персонала стал мартовский ракетный удар по территории в непосредственной близости от АЭС.

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    25 июня 2026, 15:03 • Новости дня
    Рубио заявил о жестких сроках ядерных ограничений для Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будущий договор между США и Ираном зафиксирует точный период, в течение которого Тегерану будет запрещено разрабатывать военную атомную программу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что этот вопрос детально проработают при подготовке финального документа, передает РИА «Новости».

    «Меморандум о взаимопонимании просто создает основу для переговоров, и нет никаких сомнений в том, что в рамках этих переговоров будут обсуждаться очень конкретные условия, такие как годы и сроки, а также механизмы, с помощью которых это будет проверяться и применяться», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

    Дополнительно Вашингтон планирует разработать специальный механизм информирования стран Персидского залива о каждом этапе диалога с Ираном. Находясь с визитом на Ближнем Востоке, дипломат пояснил, что Соединенные Штаты не примут решений, способных подорвать безопасность и стабильность региональных партнеров, поэтому обеспечат с ними постоянную связь.

    Напомним, участники переговоров в Швейцарии сформировали технические группы для подготовки окончательного соглашения.

    По условиям проекта меморандума Соединенные Штаты обязались разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов.

    Ранее Марко Рубио назвал отказ Тегерана от ядерного оружия главным условием для получения выгоды.

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    24 июня 2026, 13:03 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России помочь США и Ирану достичь соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Москва готова помочь Вашингтону и Тегерану заключить долгосрочный всеобъемлющий договор, если обе стороны выразят заинтересованность в таком посредничестве, заявил глава МИД Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    По словам Лаврова, Российская Федерация может оказать поддержку в подписании долгосрочного комплексного договора между американскими и иранскими властями, передает ТАСС.

    «Россия поддерживает достижение договоренностей о прекращении боевых действий между США и Ираном», – подчеркнул министр. Он добавил, что страна приветствует начавшиеся переговоры.

    По словам дипломата, помощь в выработке соглашения возможна в рамках более широкого урегулирования ситуации при участии соседних государств. Главным условием для этого является востребованность подобных дипломатических услуг.

    Российские власти положительно оценили подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о способности меморандума не допустить возобновления насилия.

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    24 июня 2026, 23:31 • Новости дня
    Администрация Трампа запросила 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране

    Трамп запросил 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран пошел на уступки и принял требования о проверках своей ядерной программы, что позволило продолжить диалог настолько, что американский лидер Дональд Трамп запросил более 670 млн долларов на ликвидацию урана в Иране.

    Американский лидер раскрыл детали договоренностей в социальной сети Truth Social.

    «Иран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции высшего уровня на долгие годы вперед (бесконечность!!!)», – написал Трамп.

    Он подчеркнул, что без этого шага продолжение диалога было бы невозможным.

    При этом Fox News выяснил, что администрация США параллельно запросила 672 млн долларов в рамках масштабного пакета дополнительного финансирования на 80 млрд долларов.

    «Согласно предоставленной представителем Белого дома информации, эти средства будут направлены на вывоз и ликвидацию иранских ядерных материалов, включая гексафторид урана (UF6), уран в различных формах и топливо для исследовательских реакторов, в том числе высокообогащенный уран», – сообщает телеканал.

    Эти средства предназначены также для финансирования мероприятий США по проверке внутри Ирана, поддержку инспекций МАГАТЭ, усиление мер по выявлению контрабанды ядерного оружия и расширение деятельности Группы поддержки в чрезвычайных ситуациях в ядерной сфере на Ближнем Востоке.

    «Финансирование будет направлено Министерству энергетики для поддержки «деятельности, которая положит конец способности Ирана разрабатывать или приобретать ядерное оружие, включая утилизацию и распространение чувствительных материалов, технологий, оборудования и инфраструктуры», –  сообщил в среду представитель Белого дома телеканалу Fox News Digital.

    Эксперты отмечают, что утилизация обогащенного урана в исламской республике станет крайне сложной задачей. Подобный опыт у Вашингтона был в 1994 году, когда в ходе секретной операции из Казахстана вывезли около 600 кг опасного материала, что потребовало беспрецедентных мер безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси заявил о готовности проверять любое ядерное соглашение США и Ирана. В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана. Глава МАГАТЭ объявил о скором начале инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана.

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    24 июня 2026, 12:43 • Новости дня
    Песков: Открытие Ормузского пролива позволит залечить раны мировой экономике

    Tекст: Вера Басилая

    Снятие блокады с Ормузского пролива даст возможность мировой экономике преодолеть последствия военного конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия позитивно оценивает заключение меморандума между США и Ираном, а также работу посредников по прекращению боевых действий, передает ТАСС.

    «Тот факт, что сейчас разблокирован Ормузский пролив, позволит приступить к залечиванию ран мировой экономики, которые она получила от этого конфликта», – заявил представитель Кремля.

    Тегеран и Вашингтон 18 июня дистанционно подписали документ, завершающий конфликт, начавшийся 28 февраля. Соглашение определяет сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Ранее Иран заявил о полном открытии Ормузского пролива.

    Президент США объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства после переговоров в Швейцарии.

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    25 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    Рубио: США не нужна сделка с Ираном любой ценой

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон готов к соглашению с Тегераном, однако настаивает на жестких условиях и обязательном соблюдении всех достигнутых договоренностей, сообщил Госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, США намерены заключить сделку с Ираном, но не готовы идти на уступки ради самого факта соглашения, передает ТАСС.

    «Хотя мы хотим заключить сделку, мы не хотим, чтобы это была сделка любой ценой. Мы хотим хорошую, реальную, проверенную сделку, сделку, которая соблюдается», – заявил дипломат. Он подчеркнул важность строгого выполнения всех условий, согласованных на переговорах.

    По словам руководителя Госдепартамента, американская сторона рассчитывает на достижение договоренностей, которые будут неукоснительно соблюдаться как в процессе переговоров, так и после их завершения. Вашингтон настаивает на прозрачности и реальности будущих соглашений.

    Накануне Марко Рубио анонсировал продолжение переговоров технических групп США и Ирана в конце июня.

    В конце мая Рубио выразил надежду на скорое достижение прогресса по сделке.

    Американская сторона планировала завершить работу над текстом мирных договоренностей с Ираном за несколько дней.

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    26 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    Иран развернул три танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки несогласованно пройти через Ормузский пролив.

    Танкеры планировали воспользоваться южным коридором пролива без соответствующего разрешения, передает РИА «Новости».

    «Три иностранных танкера планировали без разрешения пройти через Ормузский пролив, воспользовавшись южным коридором пролива, но были остановлены и изменили свой путь, направившись в Персидский залив», – сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    В начале мая иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив.

    Спустя неделю Корпус стражей исламской революции десятикратно увеличил зону своих операций в этой акватории.

    В конце прошлого месяца военные Ирана после получения разрешений обеспечили безопасный проход десятков торговых кораблей.

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    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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