И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
Иран развернул три танкера в Ормузском проливе
Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки несогласованно пройти через Ормузский пролив.
Танкеры планировали воспользоваться южным коридором пролива без соответствующего разрешения, передает РИА «Новости».
«Три иностранных танкера планировали без разрешения пройти через Ормузский пролив, воспользовавшись южным коридором пролива, но были остановлены и изменили свой путь, направившись в Персидский залив», – сообщила иранская гостелерадиокомпания.
В начале мая иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив.
Спустя неделю Корпус стражей исламской революции десятикратно увеличил зону своих операций в этой акватории.
В конце прошлого месяца военные Ирана после получения разрешений обеспечили безопасный проход десятков торговых кораблей.