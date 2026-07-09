  • Новость часаПесков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России
    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    В Союзе потребителей России назвали преимущества мультибрендовых ПВЗ
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство Patriot
    Назван соучастник убийства подозреваемой во взрыве в Монако
    Италия выслала двух военных атташе российского посольства
    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

    13 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    8 комментариев
    9 июля 2026, 15:04 • Новости дня

    В Грузии усомнились в целесообразности приглашения наблюдателей ОБСЕ на выборы

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    ОБСЕ должна доказать, что является ответственной организацией для приглашения ее наблюдателей на следующие выборы в Грузии, заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «ОБСЕ наблюдала за выборами в парламент Грузии в 2024 году, назвала их состоявшимися и поздравила Грузию, – напомнил он. – Теперь же под давлением других сил эта организация не может защитить собственные выводы».

    Отвечая на вопрос о приглашении наблюдателей на выборы в парламент в 2028 году, парламентарий сказал, что «ОБСЕ придется доказать, что является ответственной организацией, а не платформой для политических манипуляций».

    Ираклий Кадагишвили отметил, что накануне в Гааге во время сессии ПА ОБСЕ многие делегаты после голосования за антигрузинскую резолюцию в кулуарах извинялись за это перед грузинскими представителями.

    В 2024 году миссия ОБСЕ, несмотря на ряд серьезных критических замечаний, в своем заключении отметила, что они были «хорошо администрированными» и на них для участников были «конкурентные условия».

    Делегация Грузии в знак протеста покинула заседание ПА ОБСЕ в Гааге из-за того, что Парламентская ассамблея приняла резолюцию с критикой Тбилиси, в которой содержатся, в частности, требования «освободить политзаключенных».

    9 июля 2026, 00:20 • Новости дня
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во Львове вспыхнул конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы), толпа окружила и перевернула служебный автомобиль военкомата, сообщили украинские СМИ.

    По данным СМИ, «масштабный бунт против ТЦК» произошел «из-за насильственной мобилизации мужчины». Десятки людей окружили машину территориального центра комплектования, раскачивали ее и пытались разбить. Все это происходило под крики «Позор» и оскорбления в адрес сотрудников военкомата, после чего толпа перевернула автомобиль.

    По данным издания, жители устроили бунт после того, как сотрудники военкомата схватили и избили 20-летнего парня. Мэр Львова Андрей Садовой уточнил, что инцидент произошел в Сыховском районе города, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет очередная волна насильственной мобилизации.

    В июне зафиксирована очередная волна скандалов, связанных с насильственной мобилизацией. В социальных сетях регулярно появляются новые видео конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах.

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    8 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены предоставить Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующее решение было озвучено в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа разрешение на выпуск американских зенитных комплексов.

    До этого американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

    Зимой глава киевского режима договорился с президентом США о поставках пакета ракет PAC-3 для Patriot.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о возможной эскалации отношений между Варшавой и Киевом, призвав украинскую сторону к сдержанности.

    Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, глава польского МИД сообщил, что обсудил высказывания Буданова с министром иностранных дел Украины, передает ТАСС.

    «Вчера я обсуждал это заявление [Буданова] с главой МИД Украины. Мне кажется, что лучше сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень многое для нее сделала», — заявил Сикорский.

    Поводом для комментария стали слова Буданова, который ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Киев не намерен принимать ультиматумы Варшавы. Кроме того, он выразил мнение, что пик противостояния между двумя странами еще впереди, а инициатором нового витка напряженности станет польская сторона.

    Отношения Польши и Украины обострились в июне после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). В Польше участников УПА считают ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни 1943 года.

    После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ ряд украинских чиновников отказались от польских государственных наград, аналогичное решение приняли и трое бывших президентов Украины. Позднее часть польских граждан также вернула ранее полученные украинские награды.

    На фоне дипломатического конфликта Зеленский отказался участвовать в международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Гданьске 25–26 июня, а также объявил о создании «пантеона украинских героев». Впоследствии Верховная рада приняла закон о «национальном пантеоне», предусматривающий возможность перезахоронения участников УПА.

    Напомним, Буданов предрек неизбежное обострение отношений между Киевом и Варшавой к 11 июля.

    Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий назвал несостоятельными попытки украинского чиновника переложить вину за дипломатический кризис на польскую сторону.

    Месяцем ранее Буданов отказался от врученного ему Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

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    8 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    Эстония вручила ноту российскому послу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллин выразил протест Москве, обвинив российскую сторону в распространении ложных сведений об Эстонии и других странах Прибалтики.

    Эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста, передает РИА «Новости». Дипломаты обвинили Москву в дезинформационной кампании против стран Балтии.

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ... Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», – говорится в официальном заявлении ведомства. При этом конкретных примеров ложных сведений Таллин не привел.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что республика не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак на Россию. Аналогичные заявления ранее делали власти Латвии и Литвы.

    В свою очередь, помощник президента России Николай Патрушев ранее отмечал, что соседние государства фактически соучаствуют в атаках украинских беспилотников в Балтийском регионе. По его словам, сложные маршруты полетов дронов требуют согласования с руководством стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил страны Прибалтики о рисках предоставления территорий для враждебных действий.

    Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна назвал падение украинских беспилотников на территорию НАТО необходимой ценой конфликта. В мае эстонское оборонное ведомство уведомило Киев о незаконности полетов над своей территорией.

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    8 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии» принят во втором чтении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума во втором чтении одобрила законопроект о продлении действия так называемой гаражной амнистии. Продление гаражной амнистии на пять лет даст шанс оформить в собственность еще сотни тысяч гаражей и земельных участков в упрощенном порядке.

    Документ продлевает льготный механизм еще на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, передают РИА «Новости».

    Амнистия действует с 1 сентября 2021 года и позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, во многих случаях участок передается бесплатно. По данным Росреестра, за время действия механизма граждане оформили порядка 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. участков под ними.

    Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что всего в собственность уже переведены 750 тыс. гаражей и земельных участков. За последний месяц между первым и вторым чтением, по его словам, дополнительно оформлено еще 50 тыс. объектов.

    «Тема востребована, она очень актуальна, потенциал огромный. Благодаря продлению на пять лет гаражной амнистии как минимум, полмиллиона граждан смогут оформить свои права», – заявил парламентарий, его слова приводятся в Telegram-канале фракции «Единая Россия». Он подчеркнул, что законопроект поможет защитить людей от мошенничества и спорных ситуаций с земельными участками.

    Инициаторами поправок выступили секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и Павел Крашенинников.

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    9 июля 2026, 09:00 • Новости дня
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские спецслужбы пресекли беспрецедентную атаку беспилотников на военные объекты и арестовали девушку, готовившую убийство высокопоставленного офицера в Москве, сообщили в ФСБ.

    Целями атак должны были стать инфраструктура, предприятия военно-промышленного комплекса и военнослужащие, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Атаки планировались при непосредственном участии западных кураторов, они должны были стать беспрецедентными по масштабу и степени угрозы.

    В Москве удалось предотвратить покушение на одного из руководителей Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка, родившаяся в 2001 году.

    Следствие установило, что два года назад ее завербовали через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Девушка собирала данные о военных объектах в столице и Петербурге.

    При обыске у подозреваемой нашли технику для слежки, средства маскировки и телефоны с перепиской. В ведомстве добавили, что фигурантка уже признала свою вину и начала сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанной грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники ФСБ предотвратили убийство военнослужащего Минобороны завербованным иностранцем.

    Весной силовики сорвали серию атак украинских беспилотников в Московском регионе. В том же месяце спецслужбы задержали агента с ударными дронами в Саратовской области.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    8 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    «Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС
    «Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Компания «Яндекс» открыла интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки».

    Ранее этот функционал был доступен только водителям такси, передает ТАСС. В настоящее время опция работает в тестовом режиме для Москвы и Петербурга. В ближайшие недели разработчики планируют запустить ее и в других городах.

    «На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», – сообщили в пресс-службе компании.

    Для определения наличия бензина и загруженности станций используются технологии, аналогичные сервису «Пробки». Анализируется информация от «Карт», заказы в «Яндекс Заправках», а также результаты опросов автомобилистов, которые недавно посещали АЗС или проезжали мимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом.

    Минэнерго предупредило об опасности сторонних сайтов с информацией о наличии бензина.

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    8 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп назвал удары вглубь России «эскалацией для завершения войны»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Трамп прокомментировал текущую ситуацию на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС. Во время встречи с Владимиром Зеленским политик высказался о недавних действиях Киева.

    «Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», – подчеркнул глава государства. Присутствовавший на переговорах госсекретарь США Марко Рубио добавил, что подобные инциденты меняют ход противостояния.

    По его словам, защищать воздушное пространство России якобы становится сложнее, что в перспективе должно создать условия для дипломатического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запланировал поднять вопрос мирного урегулирования украинского кризиса на встрече стран НАТО.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об оценке американским лидером эскалации конфликта в администрацию Белого дома.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об угрозе перехода боевых действий в новую фазу из-за обмена мощными ударами.

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    9 июля 2026, 09:04 • Новости дня
    Сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве
    Сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники спецслужб предотвратили убийство военного, организованное Киевом через обманутую фиктивным романом российскую гражданку, сообщили в ФСБ.

    В столице задержана гражданка России, помогавшая иностранной разведке готовить нападение на высокопоставленного военнослужащего, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Куратор манипулировал женщиной, обещая совместное будущее после завершения миссии.

    «В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины», – добавили в спецслужбе.

    В марте 2026 года задержанная сняла жилье рядом с домом офицера. Там она установила камеры для круглосуточной трансляции видеосигнала на Украину и передавала точные координаты своему координатору.

    Кроме того, злоумышленница подготовила тайное укрытие для непосредственного исполнителя преступления, закупив продукты и средства маскировки. Сама пособница планировала сбежать на Украину транзитом через Турцию и Молдавию.

    Ранее в четверг ФСБ сообщила о предотвращении серии террористических атак в России, которые организовал киевский режим. Также было предотвращено покушение на российского военного.

    В июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    8 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    @ megagrant.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский кристаллограф Артем Оганов удостоен высшей международной премии Китая в области науки и техники, награду ему вручил лично председатель КНР.

    «Только что в Пекине я получил – лично от Си Цзиньпина – международную Государственную премию Китая в области науки и техники», – сообщил ученый в своем блоге, передает ТАСС.

    Оганов подчеркнул, что премия присуждается раз в два года и вручается не более чем десяти лауреатам. В текущем году награды удостоились девять человек. Он уточнил, что среди победителей прошлых лет было много выдающихся исследователей, включая шесть нобелевских лауреатов.

    В этом году среди награжденных также оказался нобелевский лауреат, химик Жан-Мари Лен. По словам российского кристаллографа, химики и материаловеды в этот раз фактически доминировали, что свидетельствует о «второй весне химических наук».

    Профессор РАН назвал эту награду самой престижной в Китае и в своей карьере. Он добавил, что вместе с премией приходит большая ответственность – продолжать развитие и делать мир лучше.

    Профессор РАН Артем Оганов – известный российский кристаллограф-теоретик, химик и материаловед. Он входит в число ученых, сформировавших направление компьютерного конструирования новых материалов, и удостоен звания заслуженного профессора Сколтеха.

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    8 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Казахстан опроверг запуск дронов по России со своей территории

    МИД Казахстана назвал провокацией слухи об атаках дронов на Россию

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически отвергло информацию о том, что с территории страны якобы запускались беспилотники для ударов по российским объектам.

    Министерство иностранных дел Казахстана выпустило официальное заявление, в котором опровергло сообщения об использовании территории страны для запуска беспилотных летательных аппаратов по объектам в России, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что подобные слухи не соответствуют действительности.

    «Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами», – заявили в ведомстве.

    Дипломаты расценили подобные публикации как необоснованные инсинуации, цель которых – исказить традиционно дружественные отношения между Астаной и Москвой. В министерстве добавили, что воздушное пространство и инфраструктура Казахстана не могут использоваться для действий против других государств.

    Представители МИД также напомнили о строгом соблюдении республикой норм международного права и обязательств по обеспечению региональной безопасности. Ведомство призвало средства массовой информации опираться только на проверенные факты и не распространять недостоверные сведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России и Казахстана скоординировали действия после случаев пролета украинских беспилотников над казахстанской территорией.

    МИД России призвал международные организации отреагировать на нарушение воздушного пространства республики.

    Ранее казахстанское министерство обороны опровергло сообщения о запуске атаковавших Татарстан дронов со своей территории.

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    8 июля 2026, 22:33 • Новости дня
    Шестьдесят семей стали победителями президентского конкурса «Это у нас семейное»

    Tекст: Антон Антонов

    В День семьи, любви и верности 60 семейных команд из разных регионов России получили сертификаты по пять млн рублей на улучшение жилищных условий по итогам второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели на ВДНХ в Москве 8 июля. На торжественной церемонии в Зеленом театре 60 семейных команд из 43 регионов получили сертификаты по пять млн рублей на покупку жилья или погашение ипотеки. Все 328 семей-финалистов отправятся в совместные путешествия по России.

    В финале приняли участие 328 семейных команд из 85 регионов. В течение четырех дней они выполняли задания, участвовали в мероприятиях о культурном коде России и общались с семьями со всей страны. К участникам обратился первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

    «Наш президент сказал, что Россия – это семья семей. И вы – это наглядный пример этого. Мне вчера посчастливилось немного поучаствовать, походить, посмотреть, как проходили конкурсные задания. Да, все волновались, соревнование было сложным. Но знаете, главное, что я увидел, когда был наблюдателем в зале? Любовь, уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали – это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи – это гордость России. С праздником вас!» – сказал Кириенко.

    Кириенко выразил отдельную благодарность за творческий подход к костюмам: участники смогли показать не только свою семью, но и родной регион, его традиции и культуру. Он также сообщил, что на заседании Наблюдательного совета принято решение запустить открытое голосование для выбора семи лучших костюмов. Их авторы получат возможность поработать с лучшими дизайнерами России над созданием коллекции одежды.

    Зампред правительства Татьяна Голикова напомнила, что конкурс проходит в Год единства народов России и входит в нацпроект «Семья». По ее словам, крепкая семья является главной ценностью для всех 194 народов страны, а участие во втором сезоне приняли 726 тыс. человек – почти 200 тыс. семей вместе с родственниками из 82 государств.

    «Мы поражались масштабам проекта еще два года назад, но второй сезон побил рекорды первого почти на четверть. Это значит, что решение нашего Президента запустить конкурс поддержано всенародно. Особенно приятно видеть здесь многодетные семьи, семьи с большим семейным стажем, многопоколенные семьи и семейные династии. Из 328 семей-финалистов таких – абсолютное большинство», – подчеркнула Голикова.

    Перед церемонией награждения состоялось заседание Наблюдательного совета конкурса, в котором участвовали Лео Бокерия, космонавт Андрей Борисенко, балерина Нина Змиевец, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, писатель Сергей Лукьяненко, депутат Дмитрий Морозов, гимнаст Алексей Немов, медиаменеджер Юлиана Слащёва и телеведущая Екатерина Стриженова. Они утвердили итоги второго сезона и распределение призов.

    Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин назвал проект по-настоящему народным и подчеркнул, что он показал тысячи сильных и теплых семей по всей стране. Он отметил, что во втором сезоне стало больше заданий и возможностей, а количество семей в финале выросло. По его словам, 60 сертификатов по 5 млн рублей почти вдвое превысили объем поддержки прошлого года, а главный приз для всех участников – крепкая любящая семья.

    Во втором сезоне конкурса участвовали 726191 человек – 196576 семей из всех 89 регионов России и родственники из 82 стран. Дистанционный этап включал 48 заданий, по итогам которых семьи создали 11 тыс. фото-, видео- и текстовых работ, а суммарная продолжительность видеоматериалов достигла 2441 часа. Команды формировались минимум из четырех человек и трех поколений.

    Победителями стали 60 команд, в которые вошел 401 человек: 157 детей, 123 родителя, 92 представителя поколения бабушек и дедушек и 29 других родственников. Самым юным победителям по шесть лет, самому возрастному участнику – 80 лет, самая многодетная семья воспитывает 36 детей, а максимальный семейный стаж среди победителей составляет 53 года. Одна из команд объединила 29 человек.

    Семьи-победители представляют 43 региона России и все федеральные округа, включая новые регионы. Среди них многодетные и приемные семьи, семьи участников специальной военной операции, трудовые и творческие династии, спортсмены, активисты и ветераны труда. Опыт первого сезона показал эффективность такой поддержки: победители уже приобрели квартиры и дома, участки, а также закрыли или частично погасили ипотеку.

    Для финалистов подготовили творческие мастер-классы, детские активности и партнерские программы. В День семьи, любви и верности участникам показали номера из семейного шоу «Богатыри». К конкурсу присоединились крупные партнеры, среди которых Росатом, Роскосмос, Российское общество «Знание», МГУ имени Ломоносова, киностудия «Союзмультфильм» и социальная сеть «Одноклассники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финал второго сезона семейного конкурса стартовал в подмосковной Мастерской управления «Сенеж» 5 июля.

    Президент Владимир Путин направил поздравление участникам III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Глава государства отметил особую ценность семейных отношений.

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    9 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    Суд в Москве отправил Шурыгину в СИЗО
    Суд в Москве отправил Шурыгину в СИЗО
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Троицкий районный суд Москвы ужесточил меру пресечения Диане Шляниной (Шурыгиной), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    «Столичный суд изменил меру пресечения Диане Шляниной». – сообщает пресс-служба в «Максе».

    Постановлением суда от 8 июля Шурыгиной по ходатайству следствия домашний арест заменили на заключение под стражу.

    Троицкий суд Москвы перевел Шурыгину в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силовики провели обыск в квартире Дианы Шляниной по делу о незаконном обороте порнографии.

    Суд поместил обвиняемую под домашний арест на два месяца. Позже подозреваемой запретили доступ к интернету и средствам связи.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крыма.

    «Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже», – указал Путин.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов. Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    8 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Союз европейских футбольных ассоциаций намерен воспрепятствовать допуску российских команд к соревнованиям, несмотря на недавнее разрешение Международного олимпийского комитета, пишет The Guardian.

    Европейские функционеры планируют не допустить российскую сборную до участия в турнирах, передает Интерфакс со ссылкой на британскую газету The Guardian. Против возвращения отечественных футболистов активно выступают ассоциации Англии, Германии и Франции.

    «Нет реальной перспективы того, что Россию примут назад в европейский футбол и, соответственно, на чемпионат мира, потому что, несмотря на то, что это турнир Международной федерации футбола, отборочный турнир для европейских стран курируется УЕФА», – отмечают источники издания.

    Позиция организации также связана с предстоящими выборами президента союза. Ожидается, что Александер Чеферин попытается переизбраться на свой пост в 2027 году. В связи с этим маловероятно, что он решит пойти против воли своих ключевых избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ сообщили о нежелании ФИФА и УЕФА возвращать российские команды.

    Месяцем ранее УЕФА отстранил отечественные клубы от участия в еврокубках сезона-2026/27.

    При этом президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть санкции против российских футбольных коллективов.

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