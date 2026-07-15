Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
Водитель автобуса избежал гибели при атаке дрона в Горловке
Украинский БПЛА разбил переднюю часть выезжавшего на маршрут автобуса в городе Горловке в ДНР, находившийся за рулем мужчина успел вовремя заметить угрозу и покинуть салон, сообщил предприниматель Александр Бобровский, занимающийся перевозками.
«Повреждения серьезные, потому что дрон в лоб влетел. Автобус выезжал на маршрут. Водитель увидел дрон, остановился и успел выпрыгнуть из машины», – рассказал Бобровский ТАСС.
Бизнесмен добавил, что беспилотный аппарат разворотил всю переднюю часть кабины. По его словам, водитель не пострадал благодаря быстрой реакции на приближающийся крылатый дрон.
Бобровский также подчеркнул регулярность подобных нападений. Он зафиксировал уже более 20 случаев атак украинских аппаратов на транспортные средства своей компании.
В конце июня в результате сброса взрывчатки с дрона на пассажирский транспорт в Горловке пострадали 17 мирных жителей.
В среду в результате ударов дронов в ЛНР погиб мотоциклист.
До этого боевики ВСУ с помощью дронов атаковали стоянку гражданского автотранспорта в Артемовском районе Луганска.