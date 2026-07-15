Водитель автобуса избежал гибели при атаке дрона в Горловке

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Повреждения серьезные, потому что дрон в лоб влетел. Автобус выезжал на маршрут. Водитель увидел дрон, остановился и успел выпрыгнуть из машины», – рассказал Бобровский ТАСС.

Бизнесмен добавил, что беспилотный аппарат разворотил всю переднюю часть кабины. По его словам, водитель не пострадал благодаря быстрой реакции на приближающийся крылатый дрон.

Бобровский также подчеркнул регулярность подобных нападений. Он зафиксировал уже более 20 случаев атак украинских аппаратов на транспортные средства своей компании.

В конце июня в результате сброса взрывчатки с дрона на пассажирский транспорт в Горловке пострадали 17 мирных жителей.

В среду в результате ударов дронов в ЛНР погиб мотоциклист.

До этого боевики ВСУ с помощью дронов атаковали стоянку гражданского автотранспорта в Артемовском районе Луганска.