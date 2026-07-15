Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Мотоциклист погиб в ЛНР после сброса боеприпаса с БПЛА
В результате целенаправленных ударов украинских беспилотных аппаратов по мирным жителям Луганской народной республики погиб водитель мотоцикла, еще два человека получили серьезные осколочные ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«В Кременском муниципальном округе зафиксировано несколько случаев сброса боеприпасов с БПЛА прямо на людей. Неонацисты ударили по двум мотоциклистам, один из которых погиб от полученных травм, второй ранен», – написал Пасечник в Max.
Кроме того, пострадал еще один мужчина, получивший осколочные ранения около местного магазина. Руководитель республики добавил, что похожий инцидент зафиксирован в Сватово, где после сброса боеприпаса был ранен велосипедист.
Накануне украинские боевики с помощью дронов атаковали стоянку гражданского автотранспорта в Артемовском районе Луганска.
Несколькими днями ранее украинские дроны атаковали рейсовый автобус и автозаправочную станцию в республике.