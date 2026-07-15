Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
В Варшаве задержан требовавший встречи с Навроцким мужчина с газовым пистолетом
В Варшаве полиция задержала вооруженного мужчину, который пытался прорваться в президентский дворец для встречи с главой государства Каролем Навроцким, сообщили СМИ.
У президентского дворца в Варшаве был задержан мужчина, вооруженный газовым пистолетом, передает радиостанция RMF24. Неизвестный подошел к охране, назвался сторонником главы государства и потребовал личной встречи с Каролем Навроцким, передает РИА «Новости».
Заметив оружие за поясом мужчины, сотрудники охраны вызвали полицейских. Добровольно отдавать пистолет задержанный отказался, поэтому правоохранителям пришлось применить силу.
Изъятое оружие оказалось газовым. Мотивы 47-летнего жителя Остроленки, добивавшегося встречи с Навроцким, пока не установлены. В момент инцидента президента во дворце не было. Начато расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским.
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