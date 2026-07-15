В Варшаве задержан требовавший встречи с Навроцким мужчина с газовым пистолетом

Tекст: Дарья Григоренко

У президентского дворца в Варшаве был задержан мужчина, вооруженный газовым пистолетом, передает радиостанция RMF24. Неизвестный подошел к охране, назвался сторонником главы государства и потребовал личной встречи с Каролем Навроцким, передает РИА «Новости».

Заметив оружие за поясом мужчины, сотрудники охраны вызвали полицейских. Добровольно отдавать пистолет задержанный отказался, поэтому правоохранителям пришлось применить силу.

Изъятое оружие оказалось газовым. Мотивы 47-летнего жителя Остроленки, добивавшегося встречи с Навроцким, пока не установлены. В момент инцидента президента во дворце не было. Начато расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским.

В конце июня рейтинг польского лидера достиг рекордных 54,8% на фоне дипломатического скандала.