Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Захарова иронично прокомментировала призыв переименовать Украину в Русь
Захарова прокомментировала идею переименовать Украину в Русь
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на предложение экс-главы МИД Украины Бориса Тарасюка переименовать Украину в Русь.
Инициатива прозвучала от бывшего министра иностранных дел соседнего государства Бориса Тарасюка, передает РИА «Новости».
Дипломат Мария Захарова с иронией восприняла подобную идею. «То есть от «укров» уже киевский режим отказался? Теперь они «русы»?» – задалась вопросом представитель ведомства.
Ранее украинский экс-министр пояснял логику возможных изменений. По его заявлению, новое наименование страны должно быть напрямую связано с историей Киевской Руси.
Бывший глава украинского МИД Борис Тарасюк выступил с инициативой переименовать страну в Русь.
В мае представитель МИД Мария Захарова назвала подобные рассуждения киевских властей проблемой с самоидентификацией.
В прошлом году дипломат резко раскритиковала политику Украины по смене исторических названий.