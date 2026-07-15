Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Экс-глава МИД Украины предложил переименовать страну в Русь
Бывший глава МИД Украины Тарасюк предложил переименовать страну в Русь
Бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства Борис Тарасюк выступил с инициативой переименовать страну в Русь, обвинив Москву в присвоении исторического наименования.
Бывший руководитель министерства иностранных дел Украины Борис Тарасюк высказал идею о переименовании Украины в Русь, передает «Газета.Ru».
Он сослался на прецедент с Македонией, которой пришлось изменить наименование по требованию Греции ради евроинтеграции. Дипломат подчеркнул, что в случае подобного давления на Киев он бы инициировал возвращение к истокам.
«От нас никто не требует менять название. Хотя, если бы меняли, я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», – заявил экс-министр. При этом Тарасюк не привел исторических обоснований своей гипотезы о «краже» названия Москвой.
В мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) назвал украинское государство прародительницей Руси.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила подобные высказывания проблемами с самоидентификацией.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ