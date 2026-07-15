Семьи из Канады и Британии потребовали запретить продажу украинского химиката

Tекст: Мария Иванова

Близкие жертв из Канады и Британии настаивают на прекращении торговли высококонцентрированным препаратом, передает РИА «Новости».

«Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества», – подчеркивается в публикации.

Украинец Леонид Закутенко подтвердил регулярную отправку товара за рубеж под видом консерванта. Местная полиция отказывается заводить уголовное дело, поскольку данный препарат не числится в списке запрещенных. Родственники погибших уже направили официальное обращение Владимиру Зеленскому.

От опасного вещества скончались 23-летняя британка и 22-летняя канадка, заказавшие его через интернет. Концентрация полученного ими продукта многократно превышала допустимую для кулинарии норму.

Ранее за аналогичные преступления осудили канадца, чья деятельность привела к гибели 150 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы заподозрили жителя Киева Леонида Закутенко в причастности к гибели десятков британцев.

В мае канадский повар Кеннет Лоу сознался в отправке смертельных посылок жителям десятков стран.

В апреле российский посол Владимир Тарабрин заявил об обнаружении на территории Украины сети лабораторий по производству токсичных химикатов.