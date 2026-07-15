Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Семьи жертв потребовали от Зеленского запретить смертоносный украинский химикат
Семьи из Канады и Британии потребовали запретить продажу украинского химиката
Родные погибших канадцев и британцев призывают Киев запретить продажу смертельно опасного химиката, который рассылается заказчикам под видом обычного пищевого консерванта.
Близкие жертв из Канады и Британии настаивают на прекращении торговли высококонцентрированным препаратом, передает РИА «Новости».
«Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества», – подчеркивается в публикации.
Украинец Леонид Закутенко подтвердил регулярную отправку товара за рубеж под видом консерванта. Местная полиция отказывается заводить уголовное дело, поскольку данный препарат не числится в списке запрещенных. Родственники погибших уже направили официальное обращение Владимиру Зеленскому.
От опасного вещества скончались 23-летняя британка и 22-летняя канадка, заказавшие его через интернет. Концентрация полученного ими продукта многократно превышала допустимую для кулинарии норму.
Ранее за аналогичные преступления осудили канадца, чья деятельность привела к гибели 150 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы заподозрили жителя Киева Леонида Закутенко в причастности к гибели десятков британцев.
В мае канадский повар Кеннет Лоу сознался в отправке смертельных посылок жителям десятков стран.
В апреле российский посол Владимир Тарабрин заявил об обнаружении на территории Украины сети лабораторий по производству токсичных химикатов.