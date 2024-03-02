Жителя Киева заподозрили в причастности к смертям десятков британцев

Политолог: Киев постарается замять историю с передачей тел погибших на Ил-76

Политолог Шеслер: Киев загнал себя в затруднительное положение в ситуации с погибшими на борту Ил-76 пленными ВСУ

Tекст: Анастасия Куликова

«В начале февраля на Украине звучали довольно противоречивые заявления относительно погибших на борту Ил-76. В украинском руководстве попросту не было выработано единой реакции. Например, в ГУР Минобороны говорили, что попросили Москву вернуть тела пленных, а в СНБО пытались заверить, что никаких украинских военнослужащих там не было вовсе», – напомнила правозащитница, политолог Лариса Шеслер.

По ее мнению, в Киеве хотя и придерживались разных версий в вопросе катастрофы Ил-76, но преследовали одну цель. «ГУР обращалось с просьбой выдать останки и предполагало, что Москва выполнит это требование быстро. Их замысел был в том, чтобы сфальсифицировать лабораторные исследования и представить миру случившееся в выгодном для них свете: виновата в катастрофе Россия, что люди были не те, да и погибли они по другим причинам», – пояснила собеседница.

«Секретарь СНБО Алексей Данилов, когда говорил об отсутствии на борту украинских пленных, был убежден, что Москва вообще не станет возвращать тела погибших, – считает Шеслер. – При этом он так же, как и в ГУР, пытался выставить виноватой Россию, уличить ее якобы во лжи. Однако теперь все эти попытки сыграли против Киева. Российские специалисты провели необходимые лабораторные исследования, останки погибших на Ил-76 были идентифицированы, тела готовы передать Украине».

Правозащитница отмечает, что Киев сейчас оказался в затруднительном положении. «Офис Зеленского не хочет признавать, что украинская ракета убила украинских солдат. Но, я думаю, Киеву придется принять тела, потому что в противном случае возникнет слишком большой резонанс и возмущение среди родственников погибших. Вместе с тем украинское руководство постарается замолчать всю историю. Если же родные и близкие попытаются организовать какие-то акции, им быстро заткнут рты», – заключила Шеслер

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия готова передать Киеву тела находившихся в сбитом ВСУ Ил-76 украинцев. Она отметила, что Москва имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей погибших. Омбудсмен рассказала, что находится в контакте с украинским коллегой. «Мы на связи с уполномоченным Верховной рады Лубинцом Дмитрием, он обратился ко мне первоначально с вопросами, касающимися крушения, получил полностью все ответы», – приводит слова Москальковой РИА «Новости». Она также подтвердила, что Киев обращался к российским представителям по вопросу возможной выдачи тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76.

Сам Лубинец сообщил, что украинская сторона намерена в пятницу провести контакты с российской стороной по вопросу возвращения тел погибших. Он подчеркнул, что это не будет «общение напрямую», оно пройдет «через соответствующие каналы коммуникации».

При этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что на сбитом ВСУ Ил-76 якобы не было украинских военнопленных. «Были ли там наши пленные? Точно могу сказать – нет», – уверял он телезрителей украинского ТВ 9 февраля.

Напомним, 24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны, на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Было установлено, что по самолету было выпущено три зенитных ракеты. Все находившиеся на борту погибли. СКР расследует уголовное дело о теракте. Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.