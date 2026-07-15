Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Таможенники в Москве перехватили посылку с сотней экзотических скорпионов
В Москве таможня нашла посылку из Таиланда со съедобными скорпионами
Московские таможенники пресекли ввоз из Таиланда крупной партии экзотических насекомых, задекларированных как съедобный товар стоимостью более 11 тыс. рублей.
Сотрудники Центральной почтовой таможни перехватили необычное отправление из Таиланда, следовавшее в Воронеж, передает РИА «Новости». В посылке находились 185 высушенных экзотических насекомых – скорпионы и жуки.
«Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили 185 высушенных экзотических скорпионов и жуков в международном почтовом отправлении, следовавшем из Таиланда в Воронеж», – сообщили в пресс-службе ФТС России.
Таможенники просветили коробку рентгеном и выявили 125 азиатских черных скорпионов с крупными клешнями и 60 переливающихся жуков-листоедов с «лягушачьими» лапками.
Каждый экземпляр был аккуратно прикреплен к картонной подложке и обернут целлофаном. Отправитель задекларировал груз как «сушеные съедобные насекомые» на сумму около 11,5 тыс. рублей, однако сопроводительные документы отсутствовали. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз подкарантинного товара, после чего посылку вернули обратно в Таиланд.
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