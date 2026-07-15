Таможенники в Москве перехватили посылку с сотней экзотических скорпионов

В Москве таможня нашла посылку из Таиланда со съедобными скорпионами

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Центральной почтовой таможни перехватили необычное отправление из Таиланда, следовавшее в Воронеж, передает РИА «Новости». В посылке находились 185 высушенных экзотических насекомых – скорпионы и жуки.

«Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили 185 высушенных экзотических скорпионов и жуков в международном почтовом отправлении, следовавшем из Таиланда в Воронеж», – сообщили в пресс-службе ФТС России.

Таможенники просветили коробку рентгеном и выявили 125 азиатских черных скорпионов с крупными клешнями и 60 переливающихся жуков-листоедов с «лягушачьими» лапками.

Каждый экземпляр был аккуратно прикреплен к картонной подложке и обернут целлофаном. Отправитель задекларировал груз как «сушеные съедобные насекомые» на сумму около 11,5 тыс. рублей, однако сопроводительные документы отсутствовали. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз подкарантинного товара, после чего посылку вернули обратно в Таиланд.

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