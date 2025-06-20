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Таможенники нашли черенки кактуса в игрушке Лабубу
Таможенники нашли черенки кактуса в игрушке Лабубу из Таиланда
В мягкой игрушке Labubu, прибывшей с Таиланда, обнаружили восемь черенков запрещенных к ввозу суккулентов, скрытых внутри без разрешительных документов.
В Москве сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили восемь черенков суккулентов, спрятанных внутри мягкой игрушки Лабубу, которая поступила в посылке из Таиланда, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, клубни и ростки подкарантийного растения были аккуратно завернуты в бумагу и зашиты в игрушку, при этом разрешительные документы на ввоз отсутствовали.
Посылка предназначалась жителю Перми, а в декларации отправитель указал, что пересылает куклу Барби стоимостью около 5 тыс. рублей. По данным ФТС, специалисты Россельхознадзора запретили ввоз подкарантийных растений, поэтому посылка была возвращена отправителю.
В ведомстве отмечают, что сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ, связанной с несоблюдением запретов и ограничений.
Отметим, что Лабубу – это дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом. Китайская компания Pop Mart выпускает их с 2019 года, а пик популярности пришелся на 2025 год благодаря вирусным трендам и поддержке мировых знаменитостей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, плюшевая игрушка Лабубу с кроличьими ушами и зубастой улыбкой, произведенная китайской компанией Pop Mart, завоевала популярность среди молодежи по всему миру.
Роскачество начало закупку игрушек Лабубу для проверки их безопасности.
Сотрудники Федеральной таможенной службы в аэропорту Иркутска ранее задержали россиянина, который прилетел из Пекина с 282 упаковками этих игрушек.