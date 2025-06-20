Таможенники нашли черенки кактуса в игрушке Лабубу из Таиланда

Tекст: Мария Иванова

В Москве сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили восемь черенков суккулентов, спрятанных внутри мягкой игрушки Лабубу, которая поступила в посылке из Таиланда, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, клубни и ростки подкарантийного растения были аккуратно завернуты в бумагу и зашиты в игрушку, при этом разрешительные документы на ввоз отсутствовали.

Посылка предназначалась жителю Перми, а в декларации отправитель указал, что пересылает куклу Барби стоимостью около 5 тыс. рублей. По данным ФТС, специалисты Россельхознадзора запретили ввоз подкарантийных растений, поэтому посылка была возвращена отправителю.

В ведомстве отмечают, что сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ, связанной с несоблюдением запретов и ограничений.

Отметим, что Лабубу – это дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом. Китайская компания Pop Mart выпускает их с 2019 года, а пик популярности пришелся на 2025 год благодаря вирусным трендам и поддержке мировых знаменитостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, плюшевая игрушка Лабубу с кроличьими ушами и зубастой улыбкой, произведенная китайской компанией Pop Mart, завоевала популярность среди молодежи по всему миру.

Роскачество начало закупку игрушек Лабубу для проверки их безопасности.

Сотрудники Федеральной таможенной службы в аэропорту Иркутска ранее задержали россиянина, который прилетел из Пекина с 282 упаковками этих игрушек.