Житель Сургута сменил фамилию, чтобы уйти от долгов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Коллекторская организация обратилась в суд с требованием взыскать около 130 тыс. рублей долга по кредиту, пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Заявители полагали, что заемщик скончался, и просили перевести финансовые обязательства на его наследников.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина жив.

«При установлении факта смерти заемщика, определения наследников и наследственного имущества, суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию, имя и отчество ПОЛИШКО И.А. на ОКШИЛОП А.И.», – добавили в пресс-службе.

Судья постановил, что смена паспортных данных не освобождает от статуса ответчика по делу. В связи с этим коллекторам было отказано в замене фигуранта на наследников, и решение уже вступило в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Твери ради уклонения от кредитов взял себе фамилию Свободен.

До этого подмосковные полицейские задержали организатора незаконного взыскания несуществующих долгов.