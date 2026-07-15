Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.3 комментария
Житель Сургута сменил фамилию, чтобы уйти от долгов
Мужчина из Ханты-Мансийского автономного округа попытался обмануть кредиторов, полностью изменив свои паспортные данные, чтобы избежать выплаты задолженности, сообщили в пресс-службе судов региона.
Коллекторская организация обратилась в суд с требованием взыскать около 130 тыс. рублей долга по кредиту, пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Заявители полагали, что заемщик скончался, и просили перевести финансовые обязательства на его наследников.
В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина жив.
«При установлении факта смерти заемщика, определения наследников и наследственного имущества, суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию, имя и отчество ПОЛИШКО И.А. на ОКШИЛОП А.И.», – добавили в пресс-службе.
Судья постановил, что смена паспортных данных не освобождает от статуса ответчика по делу. В связи с этим коллекторам было отказано в замене фигуранта на наследников, и решение уже вступило в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Твери ради уклонения от кредитов взял себе фамилию Свободен.
До этого подмосковные полицейские задержали организатора незаконного взыскания несуществующих долгов.