Нацбанк Украины запланировал изменить шрифт на купюре из-за ассоциации с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Национальный банк Украины принял решение изменить шрифт на новых банкнотах номиналом 2000 гривен, сообщил глава регулятора Андрей Пышный.

«В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала – ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнером.<…> Надпись номинала будет изменена», – написал руководитель ведомства в соцсетях.

Пышный отметил, что юридических нарушений при использовании шрифта нет. Однако регулятор решил скорректировать дизайн купюры из-за ассоциации с Россией. Введение банкноты высшего номинала было обусловлено инфляционными процессами в стране, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о замене названия украинских монет с копеек на шаги.

Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение модифицированные купюры с бандеровским лозунгом на обороте. До этого депутаты городского совета Кропивницкого проголосовали за полный отказ от трансляции русскоязычной музыки в развлекательных заведениях.