Экс-глава МИД Украины назвал участников Волынской резни «героями»

Экс-глава МИД Украины Тарасюк заявил о праве считать героями пособников нацистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Борис Тарасюк выразил мнение, что Киев вправе считать героями участников Волынской резни, передает ТАСС. Эти слова прозвучали на фоне недавнего конфликта между Варшавой и Киевом.

В интервью РБК-Украина экс-министр, занимавший пост в 1998-2000 и 2005-2007 годах, напомнил, что ранее отказался от высокой польской награды. «Они могут не любить наших героев, но это наше суверенное право – определять, кого считать героем», – подчеркнул Тарасюк.

Заявление касается событий времен Великой Отечественной войны, когда пособники нацистов совершили массовые убийства поляков на Волыни. (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Вопрос исторической памяти остается одной из острых тем в отношениях двух государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 июля в Польше отметили очередную годовщину Волынской резни.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил об ожидании первого шага от Киева после скандала из-за героизации нацистских преступников.

Месяцем ранее украинские чиновники массово отказались от польских государственных наград.