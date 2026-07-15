Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
Экс-глава МИД Украины назвал участников Волынской резни «героями»
Экс-глава МИД Украины Тарасюк заявил о праве считать героями пособников нацистов
Бывший глава МИД Украины (1998-2000 и 2005-2007) Борис Тарасюк заявил, что у Киева есть «суверенное право» считать «героями» участников Волынской резни, которую совершили пособники нацистов в годы Великой Отечественной войны.
Бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Борис Тарасюк выразил мнение, что Киев вправе считать героями участников Волынской резни, передает ТАСС. Эти слова прозвучали на фоне недавнего конфликта между Варшавой и Киевом.
В интервью РБК-Украина экс-министр, занимавший пост в 1998-2000 и 2005-2007 годах, напомнил, что ранее отказался от высокой польской награды. «Они могут не любить наших героев, но это наше суверенное право – определять, кого считать героем», – подчеркнул Тарасюк.
Заявление касается событий времен Великой Отечественной войны, когда пособники нацистов совершили массовые убийства поляков на Волыни. (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Вопрос исторической памяти остается одной из острых тем в отношениях двух государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 июля в Польше отметили очередную годовщину Волынской резни.
Премьер-министр страны Дональд Туск заявил об ожидании первого шага от Киева после скандала из-за героизации нацистских преступников.
Месяцем ранее украинские чиновники массово отказались от польских государственных наград.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ