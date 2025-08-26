Требующего несуществующий долг коллектора задержали в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

В апреле 2024 года жителю Волгоградской области поступали телефонные угрозы с требованием вернуть несуществующий долг в 120 тыс. рублей, задолженность мужчина уже погасил, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Мужчина, испугавшись, перевел на указанный счет 70 тыс. рублей, однако давление продолжилось. Злоумышленники начали звонить его работодателю, настаивая на оплате «долга». В день потерпевший получал до 300 звонков.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила: «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские

Полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался бывший заместитель регионального директора одной из микрофинансовых организаций.

При обыске у него нашли телефоны, банковские карты, клиентские базы данных, компьютеры и печати компаний. Следствие возбудило уголовное дело. Сейчас фигурант арестован.

Полиция выясняет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и устанавливает возможных соучастников.

В августе банк оштрафовали на 100 тыс. рублей после того, как за два месяца он направил должнику в Свердловской области более 170 звонков и СМС с требованием вернуть долг.

В феврале Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выявила почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков, включая разглашение данных и давление на должников.