В России штрафовали банк после 170 напоминаний клиенту о долге

ФССП: Банк в Свердловской области оштрафован после 170 напоминаний клиенту о долге

Tекст: Вера Басилая

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, мужчина обратился с жалобой на многочисленные требования банка погасить задолженность по кредиту. Банк два месяца направил жителю Дегтярска в Свердловской области более 170 звонков и смс с требованием вернуть долг, передает РИА «Новости».

В ходе проверки выяснили, что банк нарушил требования о допустимых способах и частоте коммуникаций с заемщиком. Ведомство отметило, что действия банка признаны административным правонарушением согласно ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Ранее в Башкирии возбудили первое уголовное дело по статье о нарушениях при возврате коллекторами просроченной задолженности.

В России коллектора дисквалифицировали за нарушения в общении с должниками.

Глава комитета Госдумы внес законопроект о полном запрете коллекторской деятельности для защиты заемщиков от психологического давления.