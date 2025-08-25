В России штрафовали банк после 170 напоминаний клиенту о долге

Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Банк был оштрафован на 100 тыс. рублей после того, как за два месяца направил жителю Дегтярска в Свердловской области более 170 звонков и смс с требованием вернуть долг, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов.
Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, мужчина обратился с жалобой на многочисленные требования банка погасить задолженность по кредиту. Банк два месяца направил жителю Дегтярска в Свердловской области более 170 звонков и смс с требованием вернуть долг, передает РИА «Новости».
В ходе проверки выяснили, что банк нарушил требования о допустимых способах и частоте коммуникаций с заемщиком. Ведомство отметило, что действия банка признаны административным правонарушением согласно ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
