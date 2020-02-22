Впервые в России коллектор дисквалифицирован за нарушения в общении с должниками

Руководителя коллекторской фирмы «Проф Коллекшн» впервые в России наказали дисквалификацией на шесть месяцев за нарушения при общении с должниками, сообщает столичное управление ФССП.

Проверив несколько жалоб жителей Москвы, сотрудники службы судебных приставов установили, что работники «Проф Коллекшн» звонили гражданам, в том числе при помощи программ автодозвона, а также направляли многочисленные текстовые сообщения с ненормативной лексикой, унижающей честь и достоинство, также текст сообщений содержал оскорбления, угрозы в отношении родных и близких должников и иных лиц. По информации приставов, это свидетельствует, что на должников оказывали недопустимое психологическое воздействие.

«По результатам проверок в отношении ООО «Проф Коллекшн» составлены и направлены для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Суд, рассмотрев материалы административных дел, привлек генерального директора к административной ответственности как должностное лицо коллекторского агентства в виде дисквалификации на шесть месяцев», – передает РИА «Новости» сообщение ФССП.

В ведомстве отметили, что ранее Арбитражный суд Москвы налагал административные штрафы на эту коллекторскую компанию, включенную в государственный реестр.

В декабре Минюст России представил проект закона, согласно которому будет введен обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие «робот-коллектор» и внесены другие изменения в систему взыскания долгов с физических лиц.