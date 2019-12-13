Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России представил проект закона, согласно которому будет введен обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие «робот-коллектор» и внесены другие изменения в систему взыскания долгов с физических лиц.

Проект федерального закона «О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«По сравнению с действующим правовым регулированием законопроектом предлагается расширить и уточнить используемый понятийный аппарат, в частности вводятся такие понятия, как автоматизированный интеллектуальный агент («робот-коллектор») и профессиональная коллекторская организация» – сообщили в пресс-службе Минюста, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что законопроект предполагает обязательный досудебный (претензионный) порядок возврата просроченной задолженности физических лиц. Таким образом, взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник не расплатится в течение 30 дней после того, как ему будет предложено оплатить долг, или если он откажется.

Правительство может установить особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате услуг ЖКХ.

Возможность возвращать долги по ЖКУ получат только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Законопроект предлагает вносить в госреестр не только профессиональных коллекторов, но также организации, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств физических лиц по договорам кредита (займа). К таким организациям относятся кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды.

«Включение в государственный реестр предоставляет соответствующим организациям полномочия по осуществлению взаимодействия с должниками с помощью личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента («робота-коллектора»), а также с использованием текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи», – пояснили в Минюсте.

Также Федеральная служба судебных приставов получит право распространить полномочия по контролю и надзору на все хозяйственные общества, которые ведут деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен такой вид деятельности как основной по документам или нет.

Юрлица, данные о которых не включены в госреестр, смогут взаимодействовать с должниками только с помощью почтовых отправлений. К тем юрлицам, которые в реестре есть, будут предъявляться повышенные требования.

«К новым полномочиям ФССП России предлагается отнести установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками. Данное полномочие вводится с учетом предложений бизнес-сообщества, осуществляющего деятельность в области возврата просроченной задолженности физических лиц», – добавили в Минюсте. Право ФССП исключать недобросовестные юрлица из государственного реестра сохраняется.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности», – пояснили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ.