Медведев призвал решить проблему с долгами за услуги ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ. Он также оценил готовность России к отопительному сезону.

«Есть еще одна системная проблема в отрасли. Это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. Это по-прежнему очень большая сумма, свыше 175 млрд рублей. Здесь главная причина – накопленные долги потребителей, нужно с этим разбираться», – приводит его слова ТАСС.

Премьер-министр призвал организовать работу с долгами потребителей в рамках решений, которые принимает правительство. При этом он констатировал, что объем долгов в 2019 году, хоть и незначительно, но снизился.

Кроме того, по словам Медведева, уровень готовности энергосетей и коммунального хозяйства к отопительному сезону в РФ высокий, запасы топлива превышают норму.

«Все котельные практически подготовлены, запасов топлива достаточно, по состоянию на ноябрь они превышают норму по углю практически на 20%, по жидкому топливу – около 15%», – сообщил он.

«В ближайшее время холод уже окончательно укрепится на всей территории [страны]», – отметил премьер, напомнив, что в этом году по всей России были зафиксированы различные происшествия с энергетической инфраструктурой, в частности, была повреждена энергетическая инфраструктура в Забайкальском крае, в Иркутской области, в Дальневосточном федеральном округе.

Тем не менее, по его словам, в целом энергетики восстановили энергоснабжение. «Аварийность, по большому счету, в энергетическом комплексе снижается, в последние семь лет где-то наполовину практически за счет той ремонтной деятельности, которая ведется, за счет обновления оборудования», – констатировал глава правительства. Он добавил, что та же ситуация и с тепловыми сетями.

Несмотря на неплохую готовность к новому зимнему отопительному сезону, проблемы все же остаются, отметил премьер. «Есть необходимость и более активно заниматься водоснабжением, водоотведением, ну и, конечно, модернизацией всей этой системы», – подчеркнул Медведев.

В сентябре сообщалось, что регулирование взыскания долгов в России вскоре претерпит серьезные изменения: Минюст разработал концепцию нового закона, который сделает обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и кредитные организации, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации и операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.