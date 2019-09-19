Системе взыскания долгов в России предсказали полное обновление

Регулирование взыскания долгов в России вскоре претерпит серьезные изменения: Минюст разработал концепцию нового закона, который сделает обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.

Минюст совместно с ФССП разработал концепцию закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», передает «Коммерсант».

В соответствии с «дорожной картой» по реализации «регуляторной гильотины» он должен заменить вызывающий вопросы у рынка закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ).

Новый законопроект должен быть подготовлен и внесен в правительство до конца 2019 года.

Концепция предполагает «установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности» физлиц.

Взыскатель сможет обратиться в суд, если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг. Предполагается, что данный «механизм установит дополнительные гарантии прав» физлиц и уменьшит решение споров в судебном порядке, «что снизит нагрузку на судебные органы и ФССП».

В данный момент кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

При этом в соответствии с новым законом включаться в реестр ФССП должны будут не только коллекторы, но и любые организации, занимающиеся возвратом задолженности «по договорам кредита (займа)».

Это банки, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации и операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Реестр позволит им встречаться и звонить должнику, направлять ему электронные сообщения и использовать «робота-коллектора».

Без включения в реестр должнику можно будет только отправлять письма по почте, электронной почте или через «личный кабинет».

Отмечается, что включенные в реестр организации должны будут обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, записи всех видов сообщений, застраховать свою ответственность за причинение убытков должнику (годовое покрытие – не менее 10 млн рублей). Разработчики концепции оценили первоначальные расходы от 5,2 млн руб.

Кроме того, необходимо будет также заплатить госпошлину (100 тыс. рублей) и подготовить ряд документов.

Участники рынка сочли требование о включении всех взыскателей в реестр нецелесообразным.

«Сегодня надзор за соблюдением банками закона о взыскании долгов находится в компетенции ЦБ, введение нового реестра и регулирование со стороны ФССП создаст фактически дублирование функций», – заявил президент АРБ Гарегин Тосунян.

По его мнению, «это неоправданно и с точки зрения затрат, и с точки зрения обеспечения порядка взаимоотношений с заемщиками».

Директор СРО МФО «МиР» Елена Стратьева считает, что все изменения, направленные на повышение эффективности регулирования МФО в области взыскания, можно проводить и без их включения в реестр.

«Оно подразумевает и формальные расходы, не относящиеся непосредственно к правилам взаимодействия при возврате долга», – поясняет она.

По мнению президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, включение в реестр организаций, для которых взыскание не основной вид деятельности, не обеспечит эффективную защиту прав потребителей.

«Эффективный поведенческий надзор требует четких правил и одинаковых требований по отношению к каждому», – добавил он.

Коллекторы отметили, что предложенные изменения в регулировании сделают процесс возврата долга для непрофессиональных взыскателей нецелесообразным.

По словам гендиректора агентства ЭОС Антона Дмитракова, организации начнут отказываться от внутренних служб взыскания в пользу профессиональных коллекторов для минимизации расходов и риска административной ответственности.

«Вполне вероятно, что из-за этого рост рынка агентского взыскания может составить до 50% в годовом выражении уже в 2020 году», – предположил он. По итогам 2019 года его объем составит 640 млрд рублей.

При этом правозащитники считают, что нововведения вряд ли поспособствуют эффективной защите должников.

«Если закон будет принят в таком виде, то только за счет управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, которых в стране тысячи, реестр вырастет в разы», – заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Также «нет уверенности, что регулятору хватит мощностей, чтобы осуществить надзор за всеми, если даже сейчас их не хватает для взыскания по исполнительным листам».

По ее словам, предлагаемый претензионный порядок работы с задолженностью затянет процедуру взыскания.

«Обычно потребитель знает о наличии задолженности; пока кредитор будет направлять ему уведомление и ждать ответа, проценты продолжат накапливаться. Это никак не облегчает жизнь должника», – добавила эксперт.

В Минюсте сообщили, что проект структуры нового нормативного регулирования уже прошел обсуждение, было «принято решение дальнейшую работу осуществлять в рамках рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины».

В ФССП отметили, что служба «не осуществляет нормативно-правовое регулирование своей деятельности».

В ЦБ заявили, что «комментарии преждевременны», так как «в настоящее время концепция законопроекта находится в стадии обсуждения».

Ранее сообщалось, что приставам собрались упростить списание долгов с работодателей.

При этом президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам право на взыскание долгов за услуги ЖКХ.