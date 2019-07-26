Путин запретил осведомлять коллекторов о долгах граждан за услуги ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам право на взыскание долгов за услуги ЖКХ.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что работать с долгами по ЖКХ смогут только профессиональные участники рынка, в частности управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные корпоративы.

При этом должника должны будут уведомить об этом в письменной форме в течение 10 дней. Кроме того, документ запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.

В пояснительной записке указано, что передача коллекторам долгов лишает граждан возможности установить законность требования долга в суде. К тому же такая процедура исключает факт передачи средств за потребленные ресурсы кредитору в полном объеме.

Ранее суд в России впервые оштрафовал коллекторов за психологическое давление.