Суд в России впервые оштрафовал коллекторов за психологическое давление

Арбитражный суд по Омской области впервые в России оштрафовал коллекторов из-за морального давления на местную жительницу.

Суд признал фирму «Национальная служба взыскания» виновной в совершении административного правонарушения, пишет «Российская газета».

Сообщается, что женщина обратилась в управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области с заявлением о том, то коллекторы из этой компании оказывают на нее давление. К своей жалобе она приложила в качестве доказательства аудиозаписи.

Проверка аудиоматериала показала, что сотрудник «Национальной службы взыскания» использовал «недопустимые формулировки», а также угрожал привлечением «органов внутренней власти, ОВД, СМИ» и визитом к ребенку женщины органов опеки.

Ранее за запугивания полицией, бандитами и прочими коллекторов не наказывали. По факту обращения местной жительницы сотрудники Федеральной службы приставов составили протокол «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и направили дело в арбитраж.

Суд признал «Национальную службу взыскания» виновной и наказал ее штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Ранее прокуратура начала проверку сообщений о незаконных действиях коллекторов, которые угрожают беременной многодетной жительнице Омска.