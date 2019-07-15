Приставам собрались упростить списание долгов с работодателей

Министерство юстиции России разработало проект закона, позволяющий судебным приставам оперативно и в упрощенном порядке списывать долги по зарплате со счетов работодателей, сообщил глава департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков.

Он сообщил ТАСС, что, в соответствии с законопроектом, государственный инспектор труда сможет вынести решение о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику зарплаты или других выплат, направив документы судебным приставам.

Чумаков отметил, что в исполнении процедуры устанавливается оперативный и упрощенный порядок взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей.

Сведения о счетах должника будут запрашиваться в банках одновременно с возбуждением исполнительного производства.

«При наличии в банках и иных кредитных организациях счетов должника судебный пристав-исполнитель направляет постановление, содержащее требования о взыскании денежных средств, не позднее дня, следующего за днем его вынесения», – сообщил представитель Минюста.

Проект, разработанный Минюстом, 11 июля был одобрен правительством.

Ранее Минтруд выступил с предложением разрешить трудовым инспекторам без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания долгов по зарплате.