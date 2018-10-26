Минтруд предложил схему взыскания долгов по зарплате без суда

Минтруд выступил с предложением разрешить трудовым инспекторам без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания долгов по зарплате.

Соответствующие поправки в законопроект опубликованы на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

В настоящее время приставы могут взыскать с работодателя долги по зарплате только после решения суда. Однако, согласно предложенной ведомством схеме, если работодатель не погасит долг вовремя, трудовой инспектор может направить в Федеральную службу судебных приставов исполнительный документ. Этот же документ получит работодатель, у него будет 10 дней на то, чтобы обжаловать решение трудового инспектора в суде. Взыскать задолженность у работодателя судебный пристав может в течение двух месяцев.

На 1 октября, по данным Росстата, суммарные долги работодателей по зарплате составили 3,1 млрд рублей. За первое полугодие 2018 года в Роструд поступило почти 84 тыс. обращений граждан в связи с задержкой зарплаты.

В начале октября президент Владимир Путин заявил, что рост реальных зарплат в стране достиг рекордного с 2012 года показателя в 8,7%.