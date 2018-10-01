Путин заявил о рекордном росте реальных зарплат в России

Президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных зарплат в стране достиг рекордного с 2012 года показателя в 8,7%.

«Рост реальных зарплат – 8,7%, это рекордный показатель с 2012 года», – отметил глава государства на пленарном заседании Российско-индийского делового форума, передает ТАСС.

По его словам, ситуация на рынке труда улучшается, что создает благоприятные условия для работы в том числе индийского бизнеса. В частности, уровень безработицы составляет 4,7%.

Путин также заявил, что экономика России может справляться с самыми сложными вызовами и уже доказала это.

Между тем в сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что следующие шесть лет станут непростыми для экономики России в условиях санкций, торговой войны и расширения протекционизма в мире.